На Буковине объявлен траур из-за гибели воинов Карлийчука и Мамчия на Донбассе

13 и 14 апреля на Буковине объявлен траур по погибшим на Донбассе защитникам.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

"Накануне вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего Ярослава Карлийчука из села Черепковцы Глубокской территориальной громады. Также поблизости Майорского от осколочного ранения погиб 40-летний черновчанин Алексей Мамчий", - следует из сообщения.

В знак траура на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги Украины, отменят все развлекательные мероприятия, будут также внесены изменения в программу теле- и радиовещания.

Как сообщалось, 13 апреля в районе населенного пункта Майорское Донецкой области в результате осколочных ранений, полученных при взрыве противопехотной мины, сброшенной с беспилотного летательного аппарата, погиб 40-летний Алексей Мамчий, житель города Черновцы.

Также сообщалось, что 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела 12 апреля погиб 24-летний военнослужащий из Черновицкой области Ярослав Карлийчук.

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