Зеленский поставил под сомнение решение освободить Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой

Президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение решение взять под контроль Шумы на Донбассе в 2018 году.

"Для кого-то это значило, что мы крутые парни. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", - заявил Зеленский в комментарии журналу Time, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщалось, Зеленский также заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой РФ запугать Запад. По его мнению, РФ не планирует полномасштабного вторжения.

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