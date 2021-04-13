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Новости Агрессия России против Украины
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Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times

Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times

Российский рубль заметно ослаб на фоне усиления геополитической напряженности - стягивание РФ войск на границе с Украиной и перспектива новых санкций США нервируют инвесторов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что за последний месяц рубль упал на 5%, достигнув 5-месячного минимума - около 77 рублей за доллар.

"Падение рубля в течение этого периода было самым серьезным среди валют развивающихся стран, кроме турецкой лиры", - говорится в статье.

"Аналитики ожидали, что рубль восстановится в 2021 году после того, как он в прошлом году упал на 16% из-за пандемии и связанного с этим падением цен на нефть.

На прошлой неделе Минэкономики РФ повысило прогноз роста ВВП на 2021 год до 3,8%, но рубль намекнул на макроэкономическую уязвимость Москвы перед напряженными отношениями с Западом", - добавляет издание.

"Геополитика - это то, что сейчас движет валютным рынком - беспокойство по поводу жестких санкций со стороны США, которых было более чем достаточно в течение последних недель", - заявила главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ, вспомним также об обострении ситуации на Донбассе.

Соглашается с ней и главный стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

"Совершенно очевидно, что сейчас обеспокоенность геополитики влияет на рубль", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль. ИНФОГРАФИКА

"Беспокойство также поразило рынок суверенных облигаций России на тел угрозы американских санкций в ответ на хакерство SolarWinds, вмешательство Москвы в президентские выборы 2020 года и отравление и тюремное заключение Алексея Навального", - пишет FT.

Напомним, журналисты британского телеканала Sky опубликовали сюжет о лагере российских военных, вместе с техникой, который расположился недалеко от украинской границы.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.

У президента Владимира Зеленского 1 апреля прошло тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.

россия (96107) рубль (912)


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Топ комментарии
+21
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4278
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13.04.2021 14:43 Ответить
+21
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8812
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13.04.2021 14:46 Ответить
+13
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 741
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13.04.2021 14:45 Ответить
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Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4278
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13.04.2021 14:43 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2253
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13.04.2021 14:50 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 741
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13.04.2021 14:45 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8812
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13.04.2021 14:46 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8826
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13.04.2021 14:53 Ответить
Нужно опять сбросить цены на нефть, а США это могут сделать, конечно если захотят.
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13.04.2021 14:49 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2768
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13.04.2021 14:58 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Зустрів у стрічці питання: що буде робити росія, коли спаде ця напруга?
Проблема в тому, що росія сама цього не знає.
Хло загнав себе в цугцванг. Рішення стягнути війська було прийнято на емоціях, від сильної образи Байдена. А тепер і відступити тупо, і напасти сцикотно.
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13.04.2021 14:50 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7190
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13.04.2021 14:53 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4447
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13.04.2021 14:54 Ответить
Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6827
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13.04.2021 15:01 Ответить
Рупь був дерев"яним, а тепер буде з кізяків.
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13.04.2021 14:54 Ответить
Коливається він разом із коливанням ціни на нафту.
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13.04.2021 15:02 Ответить
а разом з цим коливаються і лайняшки у тебе в голові
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13.04.2021 17:41 Ответить
Інтелект завжди видно із лексикону і здатності сприймати інформацію.
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14.04.2021 12:25 Ответить
ти цим не відрізняєся від сірої біомаси.
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15.04.2021 18:20 Ответить
Великий путэн уже давно сказал, что это хорошо когда за доллар дают все больше и больше рублей.
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13.04.2021 15:15 Ответить
Та щоб він і не встав!
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13.04.2021 15:18 Ответить
Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9073
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13.04.2021 15:44 Ответить
Геополитика? Слышком толеоантно. Это межгосударственный терроризм.
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13.04.2021 15:50 Ответить
А я думаю нахрена лавруха от доллара отказывается, чтобы был просто рупь деревянный без сравнения.
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13.04.2021 15:56 Ответить
Скоро за один доллар будут давать восемьдесят килограммов рублей
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13.04.2021 16:13 Ответить
Я вчасно поміняв російські рублі на Доллари ще де його девальвації... Не розумію які дурні тримають Рублі під запас... Доречі рублі заробив в інтернеті на російській площадці... Тобто вивів їх з території росії і потім купляю товар в Україні...
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13.04.2021 17:33 Ответить
та всім насрати на сруплі і де ти їх заробив
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13.04.2021 17:43 Ответить
Ну не скажи, зрадникам України і нинішнім громадяни Росії, що заходять на цензор щоб зробити висер, буде корисна інформація.
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13.04.2021 18:58 Ответить
Даже мне страшно представить, что будет с экономикой Рашки, если, у Путлера, хватит ума, напасть на Украину
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13.04.2021 21:08 Ответить
 
 