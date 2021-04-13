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Новости Агрессия России против Украины
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Столтенберг о помощи НАТО Украине: Поддерживаем не только на словах, но и на деле

Столтенберг о помощи НАТО Украине: Поддерживаем не только на словах, но и на деле

Альянс поддерживает Украину в условиях агрессии со стороны РФ не только на словах, но и на деле.

Об этом заявил сегодня на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос относительно того, что бы он сказал на то, что все разговоры о поддержке и серьезной обеспокоенности являются только словами, которые можно игнорировать, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что мы видим с 2014 года, так это то, что НАТО предоставляет значительную поддержку Украине различным образом. Мы выразили сильную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, союзники и НАТО предоставляют и практическую поддержку, мы помогаем строить институции в сфере безопасности и обороны, модернизировать Вооруженные силы. Союзники также предоставляют обучение, участие в совместных учениях, а также поддерживают другим образом", - констатировал он.

Столтенберг отметил, что НАТО и Украина развили "сильное партнерство", которое усилилось за последние годы также посредством предоставления Украине специального статуса партнера с расширенными возможностями. "Это важное партнерство, и оно демонстрирует ценность, которую НАТО придает партнерству с Украиной", - заверил генсек альянса.

Он напомнил, что у организации есть "очень ограниченное количество партнеров с расширенными возможностями – Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия". "Теперь и Украина. Это – платформа, чтобы и дальше укреплять наше политическое и практическое сотрудничество, работать вместе. Это хорошо для Украины, и хорошо для союзников по Альянсу. Я приветствую обновленные обязательства и сильные сигналы важности тесного партнерства, которое демонстрируется посредством партнерства с расширенными возможностями", - добавил генсек альянса.

Кроме того, он напомнил и об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе и в Черном море большим количеством кораблей, увеличением визитов в порты".

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"Союзники по НАТО также ответили увеличением готовности наших сил, мы также усилили наше присутствие в восточной части альянса, в Балтийском регионе. Все это было сделано как реакция на агрессивные действия России в отношении Украины. Это поддержка, которая демонстрирует не только слова, но и дела, и во время встречи сегодня мы также обсуждали, как и дальше можем усилить наше партнерство и демонстрировать поддержку Украине", - подытожил Столтенберг.

Автор: 

агрессия (1705) НАТО (10057) помощь (7863) россия (96107) членство в НАТО (1531) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+9
Как обычно бывает, чем больше слов, тем меньше дел. А слов каждый день просто дохренища.
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13.04.2021 13:58 Ответить
+6
Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами - Цензор.НЕТ 488
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13.04.2021 14:03 Ответить
+6
@saniolli

Не питай, що Україна може зробити для тебе!
Питай, що Байден може зробити для України!

(с) В. Зеленський
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13.04.2021 14:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Как обычно бывает, чем больше слов, тем меньше дел. А слов каждый день просто дохренища.
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13.04.2021 13:58 Ответить
НАТО нарешті справді почало допомогу Україні,а п"ята колона цим не задоволена.
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13.04.2021 14:01 Ответить
П"ята колона тільки і може що, вилупивши очі, хрипіти: Баден, пачіму ми іщьо нє в НАТА ???
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13.04.2021 14:05 Ответить
Ось і я кажу,п"ята колона проти вступу України в НАТО.
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13.04.2021 14:10 Ответить
П"ята колона грає на піаніні, їй ніколи думати про НАТУ...
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13.04.2021 14:25 Ответить
а в чем допомога?
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13.04.2021 15:05 Ответить
в обеспокоенности и озабоченности
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13.04.2021 16:25 Ответить
Столтенберг про допомогу НАТО Україні: Підтримуємо не лише словами, але й справами - Цензор.НЕТ 488
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13.04.2021 14:03 Ответить
***** на головнокамандьониша, але американці дійсно повинні зробити більше ніж просто передавати обіцяння!
ми, через їх обіцяння, віддали ядерну зброю! воні казали що будуть гарантами недоторканності кордонів нашої держави!

поки що гарантія виглядає як нескінченні обіцянки-цяцянки
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13.04.2021 14:33 Ответить
чого бідні? Бо ДУРНІ!
Кожен раз вірять обіцянкам і кожен раз обпікаються. А коли обіцянки нарешті вперше виконуються, то "мудрий нарід" вирішує, що сам усьо зробив, а не якісь там "борігі". Так жуйТЕ, не обяпайтесь. Ви зробили себе разом!
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13.04.2021 14:44 Ответить
не знаю що ти там з ким зробив, але мене до цього не примазуй
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13.04.2021 14:46 Ответить
у тебя тоже, как и у 73% других избирателей был бюллетень с кандидатом "Непорошенко Непетро Неолексійович"? И ты за него проголосовал?
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13.04.2021 14:52 Ответить
я голосував за Пороха! а ти, схоже, за зеленопикого
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13.04.2021 15:08 Ответить
огорчает всё это. Человек, который голосовал за Порошенко так и не понял что-к-чему, только поверхностно. Подсунет тебе бабломойский нового "ряженного националистичного потреота" с более-менее чистой историей и побежишь за него голосовать.
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14.04.2021 00:26 Ответить
@saniolli

Не питай, що Україна може зробити для тебе!
Питай, що Байден може зробити для України!

(с) В. Зеленський
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13.04.2021 14:06 Ответить
Не понятно почему "Сильное партнёрство" в кавычках?
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13.04.2021 14:07 Ответить
цитата
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13.04.2021 15:05 Ответить
много дипломатического текста, мало реальной помощи
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13.04.2021 14:08 Ответить
КБ «Луч» на міжнародній виставці IQDEX 2021 в Багдаді презентувало новітнє озброєння

Про це інформує пресслужба підприємства.
«У рамках об'єднаної експозиції українських підприємств ДП «ДержККБ "Луч"» представило ПТРК «Скіф», ЛПРК «Корсар», 100-мм керований постріл для гармати БМП-3, високоточну реактивну систему залпового вогню «Вільха-М» та протитанковий комплекс «Бар'єр-С», - йдеться в повідомленні.
Виставка IQDEX 2021 відбувається під патронажем прем'єр-міністра Іраку і головнокомандувача збройних сил Республіки Ірак Хайдера аль-Абаді, за повної підтримки іракських міністрів оборони, внутрішніх справ і торгівлі.
За словами міністра оборони Республіки Ірак генерал-лейтенанта Джуми Інад Саадун Аль-Джубури, продукція ДП «ДержККБ "Луч"» зможе значно підсилити національні Збройні сили.https://**********.com.ua/2021/04/kb-luch-na-mizhnarodnij-vystavczi-iqdex-2021-prezentuvalo-novitnye-***********/
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13.04.2021 14:09 Ответить
слуги народа и зеленский кремлёвские отбросы
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13.04.2021 14:11 Ответить
С каждым днем все меньше остается надежд, что Западу удастся отговорить Путина от масштабной военной операции в Украине весной .К сожалению, возможностей у Украины повлиять на это решение просто нет. Безнадежно упущено время на модернизацию оборонного сектора страны, способного такую агрессию отразить или хотя бы нанести противнику чувствительный урон во время ее отражения. Ни США, ни НАТО в этот замес «по-взрослому» вступать не будут. Даже если оба эсминца США, которые на днях зайдут в Черное море.
(с )https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3030552660596794&id=100009262688506
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13.04.2021 14:14 Ответить
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
‎13.‎04.‎2021
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет.

Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.

12.‎04.‎2021

Основная ошибка Зеленского состоит в том, что он считает что слова что то значат (издержки профессии артиста разговорного жанра). На Западе давно и никто словам не верит. Верят делам и конкретным решениям. Что должен думать Запад слушая стенания Зеленского об угрозе со стороны России, если он ЗНАЕТ, что на топливо для ВС Украины на 2021 год потрачено 83 млн. гривен (заправка машин МО Украины), а на реконструкцию салона персонального самолета Зеленского 45 млн. гривен?
Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
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13.04.2021 14:35 Ответить
и на деле?
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13.04.2021 15:06 Ответить
как в грузии, инструкторов пришлю, техники подкинут, но случись реальный замес - сделают вид что ничего не происходит, ну похвалят за стойку поддержку демократического курса
так что на всякий случай президентские галстуки кетчупом надо пропитать, пойдут легче
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13.04.2021 16:07 Ответить
хорошо.
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13.04.2021 16:47 Ответить
 
 