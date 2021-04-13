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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский поставил под сомнение решение освободить Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой

Зеленский поставил под сомнение решение освободить Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой

Президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение решение взять под контроль Шумы на Донбассе в 2018 году.

"Для кого-то это значило, что мы крутые парни. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", - заявил Зеленский в комментарии журналу Time, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщалось, Зеленский также заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой РФ запугать Запад. По его мнению, РФ не планирует полномасштабного вторжения.

Читайте также: Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Донбасс (26957) Антитеррористическая операция (18284)


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Топ комментарии
+64
Зеленский поставил под сомнение решение взять под контроль Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой - Цензор.НЕТ 8020
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13.04.2021 13:38 Ответить
+59
Так в 2018 зеленский жеж еще играл членом на рояле или что это был за высер от зебоба?
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13.04.2021 13:31 Ответить
+52
Питання, на які блазень не здатний відповісти...
Зеленский поставил под сомнение решение взять под контроль Шумы в 2018 году: Для кого-то это означало, что их сыновья не вернутся домой - Цензор.НЕТ 7482
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13.04.2021 13:41 Ответить
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У всьому винні https://www.facebook.com/maxim.gaiduk.5/videos/344761379847873/ фіолетові слони.
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13.04.2021 14:23 Ответить
Зеленський поставив під сумнів рішення звільнити Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 2955
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13.04.2021 18:40 Ответить
Сумо бути головою вдареним...
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13.04.2021 13:55 Ответить
*Сумно
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13.04.2021 13:56 Ответить
"Для когось це означало, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому", - заявив Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3259379
взагалі-то, звільнення Шум, це про звільнення ще одного окупованого українського населеного пункту, а не про "ми круті хлопці".
крім того, що значить "їхні сини не повернуться додому"? під час операції по звільненню загинув боєць (один), так, горе для родини, але один. воно хоча б поцікавилося тим про що патякає.
за такою його логікою, в принципі не варто боронити країну бо ж гинутимуть люди.
але я впевнений, що в разі небезпеки для нього особисто воно без жодних сумнівів та жалю пожене вмирати тисячами (бо себе воно дуже й дуже любить).
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13.04.2021 13:55 Ответить
От і сьогодні загинув ОДИН, не маючи змоги захищатись, бо зелена жаба заборонила.
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13.04.2021 13:58 Ответить
ублюдочна сциклива зе-лупа, а коли завдяки тобі кацапи стоятимуть під києвом, ти теж блеятимеш, шо хочєшь "міра" і "шо нє нада стрілять, бо чьі'-то синов'я нє вєрнутся домой"?
сучий ублюдочний проклятий ковідний чемпіон, здохнув би ти швидше...
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13.04.2021 13:56 Ответить
так понимаю он вообще ставит под сомнение необходимость защищать Родину . потому что это неизбежно будет означать что чьи то сыновья ( и дочери ) не вернутся домой

отличный у нас главнокомандующий . просто замечательный . опора и надежа
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13.04.2021 13:58 Ответить
Вова, що сталося з воїном на прізвище Журавель?
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13.04.2021 13:59 Ответить
он просто погиб(, - скажет зеля
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13.04.2021 17:30 Ответить
На руках Зеленського кров сержанта ВСУ Журавля!Бо не дозволив врятувати воїна!
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14.04.2021 12:30 Ответить
какое же оно притрушенное на всю голову... Вова, тебе до Пороха, как до Киева рачки, - просто прими и пойди дальше, имбицил!
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13.04.2021 14:00 Ответить
не надо, не надо! потрох по своему чудесный парень! проданные в ********* тонны конфет рошен тому показатель! это в тот момент, когда война начиналась и когда продолжалась, и когда продолжается сейчас!
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13.04.2021 17:31 Ответить
Накладные покажи.
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13.04.2021 19:47 Ответить
Идиотос? Любой кацап тебе расскажет про конфеты рошен в любом магазине
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13.04.2021 19:56 Ответить
Редкий случай, когда на форуме кацап признается в своем происхождении.
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14.04.2021 07:46 Ответить
Дебилка! У меня там родственники живут. А еще я будучи в Турции спрашиваю то, что меня интересует! Лечи мозги идиотос! Я запорожский козак, ясно?
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14.04.2021 09:42 Ответить
Дебил у тебя в зеркале отражается, который написал вот это - Идиотос? Любой кацап тебе расскажет про конфеты рошен в любом магазин. Тут только ты это рассказал.
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14.04.2021 11:47 Ответить
Слів нема.
Таке пукнути, та ще й на весь світ!!!
Паскудна гнида.
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13.04.2021 14:02 Ответить
4-и уклоністфілософствує на тему військових операцій. сук@ , дебіли 73-шні це ви привели це мо4 до влади.....
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13.04.2021 14:06 Ответить
ще недавно розказувало, що якби він був головкомом, всі б лягли але Крим не здали б... 4 МО
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13.04.2021 14:07 Ответить
А у кого - то сыновья за эти годы спились и скурились в тылу, кто то помер от вируса так и не дождавшись вакцины, каждому свое...
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13.04.2021 14:09 Ответить
На сцене тоже можно было погибнуть, только те кому он не нравился не покупали билеты.
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13.04.2021 14:10 Ответить
Я поражаюсь, как в голове у зебилов и их предводителя, одновременно, уживаются диаметрально противоположные концепции... То оно гневно осуждает, что "сдали Крым" и рассуждает о том, что при нём, непременно, все, как один, пошли-бы в атаку - то оно требует перестать стрелять и отвести войска... То оно рапортует, что мы готовы дать отпор любой агрессии - то "это означало, что их сыновья не вернутся домой", а потому воевать нельзя, надо беречь людей... Если-бы такие противоречия в мирное время излагал какой-нибудь обдолбанный, подзаборный клоун, над этим можно было-бы просто посмеяться, но эту дичь несёт главнокомандующий, во время войны, перед вероятным наступлением безжалостного врага!
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13.04.2021 14:21 Ответить
IQ ZE = IQ 73%
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13.04.2021 14:26 Ответить
и суммарно равно нулю...
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13.04.2021 14:28 Ответить
В точку. 100%
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13.04.2021 16:50 Ответить
Конечно, опять Вовик сумничал про действия украинской армии при Порохе....у него просто хронически много накопленно дерьма во всех внутренних органах против Пороха и украинцев, которые отстояли Украину в те годы....создаётся впечатление, что он им никогда этого не простит, что они его любимому путлеру чётко указали , что его место у параши....И, второе....Вовочка, у тебя каждый день, с начала этого года, на передовой от рук твоего любимчика обнулённого, гибнут патриоты Украины, без какого либо взятия населённого пункта, без "Шумов"....ты считаешь, что ты их воскресишь и они вернутся домой ? и, то, что ты часть территории, политой кровью защитников Украины, просто так взял и подарил своему любимому кацапу в Кремле за его помощь для возведения тебя на Банковую, так это ещё требует юридического рассмотрения...Вовик, ты весь в долгах, как в репьях перед украинцами за свои противоукраинские действия ...Готовься отвечать...
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13.04.2021 14:24 Ответить
👏👏👏👏👏
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13.04.2021 15:58 Ответить
а при потрохе они там не гибли? тут все решает куйло питерское!

хоте нет! если бы у потроха и зелебоба была воля политическая и патриотизм украинский, то было бы объявлено, что Украина отводит войска на 10 км, но если хоть одна тварь сепарская туда пойдет в эту зону, то она будет уничтожена артиллерийским огнем!!!!!! и все, полное перемирие
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13.04.2021 17:37 Ответить
Хйло: -ми вас мелко покрошим, приправим укропом и сожрём.
Зе: - це наша земля і ми не будемо проливати кров.
Хйло: - А Нємцов казав, що це я @бнутый.
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13.04.2021 14:32 Ответить
І ця сциклива гнида наш президент?
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13.04.2021 14:34 Ответить
Какое же оно все таки мерзкое и скользкое.
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13.04.2021 14:35 Ответить
Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 8959
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13.04.2021 14:36 Ответить
Зеленский и "Квартал" в Донецке 15 апреля 2014 года

Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 5178

Зеленский и "кварталовцы" в Горловке 17 апреля 2014 года.

Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 4266
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13.04.2021 14:39 Ответить
пздц!т.е. "за Крым мы бы все умерли но не сдали" и "Шумы зря взяли,многие не вернулись домой".
как это все в одной голове намешано?
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13.04.2021 14:39 Ответить
Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 9953
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13.04.2021 15:19 Ответить
Великого стратега стали мучать смутные сомнения, причем во всем происходящем с 2019 г, он не сомневается.)
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13.04.2021 14:40 Ответить
Меня терзают смутные сомнения,
Что жизнь моя, и не туда, и не сюда.
Мне не хватает вдохновения,
Понять куда ведет она...
Где мне найти покой душевный
Чтоб не болела голова,
От всех вопросов не решенных
Зачем? Куда? Кто ты? Кто я?
https://stihi.ru/avtor/ra33mailru Роман Василев
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13.04.2021 14:42 Ответить
який стратег. "взял под сомнение". з такою стратегією зараз українці залишилисяб хіба що в канаді
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13.04.2021 14:42 Ответить
Чучело хрипате, а скільки життів зберегли зупинивши рашистів не "где-то посередине"? Смерті десятків зв'язаних твоїми заборонами повноцінно захищатись українських захисників, клоун-вбивця, на тобі.
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13.04.2021 14:46 Ответить
Не, ну не идиот ли? Освобождать свою территорию, это, значит, выпендрёж, а вот сдавать, как это делает Зеленский - это выдающийся героизм.
Кто бы объяснил главнокомандующему, что армия для того и предназначена, чтобы защищать и освобождать свою землю даже ценой жизни.
Блин, ну Зеленский как ляпнет, так ляпнет, хоть стой, хоть падай.
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13.04.2021 14:46 Ответить
А за "базар" принято відповідати. Це вже не сцена "Кварталу".
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13.04.2021 14:56 Ответить
Негоже так Гаранту разбрасываться украинской землицей,хотя для него это территория где только деньжата делаются..73%избирателей,какие же вы дауны..
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13.04.2021 14:52 Ответить
Упоротый навсегда
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13.04.2021 14:54 Ответить
Може і Слав*янск не треба було звільняти. Нехай би там Гіркін і сидів. Та і горлівську "промку" не треба було чіпати. Підождали би Байдена щоб потім запитати чого Донбас не звільнено.
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13.04.2021 14:54 Ответить
а ну ка еще расскажи как Мариуполь освобождали?))) там не война была, а цепь договорняков! многое станет известно лет через 40-50
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13.04.2021 17:40 Ответить
Так расскажи сам, если такой "мудрый" в этом вопросе. Мне лично известно только то как орки "освобождали" там один микрорайон с помощью "Градов".
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13.04.2021 18:39 Ответить
Мариуполь был взят практически без выстрела (а он был под ДНР, кстати, те тоже его взяли изи), вернее возвращен нам, так как там 2 крупнейших предприятия Ахметова и + порт с выходом в море... Ахметке нужны были предприятия на территории Украины, чтобы он мог продавать продукцию с заводов оккупированного лугандона, под флагом Украины! металл ДНР и ЛНР нигде никто не купит! это все просто договорняки...
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13.04.2021 19:20 Ответить
Не буду спорить по поводу возможных договорняком, время тогда было такое, что некому и нечем было воевать. Но факт остается фактом - Мариуполь освобожден. В настоящее время не обладаю информацией как Ахметка умудряется "гнать" продукцию по морю, если фактически Азовское море и Керченский пролив заблокированы руснёй.
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13.04.2021 19:37 Ответить
Заблокированы для кого надо) или ты считаешь ахметку другом Украины и врагом Рф?)))
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13.04.2021 19:58 Ответить
"И не друг и не враг, а так" (В.С,Высоцкий). Более точнее не скажешь.
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13.04.2021 20:15 Ответить
https://twitter.com/hu_popa
https://twitter.com/hu_popa

****** Попасная

@hu_popa

·https://twitter.com/hu_popa/status/1381932006049730565 28 мин

И Зеленский что-то там говорил о том что Крым сдали без боя?



Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми в 2018 році: Для когось це означало, що їхні сини не повернуться додому - Цензор.НЕТ 7310


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13.04.2021 14:56 Ответить
Для украинцев занятие Шумов означало освобождение своей территории от врага. Зеленский - не украинец?
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13.04.2021 14:56 Ответить
слухай, покидьок, військові навчені вбивати ворога і боронити народ України. Вони свідомо пішли в цю професію і мають відповідальність і розуміння що їх можуть вбити. Їм не треба твоє,та тупорилих дебілів стінання про бідних хлопчиків - твоя задача забезпечити їх набоями і засобами захисту, організувати систему спасіння і першої медичної допомоги. Але ж ти курва навіть забороняєш їм вести розвідку і покращувати свої тактичні позиції, і завдяки цьому наших хлопців вбиває кацапські головорізи.
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13.04.2021 15:06 Ответить
сцикливая тварь...это в главнокомандующих на совести каждой зесрани
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13.04.2021 15:09 Ответить
Нічого дивного! Знову наркоман гарант нюхнув якоїсь зарази-і поперло чувака по бездоріжі та по ярах! Прочухається-буде шукати в чому Порошенка звинуватити,щоб приглушити своє позорисько!
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13.04.2021 15:14 Ответить
тварь
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13.04.2021 15:21 Ответить
Як завжди, коментувати тут немає сенсу, бо це маячня. Він навіть не думає про зміст сказаного. Йому по№уй.
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13.04.2021 15:26 Ответить
Когда Зеленский добрался до военной заставы возле Шумы, офицеры повели его на экскурсию по своим окопам и туннелям. Генерал Хомчак указал на близлежащие линии электропередач и сказал, что они отмечают начало российских позиций, находящихся в пределах досягаемости способного снайпера. Ближайшая украинская позиция к этой линии - это система траншей, которую войска прозвали Вьетнамом, как дань грязи и трясине войны, которую они видели в фильмах.
Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих землянок. Вместо этого он поставил под сомнение целесообразность в первую очередь занять эту позицию, что Украина сделала в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. «Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями», - говорит он, оглядывая поле кустов. «Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой».

Было сказано что позиции ВСУ находятся в зоне поражения снайпера
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13.04.2021 15:33 Ответить
Ха-ха-ха))))нда,такой витиеватой методички от падалюка я ещё не видела...
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13.04.2021 15:59 Ответить
Кури грибы меньше, а то еще не такое увидишь.
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13.04.2021 16:07 Ответить
грибы куришь ты ,если какой то дебильной байкой думаешь оправдать гон зекретина в интервью Time
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13.04.2021 16:19 Ответить
А ты почитай ЭТО интервью полностью, текст я привел именно оттуда.
Вам дают только "избранные места", чтобы поднимали вой "ЗРАДА", а сам источник почитать вера не позволяет.
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13.04.2021 16:22 Ответить
Ок,почитала.Напрашивается только один вывод-если он не закончит вечно пытаться себя выставить в лучшем ,чем поперечника,свете,то ничем хорошим это для него не закончится -яркий пример эта статья)
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13.04.2021 16:47 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1381919998055223298 1 ч

Гарант територіальної цілісності України поставив під сумнів рішення про звільнення в 2018 році території України від окупантів. Гарант територіальної цілісності. Поставив під сумнів. Як таке взагалі можливо? Ми живемо в якійсь паралельній реальності.
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13.04.2021 15:34 Ответить
Журавль та інші - то твій вирок!
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13.04.2021 15:52 Ответить
Яка прекраснодушна гуманна людина!
А чи не в цього панка кожного дня помирає 400-450 ковідних хворих, а він у в уйх не дує?
Де кисень? Де вакцини? Де доплати медикам?
Чмо лицемірне
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13.04.2021 15:56 Ответить
почитайте интервью Коломйского американскому изданиюhttps://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times ещё раз, которое ни зеля ни оп не осудили https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-dlya-the-new-york-times-shokiruyushchie-zayavleniya-intervyu-novosti-ukrainy-50053285.html
И поймёте откуда все ноги растут
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13.04.2021 16:09 Ответить
Коломойский: восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания. А травма войны пройдет. Дайте пять, десять лет - и о крови забудут.
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13.04.2021 16:11 Ответить
Это уже зрада прямым текстом. Или долбо₽бизм. Но настолько поезавшим кукухой быть невозможно.
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13.04.2021 16:29 Ответить
Зелена сциклива мерзота!
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13.04.2021 16:43 Ответить
чмо
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13.04.2021 16:45 Ответить
А это точно президент Украины? Ошибки нет? Интересный кадр это членограй! То пытается увидеть мир в глазах того, кто нам смертный враг, хотя оказалось, что это его "копченый" глаз. То считает освобождение территории, оккупированной врагом, непростительной ошибкой. Похоже, что в ОП обитают дефективные личности: один - фаллоимитатор (гаммы на рояле писюнчиком играет), второй - чистокровный предатель, сливающий всю секретную информацию врагу (и тут же предлагающий американцам завезти свои "Патриоты" в Украину, видимо с целью последующей их переправки в рф), третий - ярый враг Майдана, ныне опекающий ветеранов того же Майдана. Всё смешалось в доме любителя кокса!
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13.04.2021 18:13 Ответить
Вот чмудила, а если твой дом остался в том селе ?
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13.04.2021 18:32 Ответить
это он намекает, что если кацапы попрут, надо сразу сдаться, чтоб все остались дома?
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14.04.2021 00:43 Ответить
Нет, просто в его больной голове почему-то засело, что не освободили бы Шумы тогда, сейчас бойцы бы не гибли. Оно действительно с вавкой в мозгу.
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14.04.2021 07:51 Ответить
Зеленський ,щось поставив... а він,взагалі,знає про що це???песиголовець-бЄНя ,знову грається??А за Дебальцеве,не хоче відповісти:шахрай,злодій,...песиголовець-одним словом.А ще казали ,що євреї розумні.....а ці просто-злодії.Моссад,забери їх-це теж твої громадяни... а переросли в тупу мафію.
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14.04.2021 08:18 Ответить
Закрий свою пельку падло жидівське! Воно не засуджує ворога, який кожного дня вбиває наших героїв, а засуджує військових і командирів, які визволили Шуми і мали рухатися далі, але криворізьке шапіто відвело військових і не звільнило на одного міліметра окупованих земель. Це ваші заслуги 73% дебілів, що кожного дня сором і ганьба від зеленських, мендельш,сівох,арестовичів та іншої шобли. Де патріоти з 95 кварталу шифери, лисі і кучеряві...? Ні одного на фронті і ще дають оцінку діям наших героїв.
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14.04.2021 09:14 Ответить
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