"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, по их инициативе.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Особый акцент во время встречи Данилов сделал на том, что Украина стремится решить ситуацию на востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем.

"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - сказал Данилов.

В этом контексте бороться со вражеской дезинформацией и пропагандой, по его словам, будет недавно созданный при СНБО Украины Центр противодействия дезинформации.

Секретарь СНБО также проинформировал послов стран-членов ЕС о рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Мы не отдадим свою землю", - заявил Данилов, подчеркнув, что украинские военнослужащие на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку Украины, подчеркнув, что противодействовать агрессору "без помощи настоящих партнеров нам будет сложно", но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают возле ее границы.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.