Судьям ОАСК после его ликвидации предложат перевестись в новый суд, - "слуга народа" Вениславский
Судьям Окружного админсуда предложат перевестись в новый суд, в случае отказа их могут уволить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.
По его словам, судьям ОАСК предложат перевестись в новый окружной суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область.
"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, то это будет основанием для их увольнения", - отметил Вениславский.
Кроме того, если не будет хватать судей в новом суде, то будут объявлены конкурсные процедуры для добора новых судей на вакантные должности.
Напомним, сегодня Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.
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"переставлять кровати в публичном доме".
красавцы ваще
адже сама по собі ліквідація установи на правосуддя не впливає, правосуддя творять судді, а суддів зеленське не чіпатиме.
черговий сімулякр.