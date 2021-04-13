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Новости Агрессия России против Украины
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"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, по их инициативе.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Особый акцент во время встречи Данилов сделал на том, что Украина стремится решить ситуацию на востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем.

"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - сказал Данилов.

В этом контексте бороться со вражеской дезинформацией и пропагандой, по его словам, будет недавно созданный при СНБО Украины Центр противодействия дезинформации.

Секретарь СНБО также проинформировал послов стран-членов ЕС о рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Мы не отдадим свою землю", - заявил Данилов, подчеркнув, что украинские военнослужащие на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку Украины, подчеркнув, что противодействовать агрессору "без помощи настоящих партнеров нам будет сложно", но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают возле ее границы.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Після відбиття атаки кацапів силами ЗСУ прийде черга і Зе, прийдуть і за ним

Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом. Все інше - інформаційна війна РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5141
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13.04.2021 15:31 Ответить
+13
А планировать обязана
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13.04.2021 14:57 Ответить
+11
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381902606080086019 2 ч

Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А планировать обязана
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13.04.2021 14:57 Ответить
должна, НО что то может пойти не так и такие как Данилов лишатся хлебных должностей в случае поражения
- лучше пожертвовать территорией..
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13.04.2021 15:01 Ответить
Слабка влада не планує виконувати Конституцію України і повертати території!
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13.04.2021 15:03 Ответить
а если по существу нафиг нам Крым и нафиг та часть Димбасу которая блеет от Путинола?!!
зачем нам те ошметки Крым без воды это пустыня... порты а зачем нам столько еще раз повторяю что пора над Крымом по северу Сиваша пробить морской канал Черное море-Азовское море.. и тема сухопутного коридора Крым Мариуполь у Путина даже бы не рассматривалась... десант на Одессу с такими бы успехом \путину вперде возвращать Аляску кишка тонка все эти угрозы только угрозы чтобы заставить еврейскую шобло власть (а может власть дешевле поменять:???) взашей выгнав А?! дать воду в Крым и дать автономию и особый статус Димбассятине... а так ну сами подумайте на разминирвоание уйдет до 25 лет нафиг на восстановление инфраструктуры Димбассу надо стар 40 лярдов баксов... НАФИГ!!? такая же цифирЪ и петрушка по Крыму нафиг нафиг нам этот чумадан без ручки???!! порядок там можно навести только казнями растсрелами а оно нам надо брать на себя грехи убогих которые смоктают Путинолу???!!!
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13.04.2021 15:13 Ответить
А если по существу у тебя в доме на кухне завелись тараканы, ты что скажешь, а нафиг эту кухню, забетонирую её и построю новую. Или будешь уговаривать тараканов покинуть кухню дипломатическим путем?
Или может просто вытравишь их нахер, несмотря на то, что сосед может быть недоволен.
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13.04.2021 15:26 Ответить
Тут не только тараканы. Твою кухню заливают соседи, завелась плесень, крысы с кухни начали переселяться в комнаты, всегда пьяные соседи умудряются забить стойку унитаза сверху и снизу и т.д. и т.п. Да еще и хрущевка у тебя.....
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13.04.2021 17:18 Ответить
братия, все другие квартиры заняты раз и до скончания веков) обменять, продать и купить в другом месте не получится, выход один - травить тараканов и делать евроремонт...
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13.04.2021 20:43 Ответить
Так у вас и другие заберут,позиция слабого,это не правильно!
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13.04.2021 16:21 Ответить
"На сегодняшний день не планирует..."
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13.04.2021 16:59 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381902606080086019 2 ч

Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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13.04.2021 14:59 Ответить
Хитрый Данилов. Главное - усыпить бдительность...И лет так через 60 как дать в лобешник!
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13.04.2021 15:00 Ответить
нормальный,кстати,вариант..
или кому-то неймётся донбаситов в сограждане на паечное кормление заполучить ?
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13.04.2021 15:06 Ответить
Нам территории вернуть. А жить там могут все кто захочет. Хоть и индусы с японцами. Главное - чтобы были украинцами.
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13.04.2021 15:11 Ответить
вернём обязательно..но попозжее..
пока нужно закупить 1000 Катерпиллеров и рыть вокруг гетто ров в 4 смены,закрыть все КПП,прекратить все выплаты,в Конституции написать "временно утраченные территории",и заняться наконец внутренним строительством и развитием..
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13.04.2021 17:16 Ответить
1-й акт пьесы - Зеленский: Запад должен обещать прием в НАТО, дать денег, послать военных... 2-й акт пьесы - Ермак: какого хера Патриоты поставили в Польше когда угроза в Украине... Молчание на сцене - никакой реакции от НАТО... 3-й акт пьесы - Данилов: да ну вас на фиг, Украина не будет воевать за Донбасс... 4-й акт пьесы - Байден: ок, ладно, не вышло-с, Россия давай просто встретимся и поговорим... Россия: ну наконец-то...
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13.04.2021 23:06 Ответить
...і це теж "сирота імперії"

Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем. Все остальное - информационная война РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 1780
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13.04.2021 15:01 Ответить
ТРУСЫ, ПРЕДАТЕЛИ и ИЗМЕННИКИ!
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13.04.2021 15:02 Ответить
Тобто сцикливий ЗЕля не збирається повертати Донбасс взагали.
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13.04.2021 15:04 Ответить
Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення Росії на українську територію.
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13.04.2021 15:07 Ответить
Що за маячня???
А яким шляхом території можуть бути повернені???
Можна казати, що поки фєдєрашка не розвавлиться, відвойовувати території не можна, бо ординцям пофіг скільки покласти народу (подивіться лише на штурм Грозного), а нам не всеодно, скільки загине українців...
Але коли ця недоімперія рухне - лише військово-поліцейська операція поверне території, бо місцеві князьки всеодно будуть намагатись залишити собі царювання...
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13.04.2021 15:10 Ответить
Шлях такий:
1) ізоляція РФ від світу
2) розбудова України як вітрини західного світу (вже де факто відбувається)
3) чим далі йде в часі тим більше до папуасії ближче стає РФ
4) перетворення РФ в колонію Китаю.- колонії не бувають імперіями
5) розпад РФ та підхоплення її залишків які не хочуть повторити досвід уйгурів.
6) перетворення Московії за прикладом Сербії, дефашизація, міжнародні суди.
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14.04.2021 06:51 Ответить
Забув до дати "найгіршу" новину для тих хто живе зараз. Завершення процесу через 40-50 років. Тобто не парся, на твоє життя це ніяк не вплине, проживеш його спокійно...
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14.04.2021 06:54 Ответить
Я надаю фєдєрашкє років десять, до початку розвалу...
Якщо амери знов не почнуть їх годувати курятиною, то за наступні п'ять років майже все закінчиться...
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14.04.2021 10:35 Ответить
пане данілов, ви б як адекватніший у зеленій кодлі, могли б і правду сказати: "ми не плануємо вертати окуповані території". як казав ваш презе-дент: "ми нє крутиє парні. нам би фільми на расію продавать...". от і все.
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13.04.2021 15:12 Ответить
то есть можно захватывать что угодно, все равно никто отвоевывать не будет
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13.04.2021 15:13 Ответить
ну да, это и есть мощный сигнал РФ, берите что хотите, только вертолет не сбивайте
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13.04.2021 15:58 Ответить
С приходом Зеленского, армия полностью была деморализована! Его "убери оружие, я не лох!" Боевые офицеры - патриоты, были убраны со своих должностей, введены штрафы за ответные стрельбы, Зеленский окружил себя трусами, которые заглядывая пораженцу в рот, с удовольствием разводили войска и раздавали интервью, что освобождение родной Украины возможно только путём дипломатии, и это министр обороны, нач. генштаба и прочие позорники! А сам Зеленский, трусливый дезертир в 2014-м, когда Порошенко спасал Украину, занялся преследованием майдановцев, волонтеров и, главное, АТОшников, проталкивая через колено свою предательскую для Украины доктрину "я знаю, как закончить войну - надо перестать стрелять!". И это шобла преступников, которых надо судить за госизмену и сегодня еще руководит страной, и вот уже очередные два молодых защитника Украины пали смертью глупейших приказов Зеленского, который на фоне усиления позиции НАТО и президента Америки Байдена, который вставил ему в задницу шило, хоть чуть - чуть стал проявлять телодвижения и кидаться фразами типа, "Украина готова к вторжению" или "Байден и НАТО должны поставит Искандеры..."- не дословно. Я очень сомневаюсь, что сам Зеленский к чему-то готов, ведь он заворожённый глазами Путина до сих пор не может перестроиться и начать готовиться к войне! Пора создать Комитет Национальной Обороны, сосредоточить войска на направлениях главных ударов Путина! Поставить у руля боевых командиров, а трусов убрать! Создать эшелонированную оборону! Подготовить приказ о всеобщей мобилизации и военном положении! Подготовить склады с оружием и обмундированием для ополчения и добровольцев! И это я ему говорю, простой рядовой советской армии! А он до сих пор играет в Голобородько! И главное, сегодня пора выступить перед народом не в видосике, а на Военном Параде, которых сам он боится, как огня, дабы не раздражать Путина, и призвать население Украины готовиться к войне! Пора рыть щели и убежища, готовить запасы к имеющемуся на руках оружию! Знать ближайшие пункты сбора и военкоматы. Подготовить документы и дорожные рюкзаки с самым необходимым от воды и фонариков до спичек и белья! И пускай Путин знает, что не за Зеленского встанет Украина и порвёт зубами глотки агрессора, а за землю свою, матерей, жён, сестёр детей своих! И никакая двуглавая курица не долетит до середины Днепра! Ощиплют и сварят суп! Сорок два миллиона предателей в Украине нет уже давно! Так, несколько говнюков, на пальцах сосчитать! Пусть один миллион мобилизуется на второй день войны, каждый по выстрелу, один миллион захватчиков на площадях бывших немецких кладбищ 1941-1943 верхним рядом! Тогда 9 мая будем праздновать дважды! Мамы российские, вы дуры? Растили пацанов гнить в украинских чернозёмах? И ради кого? Ради ублюдков, которые вас за людей не считают? Если завтра война, не отдавайте русских пацанов на убой! Смерть рашистским оккупантам! Слава Украине! И пусть я ошибаюсь, тогда всем будет хорошо, только Путин не остановится, пока его не похоронят - страшно умереть, а перед тем узнать, что жизнь прожил зря, без пользы, как ядовитый Анчар Пушкина!
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13.04.2021 15:15 Ответить
Після відбиття атаки кацапів силами ЗСУ прийде черга і Зе, прийдуть і за ним

Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом. Все інше - інформаційна війна РФ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5141
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13.04.2021 15:31 Ответить
А чому на твою думку це не його країна? А яка країна його? Поясни будь ласка, бо ти висуваеш дуже серйозне звинувачення проти президента країни, і твоя відповідь буде цікава не тільки мені а багатьом в світі хто сьогодні читає Цензор.
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13.04.2021 17:29 Ответить
Своей стране человек не вредит, так же как не плюёт в свой борщ. Понятно? Более подробное объяснение дадут в недалёком будущем в суде над бывшим зелёным президентом. И если ты действительно внимательно читаешь Ц-р, то ответ и сам знаешь. И ещё: нормальный человек предпочитает не жить в окружении врагов. При случае поинтересуйся, кто в соседях (и как следствие, в дружеских отношениях) у Зелиной виллы в Италии: очень красноречиво его характеризует
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13.04.2021 22:18 Ответить
Це маскальский провокатор!
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14.04.2021 08:02 Ответить
Боюсь, что этих говнюков-предателей достаточное количество, в любом случае их полным-полно в правительстве и на всех руководящих должностях по всей Украине. Второе: да, мамы российские - дуры, судя по тому, как настроено тамошнее население.
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13.04.2021 22:03 Ответить
8-го Мая
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14.04.2021 07:22 Ответить
Перед ворогом виправдовуватись за свої території які окуповував сам ворог це
якось по дебільному .

Цікаво - СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ УКРАЇНЦІВ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА Зе ПИШАЮТЬСЯ

ЩО ВИБРАЛИ Зе КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ ?
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13.04.2021 15:16 Ответить
Порошенко уже аквафреш из под кровати выташил, косоворотку приготовил - кацапов встречать будет хлебом-солью. Надежда только на патриотов.
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13.04.2021 15:23 Ответить
Кацап затусуйся у каналізацію і не вилазь з відтілля
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13.04.2021 15:28 Ответить
...звідтіля.
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13.04.2021 21:18 Ответить
Ніхто ж не буде казати, що ти готуєш військову операцію перед її початком ) Повернення Донбасу можливо лише і виключно військовим шляхом, це очевидно всім, адже Росія ніколи не поступиться і навіть якщо вона розвалиться як Совок, то все одно потрібна буде військова операція для зачистки від залишків її проксі-армії.
Такі операції розроблялись за часів Порошенко, незважаючи на те, що і при ньому головною тезою була "повернення територій тільки дипломатичним шляхом". Це можна легко побачити із легенд військових навчань, які здебільшого відпрацьовували наступальні дії, форсування річок, знищення укріплених позицій, бої у місті.
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13.04.2021 15:18 Ответить
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https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky


С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.
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13.04.2021 15:19 Ответить
Идет подготовка врага к войне, а Зеленский ни гу-гу. На сцене рот не закрывался, а тут молчит гнусавый. Хоть бы видосик снял какой. Нужно раздавать украинцам оружие со складов, создавать народное сопротивление, готовить боеприпасы для партизанской войны, а оно за Дерьмаком прячется.
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13.04.2021 15:19 Ответить
Данилов дает сигнал не украинцам, а Путину, мол имей в виду, мы смиренно примем свою судьбу! Пораженец Голобородько, пораженец Данилов - временщики! Кто вспомнит их фамилии в Истории Украины? В начнется вторжение, куда драпанут? На кого все спишут? Типа я не я и хата не моя!?
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13.04.2021 15:20 Ответить
+++
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13.04.2021 16:00 Ответить
В Лондон ))) как фарфор)))
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13.04.2021 16:06 Ответить
Будучи неучами, зеленые повторяют ошибку Польши 39-го...Тогда польские газеты тоже писали "Нам нужно не дать ГЕрмании ни малейшего повода, чтобы напасть на Польшу" ..И не давали... Тогда Германия устроила провокацию в Гляйвице... ПО нашим реалиям аналогом будет, что сепары загонят в посадку со стороны МАриуполя грады и бомбанут свою территорию...тот же Докучаевск, к примеру... а виноватыми назначат кого ? вы угадали... Так что эти мантры Данилова путе до лампочки... Все сценарии уже расписаны... третий звонок ИМХО за два месяца до выборов в Думу будет... Так что свидетельством о решении не рещать военным путём ДОнбасс может быть только увеличение количества посадок транспортных самолётов армии США в Борисполе...Ну и у эсми нцев этих , что сейчас идут, тоже трюмы грузовые есть, да ?
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13.04.2021 18:27 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1381931073257476100 1 ч Доки ми не повернемо свої контрснайперські групи та беспілотники на нулі - будуть нас вбивати Досі вже загравати з ворогом
Ворог тільки силу визнає! Наталія Юсупова
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13.04.2021 15:30 Ответить
Тогда можно попрощаться с Крымом и Донбассом. Россия не отдаст захваченные земли мирным путем.
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13.04.2021 15:49 Ответить
Всему свое время... Для эффективного наступления и освобождения оккупированных территорий Украины нужна не только боеспособная и храбрая армия, но и главнокомандующий не "голобородько", а хотя бы "Сагайдачный".
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13.04.2021 15:54 Ответить
Скоріше Данілова Росії віддамо !
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14.04.2021 08:11 Ответить
В сложившейся ситуации концентрации российских войск на границе с Украиной, что бы орки перестали ждать "наступления ВСУ на домбасе" и Лавров не мог спекулировать такой "страшилкой" на всех международных площадках, вполне логичное и оправданное заявление...
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13.04.2021 15:51 Ответить
вполне логичное и оправданное заявление...

===
Совершенно верно. Но до многих...тёмных... это не доходит. Или просто это враги -провокаторы.
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13.04.2021 19:44 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5229678510439518?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Многие сейчас задаются вопросом: с чем связано хамское поведение Зеленского-Ермака по отношению к Байдену, к чему хамские заявления, что США что-то должны?

Все просто. Зеленский хочет спровоцировать скандал, чтобы получить формальную возможность не вводить санкции и не возбуждать уголовные дела против своего «папика» Коломойского, как требует Вашингтон.
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13.04.2021 15:52 Ответить
А как тогда возвращать оккупированные территории? Озабоченностью?
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13.04.2021 15:59 Ответить
С помощью крайне редкой озабоченности Зелохленского - видеть мир в глазах врага.
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13.04.2021 23:13 Ответить
правильно.
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13.04.2021 16:21 Ответить
Правильно собака сере, та не правильно кучі кладе.
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13.04.2021 18:59 Ответить
В Минобороны РФ сообщили, сколько сил стянули к границе Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что РФ в рамках проверки боеготовности перебросила на свои западные границы две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Войска переброшены к границе за три недели для выполнения учебно-боевых задач, рассказал глава Минобороны России во время совещания в Североморске, пишет https://tass.ru/armiya-i-opk/11135263 ТАСС .
По его словам, маневры являются реакцией на "угрожающую" военную деятельность Североатлантического альянса (НАТО).Шойгу заявил, что все проверочные мероприятия планируют завершить на протяжении двух недель, говорится в Telegram-канале РИА Новости.

https://glavred.info/world/v-minoborony-rf-soobshchili-skolko-sil-styanuli-k-granice-ukrainy-10263845.html
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13.04.2021 16:35 Ответить
не планируете? Тогда создайте такие условия для сепарни, что бы они не могли через кпп переходить. Когда убивают украинских солдат перекрывайте на месяц.
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13.04.2021 16:38 Ответить
Только с ваЗЕлином, да, Даня?
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13.04.2021 16:43 Ответить
Дают заднюю. Скорее всего уже поздно...
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13.04.2021 16:54 Ответить
"Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем."
Если не планируют это то надо планировать усиление снайперской борьбы. Иначе путлеровские бандиты перебьют постепенно всех украинцев.
Украине нужно мощное снайперское оружие и средства борьбы со снайперами врага. Украинцы должны побеждать в этой войне.
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13.04.2021 17:19 Ответить
За головним пацифістом-уклоністом країни, все його зелене збіговисько на різних щаблях влади, співає мантру, про нібито всесильну дипломатію, чим намагаються виправдати злочинно-байдуже ставлення до зміцнення оборони держави.
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13.04.2021 18:03 Ответить
Не помогут эти заявления, Лёша. Как не помогли Чехослолвакии в 38-м и как не помогли Польше в 39-м. Про эффективный рецепт в 14-м говорили рашские офицеры. "В Афгане так жарко не было"...Вот и весь "секрет"... Рабинович, который пел "вставай страна огромная.." возьм ёт калаша и пойдёт делать жарко...
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13.04.2021 18:18 Ответить
Это явка с повинной? Руководство страны по конституции обязано прирять все возможные меры для сохранения территориальной целостности страны. А вы не имеете планов по возврату оккупированных территорий, да еще и бравируете этим. Нет слов ...
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13.04.2021 18:29 Ответить
"Мы не отдадим свою землю", - заявил Данилов,Источник: https://censor.net/ru/n3259412

Не надо врать!Уже отдаете нашу землю своими отводами ВСУ с занимаемых позиций..И неизвестно еще ,что там поподписывал"светлейший"-пораженец на закулисных"Оманских" договорах..
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13.04.2021 19:56 Ответить
чего так слабо?...
слыхивал я намедни шо у зебылов е адын план
его хватить аж на тры касяка
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13.04.2021 20:06 Ответить
Сцикливі мразі!!! Що, задкуєте? Готові пуйлу ноги лизати аби у владі лишитись!!!
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13.04.2021 20:13 Ответить
Попробуйте https://www.google.com.ua/maps/d/viewer?mid=1***************************&hl=uk&ll=50.43621403337973%2C30.476841782030093&z=12&fbclid=IwAR1I2IumB_LsVB0UbcqeJP5jVx2Dl36Mt0nfObiIBahKJxg2MxKs0DetK5w найти ближайшее бомбоубежище возле своего жилья в Киеве. Офигеете!
То, что у СНБО нет планов вообще, я нисколько не сомневался.
Разогнать бездельников к чертовой матери!
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13.04.2021 20:26 Ответить
Запропонувати Крим американцям, нехай відвойовують його і володіють. США буде там кращим господарем.
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13.04.2021 21:46 Ответить
Гібралтар же англійський, -- і нічого. Зате буде порядок і демократія в Чорноморському регіоні.
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13.04.2021 21:50 Ответить
Якщо у Данілова не має плану звільненя окупованої території, він має не права займати цю посаду.!!! А відповідь проста : 1) боротьба з орупцією- це 35-50 млр. доларів щорічно у бюджет; 2) розвиток економікм і нових тхнологій - це 50- 100млд доларів; 3)розвиток сільського виробництва з переробкою - 1,2 трл. доларів, ось тоді отримаємо ************ армію, беде добробут громадян, розвиток науки, медицини..........., але для цього потрібно, щоб державою управляли гоподарі цієї землі - етнічні українці, як в Китаю, Японії, Ізраїлі..., а унас управляють люті вороги всього україського народу !!!
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13.04.2021 22:26 Ответить
Сдаётся мне у "зелени" вообще не было и нет никакого плана. Главное удержаться при власти и при возможности удовлетворить всех и сразу. Вот и весь план.
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13.04.2021 23:04 Ответить
Навіщо Зе клоуну Україна - йому аби публіка була і платили за корпоративи ...
Навіщо йому незалежна Україна якщо він совкодрочер.
РІЗНИЦЮ З ПОРОХОМ БАЧИТИ Зебіли?
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13.04.2021 23:53 Ответить
 
 