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Новости Агрессия России против Украины
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"США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - МИД РФ

В МИД РФ возмутились якобы наращиванием поставок вооружений в Украину из США и стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Поставки шли, они продолжаются, объемы этой помощи наращиваются. Соединенные Штаты и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет на украинской территории проводятся тренировочные мероприятия, создаются объекты, имеющие негативное влияние на безопасность РФ, развернута сеть биолабораторий, деятельность которых вызывает у Москвы "тревогу и озабоченность".

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"В комплексе это представляет серьезный вызов нашей безопасности. Мы в очередной раз настаиваем на том, чтобы натовские страны... озаботились бы тем, как сделать, чтобы выполнялся Минский пакет мер", - добавил замглавы МИД РФ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

МИД РФ (1672) НАТО (10057) оружие (10257) США (27094)


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Топ комментарии
+56
Турція
"США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5844
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13.04.2021 13:17 Ответить
+53
та заткнитесь уже
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13.04.2021 13:07 Ответить
+44
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
Спросите вы у "Сатаны".
Опять беснуется злодей
Средь "Искандеров", "Тополей".
Спросите Грозный и Тбилиси -
Там помнят ботоксную крысу.
И пусть вам скажут их сыны,
Хотят ли русские войны.
Не только лишь свою страну
***** погнало на войну,
Горит Донецк, в огне Луганск,
Теперь несёт его в Дамаск.
Цхинвал сворован и Намкрыш -
Ты спишь, Нью-Йорк? Ты спишь, Париж?
Пусть вам ответят ваши сны,
Хотят ли русские войны...
А тварь всё лезет убивать,
Всё повторяется опять.
Солдаты падают в бою
Кремлевской мрази - пох...
Заткнул деньгами вдовам рот,
Плешивый карлик-идиот.
Не видно края этой тьмы...
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
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13.04.2021 13:11 Ответить
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спс шо перднули наставление воююя7 год у нас..
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13.04.2021 16:41 Ответить
НАТО у нас территории не оккупировал. И наших граждан не убивал на нашей же земле.
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13.04.2021 16:43 Ответить
Угу. Россия может гонять своих вооруженных петухов куда она считает нужным и гордиться новыми видами вооружения, а Украина должна сидеть с двуствольной винтовкой, чтобы москали не волновались. Вот же ублюдочное государство.
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13.04.2021 16:46 Ответить
Россия сама себе организовала пороховой склад под задницей и все знают, где он находится, и где фитиль!
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13.04.2021 17:32 Ответить
Всім кацапам- гроби.
Але ж є хороші кацапи.
Гаразд,хорошим кацапам-хороші гроби.
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13.04.2021 20:38 Ответить
Слава США! Освятили Україну святою водою і сатану-мосмкаля коробить, перекручує, страшно заходити. Вже не тільки ми, а і половину світу зрозуміли, що таке московія. Нам краще буди з американцями, чим з дикими маніяками терористами кацапами.
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14.04.2021 09:56 Ответить
Нажаль, це скидається на правду. Росію свідомо втягують у крупну військову авантюру (як колись СРСР в Афганістан) щоб скинути режим Путіна а потім і розвалити саму РФ.
На превеликий жаль Україні тут відводиться роля "сиру в мишоловці". Така наша доля - Київ породив Московщину, він її і угробить...
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14.04.2021 13:31 Ответить
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