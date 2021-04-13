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ОАСК не постановлял, что в диссертации Шкарлета нет плагиата, - нардеп "Голоса" Совсун

ОАСК не постановлял, что в диссертации Шкарлета нет плагиата, - нардеп

Решение суда и методы, которыми министр пытался доказать свою чистоту, наоборот утвердило уверенность в недоброчестности Шкарлета.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила нардеп фракции "Голос" Инна Совсун.

"В решении суда была формулировка, что НАЗЯВО превысил свои полномочия. Это магическая формулировка, потому что закон " О Высшем образовании" определяет полномочия этого органа, и там написано, что комитет по этике рассматривает вопрос плагиата в научных работах. Каким образом волшебный ОАСК принял подобное решение - странно. Это решение никого не убедило", - отметила парламентарий.

Это решение суда и методы, которыми министр пытался доказать свою чистоту, наоборот утвердило уверенность в недоброчестности Шкарлета, считает Совсун.

По ее словам, системная работа в Минобразования не ведется: "Инициатив от Минобразования мы не слышали около полугода. Буквально вчера появилась новость о том, что они позволили открывать в Украине филиалы иностранных университетов, "входящих в топ-3000 трех мировых рейтингов"

"Шутка в том, что ни в одном из этих трех рейтингов нет 3000 позиций. Самое большое - 1500 университетов в таймсоновском рейтинге. Это к слову об уровне абсурдных решений, которые рождаются в Минобразования. Системных решений я не вижу. Как-то начали шевелиться по дистанционному обучению, но это не шаги в направлении реформы. Паралельно сегодня Верховная Рада будет принимать решение об отмене ДПА. Зачем это делается? С одной стороны, депутаты хотят понравиться избирателям, сказав, что они облегчают жизнь их детей. При этом не говорят, что под "пожалеть" имеется в виду "забрать возможность учиться". Я считаю, что наилучшее проявления по жалению детей - это дать им хорошее образование", - добавила Совсун.

Также читайте: Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп "Голоса" Пипа

Напоминаем, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат, - Шкарлет

Автор: 

плагиат (133) Совсун Инна (76) НАЗЯВО (13) Окружной админсуд Киева (399) Шкарлет Сергей (297)


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...и что дальше будут делать зеленые импотенты?
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13.04.2021 14:30 Ответить
Как обычно , каждый новый зашквар 🤢🤡😈🐲переплевывает предыдущий
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13.04.2021 14:33 Ответить
Клоуны позорные ! Он вор , но ,вы не имеете права ,знать об этом ! Обнаглевшие твари , не все такие идиоты , как те , кто привёл к корыту зеублюдков
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13.04.2021 14:32 Ответить
В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. /Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета / Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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13.04.2021 14:34 Ответить
ОАСК не постановлял, что в диссертации Шкарлета нет плагиата, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 3531
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13.04.2021 14:35 Ответить
Как же у "диванных экспертов" подгорает.
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13.04.2021 15:22 Ответить
а ты то кто?
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13.04.2021 15:37 Ответить
Голос подал голос, 2% на выборах - таков прогноз, у лидера - 0.2%. Потому и "голосят", уважаемые!
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13.04.2021 15:45 Ответить
Галасу больше нечем заняться?
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13.04.2021 15:55 Ответить
 
 