Зеленский поставил под сомнение решение освободить Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой
Президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение решение взять под контроль Шумы на Донбассе в 2018 году.
"Для кого-то это значило, что мы крутые парни. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", - заявил Зеленский в комментарии журналу Time, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщалось, Зеленский также заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой РФ запугать Запад. По его мнению, РФ не планирует полномасштабного вторжения.
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взагалі-то, звільнення Шум, це про звільнення ще одного окупованого українського населеного пункту, а не про "ми круті хлопці".
крім того, що значить "їхні сини не повернуться додому"? під час операції по звільненню загинув боєць (один), так, горе для родини, але один. воно хоча б поцікавилося тим про що патякає.
за такою його логікою, в принципі не варто боронити країну бо ж гинутимуть люди.
але я впевнений, що в разі небезпеки для нього особисто воно без жодних сумнівів та жалю пожене вмирати тисячами (бо себе воно дуже й дуже любить).
сучий ублюдочний проклятий ковідний чемпіон, здохнув би ти швидше...
отличный у нас главнокомандующий . просто замечательный . опора и надежа
Таке пукнути, та ще й на весь світ!!!
Паскудна гнида.
хоте нет! если бы у потроха и зелебоба была воля политическая и патриотизм украинский, то было бы объявлено, что Украина отводит войска на 10 км, но если хоть одна тварь сепарская туда пойдет в эту зону, то она будет уничтожена артиллерийским огнем!!!!!! и все, полное перемирие
Зе: - це наша земля і ми не будемо проливати кров.
Хйло: - А Нємцов казав, що це я @бнутый.
Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года.
как это все в одной голове намешано?
Что жизнь моя, и не туда, и не сюда.
Мне не хватает вдохновения,
Понять куда ведет она...
Где мне найти покой душевный
Чтоб не болела голова,
От всех вопросов не решенных
Зачем? Куда? Кто ты? Кто я?
https://stihi.ru/avtor/ra33mailru Роман Василев
Кто бы объяснил главнокомандующему, что армия для того и предназначена, чтобы защищать и освобождать свою землю даже ценой жизни.
Блин, ну Зеленский как ляпнет, так ляпнет, хоть стой, хоть падай.
https://twitter.com/hu_popa
****** Попасная
@hu_popa
·https://twitter.com/hu_popa/status/1381932006049730565 28 мин
И Зеленский что-то там говорил о том что Крым сдали без боя?
Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих землянок. Вместо этого он поставил под сомнение целесообразность в первую очередь занять эту позицию, что Украина сделала в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. «Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями», - говорит он, оглядывая поле кустов. «Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой».
Было сказано что позиции ВСУ находятся в зоне поражения снайпера
Вам дают только "избранные места", чтобы поднимали вой "ЗРАДА", а сам источник почитать вера не позволяет.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1381919998055223298 1 ч
Гарант територіальної цілісності України поставив під сумнів рішення про звільнення в 2018 році території України від окупантів. Гарант територіальної цілісності. Поставив під сумнів. Як таке взагалі можливо? Ми живемо в якійсь паралельній реальності.
А чи не в цього панка кожного дня помирає 400-450 ковідних хворих, а він у в уйх не дує?
Де кисень? Де вакцини? Де доплати медикам?
Чмо лицемірне
И поймёте откуда все ноги растут