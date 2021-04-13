Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил членам Кабмина, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработать оптимальную модель закупки теплокоммунэнерго газа на зиму по низким летним ценам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

"Провели совещание с представителями Минэнерго, Минфином, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз" по обеспечению бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решения долговых проблем, которые накапливались годами. Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Также, работаем над концепцией, чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму", - написал премьер.

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