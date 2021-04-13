Судьям ОАСК после его ликвидации предложат перевестись в новый суд, - "слуга народа" Вениславский

Судьям Окружного админсуда предложат перевестись в новый суд, в случае отказа их могут уволить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

По его словам, судьям ОАСК предложат перевестись в новый окружной суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область.

"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, то это будет основанием для их увольнения", - отметил Вениславский.

Кроме того, если не будет хватать судей в новом суде, то будут объявлены конкурсные процедуры для добора новых судей на вакантные должности.

Напомним, сегодня Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

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