"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем", - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, по их инициативе.
Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Особый акцент во время встречи Данилов сделал на том, что Украина стремится решить ситуацию на востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем.
"У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - сказал Данилов.
В этом контексте бороться со вражеской дезинформацией и пропагандой, по его словам, будет недавно созданный при СНБО Украины Центр противодействия дезинформации.
Секретарь СНБО также проинформировал послов стран-членов ЕС о рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях.
"Мы не отдадим свою землю", - заявил Данилов, подчеркнув, что украинские военнослужащие на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".
Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку Украины, подчеркнув, что противодействовать агрессору "без помощи настоящих партнеров нам будет сложно", но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают возле ее границы.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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- лучше пожертвовать территорией..
зачем нам те ошметки Крым без воды это пустыня... порты а зачем нам столько еще раз повторяю что пора над Крымом по северу Сиваша пробить морской канал Черное море-Азовское море.. и тема сухопутного коридора Крым Мариуполь у Путина даже бы не рассматривалась... десант на Одессу с такими бы успехом \путину вперде возвращать Аляску кишка тонка все эти угрозы только угрозы чтобы заставить еврейскую шобло власть (а может власть дешевле поменять:???) взашей выгнав А?! дать воду в Крым и дать автономию и особый статус Димбассятине... а так ну сами подумайте на разминирвоание уйдет до 25 лет нафиг на восстановление инфраструктуры Димбассу надо стар 40 лярдов баксов... НАФИГ!!? такая же цифирЪ и петрушка по Крыму нафиг нафиг нам этот чумадан без ручки???!! порядок там можно навести только казнями растсрелами а оно нам надо брать на себя грехи убогих которые смоктают Путинолу???!!!
Или может просто вытравишь их нахер, несмотря на то, что сосед может быть недоволен.
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tZE inform
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Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО".
А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет. Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
или кому-то неймётся донбаситов в сограждане на паечное кормление заполучить ?
пока нужно закупить 1000 Катерпиллеров и рыть вокруг гетто ров в 4 смены,закрыть все КПП,прекратить все выплаты,в Конституции написать "временно утраченные территории",и заняться наконец внутренним строительством и развитием..
А яким шляхом території можуть бути повернені???
Можна казати, що поки фєдєрашка не розвавлиться, відвойовувати території не можна, бо ординцям пофіг скільки покласти народу (подивіться лише на штурм Грозного), а нам не всеодно, скільки загине українців...
Але коли ця недоімперія рухне - лише військово-поліцейська операція поверне території, бо місцеві князьки всеодно будуть намагатись залишити собі царювання...
1) ізоляція РФ від світу
2) розбудова України як вітрини західного світу (вже де факто відбувається)
3) чим далі йде в часі тим більше до папуасії ближче стає РФ
4) перетворення РФ в колонію Китаю.- колонії не бувають імперіями
5) розпад РФ та підхоплення її залишків які не хочуть повторити досвід уйгурів.
6) перетворення Московії за прикладом Сербії, дефашизація, міжнародні суди.
Якщо амери знов не почнуть їх годувати курятиною, то за наступні п'ять років майже все закінчиться...
якось по дебільному .
Цікаво - СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ УКРАЇНЦІВ ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА Зе ПИШАЮТЬСЯ
ЩО ВИБРАЛИ Зе КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ ?
Такі операції розроблялись за часів Порошенко, незважаючи на те, що і при ньому головною тезою була "повернення територій тільки дипломатичним шляхом". Це можна легко побачити із легенд військових навчань, які здебільшого відпрацьовували наступальні дії, форсування річок, знищення укріплених позицій, бої у місті.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1381931073257476100 1 ч Доки ми не повернемо свої контрснайперські групи та беспілотники на нулі - будуть нас вбивати Досі вже загравати з ворогом
Ворог тільки силу визнає! Наталія Юсупова
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Совершенно верно. Но до многих...тёмных... это не доходит. Или просто это враги -провокаторы.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
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Многие сейчас задаются вопросом: с чем связано хамское поведение Зеленского-Ермака по отношению к Байдену, к чему хамские заявления, что США что-то должны?
Все просто. Зеленский хочет спровоцировать скандал, чтобы получить формальную возможность не вводить санкции и не возбуждать уголовные дела против своего «папика» Коломойского, как требует Вашингтон.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что РФ в рамках проверки боеготовности перебросила на свои западные границы две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.
Войска переброшены к границе за три недели для выполнения учебно-боевых задач, рассказал глава Минобороны России во время совещания в Североморске, пишет https://tass.ru/armiya-i-opk/11135263 ТАСС .
По его словам, маневры являются реакцией на "угрожающую" военную деятельность Североатлантического альянса (НАТО).Шойгу заявил, что все проверочные мероприятия планируют завершить на протяжении двух недель, говорится в Telegram-канале РИА Новости.
https://glavred.info/world/v-minoborony-rf-soobshchili-skolko-sil-styanuli-k-granice-ukrainy-10263845.html
Если не планируют это то надо планировать усиление снайперской борьбы. Иначе путлеровские бандиты перебьют постепенно всех украинцев.
Украине нужно мощное снайперское оружие и средства борьбы со снайперами врага. Украинцы должны побеждать в этой войне.
Не надо врать!Уже отдаете нашу землю своими отводами ВСУ с занимаемых позиций..И неизвестно еще ,что там поподписывал"светлейший"-пораженец на закулисных"Оманских" договорах..
слыхивал я намедни шо у зебылов е адын план
его хватить аж на тры касяка
То, что у СНБО нет планов вообще, я нисколько не сомневался.
Разогнать бездельников к чертовой матери!
Навіщо йому незалежна Україна якщо він совкодрочер.
РІЗНИЦЮ З ПОРОХОМ БАЧИТИ Зебіли?