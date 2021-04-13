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Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль

Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил членам Кабмина, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработать оптимальную модель закупки теплокоммунэнерго газа на зиму по низким летним ценам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

"Провели совещание с представителями Минэнерго, Минфином, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз" по обеспечению бесперебойной работы теплоснабжающих организаций и решения долговых проблем, которые накапливались годами. Поручил профильным министерствам и ведомствам разработать оптимальную модель для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Также, работаем над концепцией, чтобы города и коммунальные предприятия (ТКЭ) были заинтересованы закупать газ летом по более выгодным ценам и автоматически имели ресурс на следующую зиму", - написал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая

Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль 01

Газ (10236) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+1
Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 822
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13.04.2021 13:33 Ответить
+1
мы нашли интересное решение 2
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13.04.2021 13:35 Ответить
+1
но потом его протеряли)))
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13.04.2021 13:38 Ответить
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Кабмин работает над концепцией, чтобы города и теплокоммунэнерго закупали газ на зиму по более выгодным летним ценам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 822
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13.04.2021 13:33 Ответить
дятлы. возьмите концепцию на то чтобы каждый собственник квартиры мог установить индивидуальное отопление. и мог сам экономить газ.
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13.04.2021 13:35 Ответить
Не помогает. Цена газа высока. Несколько лет опыта индивидуального отопления.
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13.04.2021 13:49 Ответить
мы нашли интересное решение 2
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13.04.2021 13:35 Ответить
но потом его протеряли)))
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13.04.2021 13:38 Ответить
Весьма мудро. Правда пословица " готовь сани летом, а телегу зимой" существует столетия.
Но похоже эта пословица нам не подойдёт: очень выгодно кому то покупать за 3 гривны, а продавать за 6,99.
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13.04.2021 13:43 Ответить
И поэтому придумали ГОДОВОЙ тариф !
Устанавливаем цену в слепую на год вперёд !!!
Короче, накидываем для верности 50% и вуаля.....
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13.04.2021 13:39 Ответить
Концепція,як безмежно грабувати й лохувати
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13.04.2021 13:41 Ответить
Давно замечено, что
Кабмін працює над концепцією, щоб міста і теплокомуненерго закуповували газ на зиму за вигіднішими літніми цінами, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3361
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13.04.2021 13:46 Ответить
Концепция предполагает закупку газа по летним ценам. Она же предполагает продажу тепла по зимним ценам. Что изменилось ?
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13.04.2021 13:51 Ответить
как тебя мудня назвать - но точно не товарищ - мудило ты шмугаленое - недра принадлежат народу и ты лично участвуешь в ограблении народа...
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13.04.2021 14:26 Ответить
Премьер-министр Денис Шмыгаль - кондом ты а не примьер... ты не желаешь поручить членам Кабмина, а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) навести порядок с добычей энергоресурсов - провести полную инвентаризацию и разобраться наконец кто, где, и сколько добывает газа и нефти в Украине. Какова себестоимость этой добычи и куда деваются и по каким ценам эти энергоресурсы. А то вот есть информация что вам всем - всей кодле, уже пора яйца отрывать и на фонарях развешивать:
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
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13.04.2021 15:58 Ответить
 
 