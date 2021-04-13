Столтенберг о помощи НАТО Украине: Поддерживаем не только на словах, но и на деле
Альянс поддерживает Украину в условиях агрессии со стороны РФ не только на словах, но и на деле.
Об этом заявил сегодня на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос относительно того, что бы он сказал на то, что все разговоры о поддержке и серьезной обеспокоенности являются только словами, которые можно игнорировать, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что мы видим с 2014 года, так это то, что НАТО предоставляет значительную поддержку Украине различным образом. Мы выразили сильную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, союзники и НАТО предоставляют и практическую поддержку, мы помогаем строить институции в сфере безопасности и обороны, модернизировать Вооруженные силы. Союзники также предоставляют обучение, участие в совместных учениях, а также поддерживают другим образом", - констатировал он.
Столтенберг отметил, что НАТО и Украина развили "сильное партнерство", которое усилилось за последние годы также посредством предоставления Украине специального статуса партнера с расширенными возможностями. "Это важное партнерство, и оно демонстрирует ценность, которую НАТО придает партнерству с Украиной", - заверил генсек альянса.
Он напомнил, что у организации есть "очень ограниченное количество партнеров с расширенными возможностями – Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия". "Теперь и Украина. Это – платформа, чтобы и дальше укреплять наше политическое и практическое сотрудничество, работать вместе. Это хорошо для Украины, и хорошо для союзников по Альянсу. Я приветствую обновленные обязательства и сильные сигналы важности тесного партнерства, которое демонстрируется посредством партнерства с расширенными возможностями", - добавил генсек альянса.
Кроме того, он напомнил и об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе и в Черном море большим количеством кораблей, увеличением визитов в порты".
"Союзники по НАТО также ответили увеличением готовности наших сил, мы также усилили наше присутствие в восточной части альянса, в Балтийском регионе. Все это было сделано как реакция на агрессивные действия России в отношении Украины. Это поддержка, которая демонстрирует не только слова, но и дела, и во время встречи сегодня мы также обсуждали, как и дальше можем усилить наше партнерство и демонстрировать поддержку Украине", - подытожил Столтенберг.
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ми, через їх обіцяння, віддали ядерну зброю! воні казали що будуть гарантами недоторканності кордонів нашої держави!
поки що гарантія виглядає як нескінченні обіцянки-цяцянки
Кожен раз вірять обіцянкам і кожен раз обпікаються. А коли обіцянки нарешті вперше виконуються, то "мудрий нарід" вирішує, що сам усьо зробив, а не якісь там "борігі". Так жуйТЕ, не обяпайтесь. Ви зробили себе разом!
Не питай, що Україна може зробити для тебе!
Питай, що Байден може зробити для України!
(с) В. Зеленський
Про це інформує пресслужба підприємства.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
13.04.2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет.
Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
12.04.2021
Основная ошибка Зеленского состоит в том, что он считает что слова что то значат (издержки профессии артиста разговорного жанра). На Западе давно и никто словам не верит. Верят делам и конкретным решениям. Что должен думать Запад слушая стенания Зеленского об угрозе со стороны России, если он ЗНАЕТ, что на топливо для ВС Украины на 2021 год потрачено 83 млн. гривен (заправка машин МО Украины), а на реконструкцию салона персонального самолета Зеленского 45 млн. гривен?
Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
так что на всякий случай президентские галстуки кетчупом надо пропитать, пойдут легче