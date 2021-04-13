Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия
Украина не хочет начала полномасштабной войны на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что цена предотвращения конфликта ниже, чем у самой войны.
Об этом Кулеба заявил во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия. Мы сейчас будем делать все, чтобы предотвратить увеличение напряжения со стороны России", - заявил Кулеба.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
а если сдаться, то по его логике вообще никто не пострадает
эти придурки не способны защитить страну, они просто капитулянты
Турчинов: «Если учесть уровень готовности российских войск на наших восточных границах, то мы должны сделать все, чтобы быть в состоянии защищаться, россияне будут считаться только с сильными».
Турчинов: «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо немедленно начать перебрасывать имеющиеся войска с Центра и Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо!»
Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».
Турчинов: «Еще больше паника будет, когда на Крещатике будут российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть в состоянии защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого нужно действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения.
Кто «за»? Ясно. «За» ‒ один Турчинов. Это означает, что решение не принято.
а то бы знал что было в феврале-марте 2014 в Крыму, особенно с СБУ и тп. службами.
а ось такі як ти кацапи-транслейтор - ні))
тільки кацапи можуть задати таке питання
ну, звичайно - куди ж ще таке придуркувати запхнути, як не на "захист" дупи вовки-шмарклі
Бо саме Госдеп назвав ермака - "проросійским агентом".. як й дубінського з деркачем.. чі про це в твоїх методичкам не написали ?
ну а зебилы в этот момент хлопают ушами и молча заглатывая "божью россу"
Предотвратить войну? - это стали и предотвращаете, это один день убрали Панцырь, другой день убрали снайпера, группу снайперов, убрали грузовик для подвоза боеприпасов, убрали миномьот и не один, а два.
Один день - один результат. Одна цель - один выстрел.
ВАС лохудров каждый день обстреливают, вы жопу из окопа не показываете, патамушта нельзя отвечать, чтобы не провоцировать.