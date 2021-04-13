Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия

Украина не хочет начала полномасштабной войны на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что цена предотвращения конфликта ниже, чем у самой войны.

Об этом Кулеба заявил во время общей пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия. Мы сейчас будем делать все, чтобы предотвратить увеличение напряжения со стороны России", - заявил Кулеба.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.