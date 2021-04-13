"Бачиш? - #баш!": сегодня семь лет первого выстрела ВСУ по наемникам РФ под Славянском
Семь лет назад, 13 апреля 2014 года, в бою под Славянском впервые в войне украинские военные открыли огонь по врагу.
Николай Лавренчук выполнил приказ Вадима Сухаревского "Бачиш? - #баш!" и произвел первые выстрелы войны из КПВТ, сообщает Цензор.НЕТ.
Семь лет назад украинские воины открыли ответный огонь на обстрел со стороны наемников РФ. Огонь был открыт в нарушение приказа комбрига 80-й бригады Копачинского. А приказ "Х#ли ты смотришь - #башь!" теперь переделан в более благозвучную форму: "Бачиш - стріляй!", и сегодня это боевой девиз 503-го батальона морской пехоты, которым командует Вадим Сухаревский.
Более детально о первом выстреле ВСУ в войне на Донбассе читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Бачиш? - #баш!": История первого выстрела ВСУ по наемникам под Славянском
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Спокойно сказали, уходить куда угодно и как можно быстрее.
Воно, тупе и перевелось.
Куда?
В НГУ.
И там, дебилом отмороженным ходит.
но учитывая преимущество численное зеленыхчеловечков... кто знает? ну не полыхнул бы Донбасс так заполыхал бы Херсон, Харьков, Одесса...раз у рашки был такой настрой...и она спокойно еще до этого, на Кавказе, преодолела "растерянность" от стрельбы по "братьям"
Знаєте, яка найстрашніша п`ята колона наразі в Україні? Не Медведчук і не Добкін.
Це Гундяєвська церква, яка поки мовчить, поки "внє політікі", але, як тільки розпочнеться щось гаряче, вдарить у спину. Поясню...
Нещодавно знайома, затята прибічниця УПЦ МП (завжди мала патріотичні погляди), приносить мені CD. Каже, батюшка дав - подивись, там дуже все правильно говорять.
Дивлюсь... Щось на кшталт проповіді з картинками. Давно не бачив такої кремлівської лабуди під солодким ялином. Там і про "єдиний народ", і про необхідність протистояння Заходу, який йде на руську православну землю на вимогу Антихриста. І "нічого нам ділити", і Московська церква - єдина свята. І треба покоритися Великій Русі, бо вона - мати Малої Русі. І що Росія нам не ворог, а "богоугодний вчитель".
ZiK, NewsOne та 112 просто відпочивають!
️ Причому, ці CD-диски почали роздавати прихожанам точнісінько тоді, коли розпочалася посилене перекидання російських військ до нашого кордону.
Мало того, батюшка (не здивуюсь, якщо під рясою він має сині погони) просить розповсюджувати цю інформацію з метою... "запобігання війни".
Я - не релігійна людина, але поважаю почуття віруючих. Проте, дуже добре пам`ятаю приклад Святогорської лаври, де з самого початку війни ховалися терористи і **********.
Так що все це не випадково співпало за часом -- і фільм Медведчука "Паломниця", і поява агітаційних матеріалів у попів РПЦ, і білборди у Києві, з яких Онуфрій закликає до "примирення". Все це - важливі елементи гібридної війни, яку веде проти нас Московія. Де її церква - там ніж у спину, який поки ховається під рясою, але може бути використаний у будь-який момент.
У нас дуже багато розповідають про незалежність церков і радять не лізти у церковні справи. Але якщо ви згадаєте, яку роль грає російська церква у просуванні ідей "русского міра" в інтерпретації путінського режиму - її діяльність вже не здаватиметься вам настільки "незалежною".
Ми зараз на порозі війни - і це не жарт.
В нашу армію я вірю - Путіну мало не здаватиметься. Проте, найбільше боюсь удару в спину від тих, хто робить вигляд, що живе за законами Божими, а насправді - несе у голови українців сміття кремлівського великодержавного шовінізму.
Боже, бережи Україну від московського чорта.
Sharp`s