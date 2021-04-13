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Новости Агрессия России против Украины
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США увеличат контингент в Германии на 500 человек, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

США увеличат контингент в Германии на 500 человек, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

США не будут сокращать военное присутствие в ФРГ а, напротив, увеличат его на 500 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Конечно, это прекрасная новость, что США не только дистанцировались от планов вывода войск из Германии, как об этом в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил президент Байден, но и более того - эти силы будут дополнительно увеличены на 500 человек. Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него", - сказала Крамп-Карренбауэр журналистам в Берлине во вторник.

Со своей стороны Остин заявил, что увеличение сил США в ФРГ - это "знак поддержки НАТО".

"Позвольте вас заверить, что это знак для НАТО, что мы поддерживаем его и ценим отношения с партнерами здесь, в Германии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о помощи НАТО Украине: Поддерживаем не только на словах, но и на деле

Германия (7064) НАТО (10057) США (27094) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24)


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И зачем они там, северный поток охранять?
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13.04.2021 14:24 Ответить
теж цікаво! німці ж цілуються з москлями так, що аж дістають до заднього прохіда!!! нафіга вам американські військові?
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13.04.2021 14:28 Ответить
А кацапы, когда нас захватят - по привычке пойдут на Берлин. Тем более хкйло говорил, что ихние офицеры знают берлин как свои два пальца и без карт там могут ходить, или то был не *****, а соловьев
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13.04.2021 14:29 Ответить
...когда нас... - вас - це кого?
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13.04.2021 14:34 Ответить
Украину. Или думаете 73 % зебилов будут защищать страну, а не встречать кацапов с цветами? я рассматриваю самый плохой сценарий, в случае если начнется 3я мировая война
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13.04.2021 14:37 Ответить
Нічого ти не розглядаєш, ти кажеш це з впевненістю.
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13.04.2021 14:40 Ответить
зебобы сделали свой выбор в апреле 2019, какие ко мне могут быть вопросы?
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13.04.2021 14:43 Ответить
баланс поусилению такой,что 1 американский солдат приравнивается к сотне расиянских витезей ..
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13.04.2021 14:51 Ответить
 
 