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Новости Конституционный кризис
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Голосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности за конфликт интересов судей КС Слиденко и Завгородную, - НАПК

Голосеевский райсуд Киева отказался привлечь к ответственности за конфликт интересов судей КС Слиденко и Завгородную, - НАПК

Голосеевский районный суд Киева вынес решение в отношении судей Конституционного Суда Украины (КСУ) Игоря Слиденко и Ирины Загородней.

Слушания состоялись по протоколам, составленным Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Суд оправдал Игоря Слиденко и Ирину Завгородную в этих делах.

В НАПК отметили, что, по мнению судьи Аллы Слободянюк, привлечение судей к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов невозможно из-за того, что на рассмотрение Большой Палаты КСУ было подано заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя Президента Украины в КСУ.

"В то же время ч. 1 ст. 60 Закона Украины "О КСУ" прямо запрещает судьям КСУ участвовать в принятии решений, по которым у них имеется конфликт интересов. То есть даже наличие такого заявления не может быть основанием для участия в принятии решения. Кроме того, эти судьи вообще не заявляли о самоотводе после того, как им стало известно о конфликте интересов, как этого прямо требует от них закон", - добавили в НАПК.

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В НАПК рассказали, что в решении судья также отметила, что не видит возможным привлечения судей КСУ к административной ответственности, поскольку КСУ является коллегиальным органом, все решения которого принимаются большинством голосов. Судья подчеркнула, что "отсутствует прямая и непосредственная причинно-следственная связь между голосованием и принятием решения".

Суд отошел от многолетней практики своих коллег относительно депутатов советов разных уровней, привлеченных к ответственности как членов коллегиальных органов за голосование в условиях конфликта интересов.

Также в судебном решении указано следующее: "Одной из гарантий независимости судьи Конституционного Суда Украины является гарантия, закрепленная ч. 4 ст. 149 Конституции Украины, в которой установлено, что судью Конституционного Суда Украины не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка".

"То есть, по мнению суда, судей КСУ вообще невозможно привлечь к административной ответственности в случае голосования за решение КСУ в условиях конфликта интересов. Отметим, что такое понимание законодательства судами делает невозможным привлечение любого судьи КСУ к административной ответственности. При этом меньше года назад - 29.09.2020 - тот самый районный суд города Киева в деле в отношении Председателя КСУ утверждал, что даже Председатель КСУ может быть привлечен к административной ответственности. Важно, что законодатель до сих пор не предоставил НАПК права на апелляцию в таких делах, следовательно указанные решения являются окончательными", - резюмировали в НАПК.

Автор: 

КС (2248) суд (25137) НАПК (1224) Слиденко Игорь (15)


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Це кругова порука і їхвсіх треба розганять,і позбавлять довічного утримання.Нехай ідуть працювати а не сидіти на шиї платників податків.
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13.04.2021 14:49 Ответить
после такого, весь состав Голосеевского суда нужно увольнять без пенсии, в связи с утратой доверия..
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13.04.2021 14:53 Ответить
А суддям похер. Нападуть москалі, не нападуть - крали й красти будуть. А зебіли хай йдуть захищати цих гнид від московитів.
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13.04.2021 14:54 Ответить
Вот кто-кто, а зебилы не пойдут никого защищать. Их лозунг давно: "Пора валить из этой страны"
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13.04.2021 15:25 Ответить
Мерзота мерзоті око не виклює.
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13.04.2021 15:39 Ответить
судебная реформа в действии
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13.04.2021 15:55 Ответить
Мабуть від цього судівського свавілля врятує тільки зміна закону, за яким судді не будуть мати такої необмеженої влади. Це ж абсурд!!! Це небезпека існуванню держави!!!
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13.04.2021 22:53 Ответить
 
 