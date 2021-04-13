Нужно перестать обманывать людей, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением, - нардеп "Голоса" Совсун

Не нужно впадать в популистические решения и делать вид, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила народный депутат фракции "Голос" Инна Совсун.

"У нас накопилось столько проблем, что мы их будем решать, при условии системной работы, года три. Есть проблема с монополией на рынке, есть проблема, что они злоупотребляют своим положением. Не всегда Антимонопольный комитет применяет те меры, которые должен. СБУ немного двигается, недавно открыв дело по коррупции на некоторых облэнерго (о завышении сумм в платежках). Если будут целенаправленные действия, то мы получим результат. Но хуже всего, когда нам говорят, что можно просто обратиться в Кабмин - и все", - отметила парламентарий.

Также нардеп подчеркнула, что часть облэнерго назодятся в руках российского бизнеса, и в этом случае следует ставить вопрос о национальной безопасности.

"Есть также случаи, когда формально облэнерго под контролем государства, а по факту тамошнее руководство работает на других людей. В чьих интересах они работают? В этом вопросе каждый должен провести свою работу. Например, парламент - по влиянию российского бизнеса. Но Кабмин и правоохранители также должны работать", - добавила Совсун.

Так нардеп отреагировала на то, что профильный Комитет поддержал одно из постановлений, направленных на решение тарифного кризиса.

"В нем есть полезные вещи. Например, возвращение льготного тарифа для 30-километровой зоны вокруг АЭС или возвращение льготного тарифа для многодетных семей. Но там есть также странная норма о возвращении льготного тарифа на первые 100 кВт для всех потребителей. Да, пенсионеры должны иметь такую льготу. Я смотрю на зал Верховной Рады, на декларации этих людей, на их машины, и задаю вопрос: почему эти люди должны иметь льготы на первые 100 кВт? Не нужно впадать в популистические решения и делать вид, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением", - подытожила парламентарий.

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