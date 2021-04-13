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Судьям ОАСК после его ликвидации предложат перевестись в новый суд, - "слуга народа" Вениславский

Судьям ОАСК после его ликвидации предложат перевестись в новый суд, -

Судьям Окружного админсуда предложат перевестись в новый суд, в случае отказа их могут уволить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

По его словам, судьям ОАСК предложат перевестись в новый окружной суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область.

"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, то это будет основанием для их увольнения", - отметил Вениславский.

Кроме того, если не будет хватать судей в новом суде, то будут объявлены конкурсные процедуры для добора новых судей на вакантные должности.

Напомним, сегодня Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

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Автор: 

Вениславский Федор (272) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+18
Это все равно что предлагать участникам ОПГ перейти в другую ОПГ.
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13.04.2021 15:08 Ответить
+13
это называется:
"переставлять кровати в публичном доме".
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13.04.2021 15:07 Ответить
+6
какой нах перевестись!? нах всех на нары, максимум разрешить дворы мести на госслужбе! Пипец улыбает, воровали на одном месте,,теперь пойдут воровать в другом!
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13.04.2021 15:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это называется:
"переставлять кровати в публичном доме".
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13.04.2021 15:07 Ответить
Это все равно что предлагать участникам ОПГ перейти в другую ОПГ.
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13.04.2021 15:08 Ответить
Предложите пройти полиграф и можно объявлять конкурс на все места !
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13.04.2021 15:12 Ответить
а ха ха ха ха
красавцы ваще
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13.04.2021 15:14 Ответить
какой нах перевестись!? нах всех на нары, максимум разрешить дворы мести на госслужбе! Пипец улыбает, воровали на одном месте,,теперь пойдут воровать в другом!
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13.04.2021 15:15 Ответить
Перевести в друге місце - це на нари!!!
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13.04.2021 15:19 Ответить
Пора вже, нарешті, саджати - бо вже весна за 1,5 м-ці закінчиться!!!
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13.04.2021 15:21 Ответить
Це має назву: "Розповсюдження передового досвіду". Всі суди мають стати як ОАСК. Більшого маразму складно придумати. Ліквідації підлягає не ОАСК, а всі суди України. Потрібна нова судова система, в якій нинішнім суддям буде заборонено працювати навіть секретарями.
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13.04.2021 15:23 Ответить
Эти ребята не потопляемы!Всплывут в другом месте
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13.04.2021 15:27 Ответить
Це має назву: "Розповсюдження передового досвіду". Всі суди мають стати як ОАСК. Більшого маразму складно придумати. Ліквідації підлягає не ОАСК, а всі суди України. Потрібна нова судова система, в якій нинішнім суддям буде заборонено працювати навіть секретарями.
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13.04.2021 15:28 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь ...
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13.04.2021 15:35 Ответить
прихильники зеленського мають можливість вчергове вмити свої очі сечею від зеленського.
адже сама по собі ліквідація установи на правосуддя не впливає, правосуддя творять судді, а суддів зеленське не чіпатиме.
черговий сімулякр.
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13.04.2021 15:40 Ответить
Сх@ялє?
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13.04.2021 16:05 Ответить
Не в суд, а в колонию общего режима.
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13.04.2021 16:06 Ответить
А какой смысл тогда в этой процедуре ?
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13.04.2021 16:52 Ответить
все окружные адмсуды работают на несколько областей. за какие хры этот оас работает на столицу и на всю страну..???!!!!- к храм собачьим к ногтю это квази-образование паразитов..!!!)))
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13.04.2021 23:24 Ответить
 
 