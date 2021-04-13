"Бачиш? - #баш!": сегодня семь лет первого выстрела ВСУ по наемникам РФ под Славянском

Семь лет назад, 13 апреля 2014 года, в бою под Славянском впервые в войне украинские военные открыли огонь по врагу.

Николай Лавренчук выполнил приказ Вадима Сухаревского "Бачиш? - #баш!" и произвел первые выстрелы войны из КПВТ, сообщает Цензор.НЕТ.

Семь лет назад украинские воины открыли ответный огонь на обстрел со стороны наемников РФ. Огонь был открыт в нарушение приказа комбрига 80-й бригады Копачинского. А приказ "Х#ли ты смотришь - #башь!" теперь переделан в более благозвучную форму: "Бачиш - стріляй!", и сегодня это боевой девиз 503-го батальона морской пехоты, которым командует Вадим Сухаревский.

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Более детально о первом выстреле ВСУ в войне на Донбассе читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Бачиш? - #баш!": История первого выстрела ВСУ по наемникам под Славянском