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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия

Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия

Украина не хочет начала полномасштабной войны на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что цена предотвращения конфликта ниже, чем у самой войны.

Об этом Кулеба заявил во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия. Мы сейчас будем делать все, чтобы предотвратить увеличение напряжения со стороны России", - заявил Кулеба.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

граница (5302) россия (96107) Донбасс (26957) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
пораженец
а если сдаться, то по его логике вообще никто не пострадает
эти придурки не способны защитить страну, они просто капитулянты
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13.04.2021 13:16 Ответить
+5
Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия - Цензор.НЕТ 6012
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13.04.2021 13:27 Ответить
+4
13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 13:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я так понимаю єто нужно просто пуйлу в глаз посмотреть? Такова цена?
Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия - Цензор.НЕТ 1558
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13.04.2021 13:16 Ответить
13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 13:24 Ответить
не надо никуда смотреть, садовый со своим мацковским другом фридманом уже всё давно решили!
Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки - Цензор.НЕТ 6201
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13.04.2021 13:42 Ответить
пораженец
а если сдаться, то по его логике вообще никто не пострадает
эти придурки не способны защитить страну, они просто капитулянты
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13.04.2021 13:16 Ответить
Як було з Кримом?Кровавий Пастирь зробив так,шоб ніхто не постраждав.
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13.04.2021 13:24 Ответить
Тимошенко: «Я не хотела выступать, но как лидер крупнейшей партии коалиции не могу молчать. Цена сегодняшнего решения невероятно высока, и мы не имеем права на ошибку. Я провела консультации с самыми опытными людьми и могу сказать, что Путин хочет реализовать абхазский сценарий и только ждет, чтобы мы дали ему повод.

Турчинов: «Если учесть уровень готовности российских войск на наших восточных границах, то мы должны сделать все, чтобы быть в состоянии защищаться, россияне будут считаться только с сильными».

Турчинов: «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо немедленно начать перебрасывать имеющиеся войска с Центра и Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо!»

Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».

Турчинов: «Еще больше паника будет, когда на Крещатике будут российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть в состоянии защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого нужно действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения.

Кто «за»? Ясно. «За» ‒ один Турчинов. Это означает, что решение не принято.
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13.04.2021 13:29 Ответить
Пастер был МОЛОДЦОМ ! И это на 1000% , учитывая неготовность страны, армии и то, что он совершенно не военный человек !
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13.04.2021 14:24 Ответить
сразу видно что ты не из Украины
а то бы знал что было в феврале-марте 2014 в Крыму, особенно с СБУ и тп. службами.
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13.04.2021 13:30 Ответить
Якби ви шановний пан мешкали в Україні,то і писали б Українською Мовою))
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13.04.2021 13:39 Ответить
як би ти знав українську мову, то писав би без помилок - які робить твій транслейтор
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13.04.2021 13:58 Ответить
А ти перевіряв через Гугл перекладач?
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13.04.2021 14:12 Ответить
дурко, кожен українец знає де ставити коми
а ось такі як ти кацапи-транслейтор - ні))
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13.04.2021 14:36 Ответить
"если бы я был президентом в 2014 - то вы бы все СДОХЛИ, но Крым не отдали"... пока я провожу концерты в ордло и москве..(с)вовка-зеЛох
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13.04.2021 13:35 Ответить
ты идиот..???- ты воевал хоть день..??? - придурок...(((
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13.04.2021 22:46 Ответить
ты провокатор...(((
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13.04.2021 22:49 Ответить
это ты провоцируешь меня на грубость переходя на личности, чтобы потом нажаловаться и забанить... хитрый типа какой
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13.04.2021 23:25 Ответить
Много Кулебы стало в последнее время....
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13.04.2021 13:19 Ответить
Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия/ Не бойся, Кулеба : Украина готова к вторжению России, - Зеленский.
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13.04.2021 13:20 Ответить
готовы все здать чтобы не злить куйла
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13.04.2021 13:22 Ответить
этот все отдаст под видом ножа гопника...
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13.04.2021 13:21 Ответить
Кулєба попереджує кацапів,а виють представники п"ятої колони,чому?
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13.04.2021 13:22 Ответить
Тому, що вже третій рік вони виють тут, що без святого Петра "України большє нєт!".
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13.04.2021 13:29 Ответить
Саме цікаве шо всі знають хто таке ху"ло,і всі знають хто п"ята колона в Україні))
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13.04.2021 13:35 Ответить
ще б про вас не знати, зебіли)) Весь світ знає про ваш ідіотизм та готовність стати на коліна перед фуйлом та "сойтись интересами посередине Украині"
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13.04.2021 13:38 Ответить
Ти диви,на Мову перейшов))Весь Світ це хто?
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13.04.2021 13:41 Ответить
не перемайся, то не твоя кацапія, зебіл
тільки кацапи можуть задати таке питання
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13.04.2021 13:59 Ответить
Зрозумій,партія ЄС,не має жодного стосунку до Країн ЄС))Ваш "світ" це мережа кондитерських))
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13.04.2021 14:13 Ответить
а, так то тебе викинули посмердіті на ЄС та "ЄС"
ну, звичайно - куди ж ще таке придуркувати запхнути, як не на "захист" дупи вовки-шмарклі
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13.04.2021 14:38 Ответить
п.с. розкажи про п'яту колону - в ЄС та США.. може вони поржуть з твого ідіотизму
Бо саме Госдеп назвав ермака - "проросійским агентом".. як й дубінського з деркачем.. чі про це в твоїх методичкам не написали ?
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13.04.2021 14:43 Ответить
кулеба "попереджае", а вовка-шмаркля назвает фуйлу с просьбами о перемирии.. называя гибель КАЖДЫЙ день бойцов ВСУ - "неприятным инцидентом, но мы готовы продолжить смотреть в глаза путину и просить мира"..
ну а зебилы в этот момент хлопают ушами и молча заглатывая "божью россу"
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13.04.2021 13:33 Ответить
Кулеба какой Донбас, росиянцы направили 3 десантных корабля в Черное море для захвата Одессы. А эти все играются в перемирие
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13.04.2021 13:24 Ответить
Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия - Цензор.НЕТ 6012
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13.04.2021 13:27 Ответить
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13.04.2021 13:30 Ответить
Крысы мавзолейные направили Каспийскую флотилию в Черное море,металлобрух для Байдена...
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13.04.2021 13:27 Ответить
Гаразд. То яку ціну ви пообіцяли Кремлю?
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13.04.2021 13:29 Ответить
Г-н Зеленский, если вы хотите чтобы у вас были союзники, нужно уметь общаться с ними не только о "закусить-выпить", но и по щекотливым темам. И прятаться от этого - последнее дело. Возьми трубку ! Женщина (президент Молдовы Майя Санду) звонит ! (с)
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13.04.2021 13:29 Ответить
Международный скандал. Майя Санду неделю не может связаться с Зеленским по делу Чауса!
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13.04.2021 13:39 Ответить
Дурак ты Кулеба! "Цена предотвращения войны" - это поставить интересы государства выше собственных интересов и забыть про свои амбиции и комплексы. А это "цена", которую способны заплатить единичные личности (которые, кстати, вошли в мировую историю). А еще, Кулеба, ты - жополиз и врун, т.к. на 100% знаешь, что твой хозяин Зе явно не из таких личностей.
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13.04.2021 13:29 Ответить
В 1905 году РАБссия направила 2 флота для захвата Цусимы... япошки сожгли это дерьмо за полдня...сЦарь Николашка и не горевал бабы говна еще нарожають...
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13.04.2021 13:30 Ответить
капитуляция -еще ДЕШЕВЛЕ
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13.04.2021 13:33 Ответить
Мавзолейные,после визита в Киев маршала авиации НАТО можете присылать миллионы кораблей...все они живая мишень для авианосца в восточном Средиземноморье...Томагавки ждут это дерьмо и под Одессой тоже... Welcome to Ukraine...,Быдло мавзолейное...
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13.04.2021 13:34 Ответить
Есть всего два варианта. Победить или проиграть. И там цена и там. только результаты очень разные.
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13.04.2021 13:35 Ответить
Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки - Цензор.НЕТ 4923 деревня Выбуты,Псковская область.здесь валяются крысы Псковской дивизии ВДВ
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13.04.2021 13:47 Ответить
Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки - Цензор.НЕТ 1419 эх...ого мудака из Пскова завалили что собаку
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13.04.2021 13:49 Ответить
Псквовкая дивизия ВДВ легла на Дамбассе славно
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13.04.2021 13:50 Ответить
Какая то Зело-говорильня! Вы что думаете словами предотвратить войну. Дык у вас КАЖДЫЙ день по одному убитому. Каждый, каждый божий день. Нахрен усрался нам этот кривороженый стратег с его клоунской говорильней.
Предотвратить войну? - это стали и предотвращаете, это один день убрали Панцырь, другой день убрали снайпера, группу снайперов, убрали грузовик для подвоза боеприпасов, убрали миномьот и не один, а два.
Один день - один результат. Одна цель - один выстрел.

ВАС лохудров каждый день обстреливают, вы жопу из окопа не показываете, патамушта нельзя отвечать, чтобы не провоцировать.
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13.04.2021 13:54 Ответить
Гниль в словах , благими намеряниями дорога в ад вымощена
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13.04.2021 14:56 Ответить
 
 