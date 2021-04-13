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Новости Тарифы ЖКХ
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Нужно перестать обманывать людей, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением, - нардеп "Голоса" Совсун

Нужно перестать обманывать людей, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением, - нардеп

Не нужно впадать в популистические решения и делать вид, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила народный депутат фракции "Голос" Инна Совсун.

"У нас накопилось столько проблем, что мы их будем решать, при условии системной работы, года три. Есть проблема с монополией на рынке, есть проблема, что они злоупотребляют своим положением. Не всегда Антимонопольный комитет применяет те меры, которые должен. СБУ немного двигается, недавно открыв дело по коррупции на некоторых облэнерго (о завышении сумм в платежках). Если будут целенаправленные действия, то мы получим результат. Но хуже всего, когда нам говорят, что можно просто обратиться в Кабмин - и все", - отметила парламентарий.

Также нардеп подчеркнула, что часть облэнерго назодятся в руках российского бизнеса, и в этом случае следует ставить вопрос о национальной безопасности.

"Есть также случаи, когда формально облэнерго под контролем государства, а по факту тамошнее руководство работает на других людей. В чьих интересах они работают? В этом вопросе каждый должен провести свою работу. Например, парламент - по влиянию российского бизнеса. Но Кабмин и правоохранители также должны работать", - добавила Совсун.

Так нардеп отреагировала на то, что профильный Комитет поддержал одно из постановлений, направленных на решение тарифного кризиса.

"В нем есть полезные вещи. Например, возвращение льготного тарифа для 30-километровой зоны вокруг АЭС или возвращение льготного тарифа для многодетных семей. Но там есть также странная норма о возвращении льготного тарифа на первые 100 кВт для всех потребителей. Да, пенсионеры должны иметь такую льготу. Я смотрю на зал Верховной Рады, на декларации этих людей, на их машины, и задаю вопрос: почему эти люди должны иметь льготы на первые 100 кВт? Не нужно впадать в популистические решения и делать вид, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением", - подытожила парламентарий.

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Автор: 

облэнерго (126) тарифы (1889) Совсун Инна (76)


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Топ комментарии
+2
а как-же "интересное решение" от Зе-***********?
год назад еще обещал снизить тарифы ВДВОЕ!
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13.04.2021 13:52 Ответить
+2
Нужно перестать обманывать людей, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1909
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13.04.2021 13:53 Ответить
+1
уже есть! Более года михаил карлсонович возглавляет министерство реформ, с каждым днём людям становится жить легче и лучше!
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13.04.2021 14:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а как-же "интересное решение" от Зе-***********?
год назад еще обещал снизить тарифы ВДВОЕ!
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13.04.2021 13:52 Ответить
Нужно перестать обманывать людей, что тарифный вопрос можно решить одним постановлением, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1909
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13.04.2021 13:53 Ответить
********* соевая хлебальник прикрой Голосовая подстилка от же хвойда да вас бл..ей на фонарный столб и только Служивые вы тебя вообще чешет в одном мандровошном месте почему 100 квт первые по льготной цене а??!! ой же тварь смотри твои рыгания на твоих диточках внуках и правнуках отыграются твари залезла шманду во власть и все оторвалось женское нечто от головного мозга...
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13.04.2021 14:34 Ответить
как тебя зе-тыпил пучит - взрыв пукана.
у тебя поток быссмысленных, не связанных слов - явное психическое расстройство.
или под препаратами ты это сейчас выплескивал?
ну, что - отменил твой Зе-********** 100 льготных киловатт, поднял тариф в 1,5 раза -
ТЫ СЧАСТЛИВ?!!!
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13.04.2021 14:58 Ответить
дэбэльне почитай свой понос ты убогий дегенерат с ботофермы....
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13.04.2021 15:07 Ответить
что такое зебаран? тебе уже не "какая разница"? жри...те
90% пенсов голосовало за зебарана. теперь скулите "льготный тариф".. надо было головой думать а не жопой
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13.04.2021 15:23 Ответить
Люди, которые выбрали эту власть с удовольствием слушают любую дичь, которую им рассказывают. А что бы было более правдоподобно, нужно создать наблюдательный совет по тарифным вопросам, с ежемесячной зарплатой по 600 тыс. грн. + ежемесячные премии, поднять тарифы и рассказывать что такая ситуация произошла из-за папередников, но сам президент думает как из нее выйти.
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13.04.2021 13:55 Ответить
уже есть! Более года михаил карлсонович возглавляет министерство реформ, с каждым днём людям становится жить легче и лучше!
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13.04.2021 14:09 Ответить
Зеля кинув лохів через рояль.
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13.04.2021 14:01 Ответить
Он уже второй год водит электорату по губам тем чем играл на рояле а те все продолжают верить что барыгу посадят.
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13.04.2021 14:16 Ответить
тридцать лет целенаправленно разваливали Украину
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13.04.2021 14:08 Ответить
А до цього, вона, холер, процвітала! 80% підприємств працює на оборонку, 12% продукції відповідала світовим стандартам (решта - ні), головна людина - "завмаг, товаровєд" (А.Райкін, "Дєфіцит")...
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13.04.2021 14:20 Ответить
Насправді немає ніякого тарифного питання. Є питання несплати податків і низькі зарплати. Мвф не може збирати податки і піднімати з/п. І податки мають в першу чергу платити, ті хто щось мають, а не ті, хто щось робить. А то злодії тільки і чекають: "ну када уже з чістаго ліста".
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13.04.2021 14:21 Ответить
Невозможно устанавливать мировые цены на товары и услуги не установив мировые ставки на оплату труда. Экономика страны не будет работать из за отсутствия потребления. Также невозможно гражданам нашей страны отказаться от дорогой энергии и вернуться к отоплению кизяками. Просто это уже физически неосуществимо сделать в нашей преимущественно городской инфраструктуре. Значит это просто обязано быть дотировано или продаваться без маржи или по ценам местной добычи и производства. Ну не продают в Эквадоре бананы по ценам норвежского супермаркета. Пока не продают. Будут там норвежские зарплаты будут и бананы с норвежскими ценами.
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13.04.2021 14:24 Ответить
До речі всі без винятку керівники (не кажучи про власників) обленерго, - доларові міліонери.
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13.04.2021 14:25 Ответить
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534 Чим там займається наше недолуге СБУ? Чим займаються наші правоохоронці та прокурори?
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13.04.2021 14:32 Ответить
 
 