Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times

Российский рубль заметно ослаб на фоне усиления геополитической напряженности - стягивание РФ войск на границе с Украиной и перспектива новых санкций США нервируют инвесторов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что за последний месяц рубль упал на 5%, достигнув 5-месячного минимума - около 77 рублей за доллар.

"Падение рубля в течение этого периода было самым серьезным среди валют развивающихся стран, кроме турецкой лиры", - говорится в статье.

"Аналитики ожидали, что рубль восстановится в 2021 году после того, как он в прошлом году упал на 16% из-за пандемии и связанного с этим падением цен на нефть.

На прошлой неделе Минэкономики РФ повысило прогноз роста ВВП на 2021 год до 3,8%, но рубль намекнул на макроэкономическую уязвимость Москвы перед напряженными отношениями с Западом", - добавляет издание.

"Геополитика - это то, что сейчас движет валютным рынком - беспокойство по поводу жестких санкций со стороны США, которых было более чем достаточно в течение последних недель", - заявила главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ, вспомним также об обострении ситуации на Донбассе.

Соглашается с ней и главный стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

"Совершенно очевидно, что сейчас обеспокоенность геополитики влияет на рубль", - подчеркнул он.

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"Беспокойство также поразило рынок суверенных облигаций России на тел угрозы американских санкций в ответ на хакерство SolarWinds, вмешательство Москвы в президентские выборы 2020 года и отравление и тюремное заключение Алексея Навального", - пишет FT.

Напомним, журналисты британского телеканала Sky опубликовали сюжет о лагере российских военных, вместе с техникой, который расположился недалеко от украинской границы.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.

У президента Владимира Зеленского 1 апреля прошло тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.