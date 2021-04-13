РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7179 посетителей онлайн
Новости
2 405 13

Приветствуем инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК, ставшего символом судебной коррупции, - Корниенко

Приветствуем инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК, ставшего символом судебной коррупции, - Корниенко

Окружной административный суд Киева является символом коррупции, который должен быть упразднен.

Об этом в комментарии журналистам сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во время Революции Достоинства, одним из основополагающих событий был повал памятника Ленину, и это стало реальным шагом к декоммунизации. Когда ты ведешь серьезную борьбу с системой (а мы этим занимаемся уже 2 года, то очень важно обращать внимание на символы и с ними в первую очередь бороться)" - отметил он.

Корниенко назвал ОАСК символом судебной коррупции, о которой знает вся страна.

"В такой ситуации президент воспользовался своим законным правом и внес законопроект о ликвидации ОАСКа. Ранее была идея о передаче полномочий ОАСКа в другие суды, и пока она обсуждалась, мы увидили яркие обыски у разных персонажей, связанных с ОАКС: увидели валюту разных стран мира, разного номинала, антиквариат и так далее. Поэтому мы это решение президента можем только приветствовать. Это шаг к установлению справедливости и проведению реальной судебной реформы", - добавил Корниенко.

Читайте также: Судьям ОАСК после его ликвидации предложат перевестись в новый суд, - "слуга народа" Вениславский

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) ликвидация (3680) Корниенко Александр (658) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Переведут в другие суды. Рехформа по Ослячему.
показать весь комментарий
13.04.2021 15:13 Ответить
+2
так а судей тоже того , ликвидируют? или переставят на другую кормушку?
показать весь комментарий
13.04.2021 15:11 Ответить
+2
ЭТО ,как койки в бордели переставить 😅😂 Всем этим судьям запретить дальше заниматься кривосудием , а так - пиар чистой воды
показать весь комментарий
13.04.2021 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так а судей тоже того , ликвидируют? или переставят на другую кормушку?
показать весь комментарий
13.04.2021 15:11 Ответить
Переведут в другие суды. Рехформа по Ослячему.
показать весь комментарий
13.04.2021 15:13 Ответить
Суддям ОАСК після його ліквідації запропонують перевестися в новий суд, - "слуга народу" Веніславський
показать весь комментарий
13.04.2021 16:18 Ответить
ЭТО ,как койки в бордели переставить 😅😂 Всем этим судьям запретить дальше заниматься кривосудием , а так - пиар чистой воды
показать весь комментарий
13.04.2021 15:19 Ответить
не зовсім так, бо цей суд мав деякі можливості в політичних сферах, наприклад скасовувати перейменування проспектів тощо... після його ліквідації ці судді вже будуть займатися які-небудь справами хозяйствущих суб'єктів
показать весь комментарий
13.04.2021 15:23 Ответить
какое одухотворенное высокоинтеллектуальное лицо у главы партии корниенко
показать весь комментарий
13.04.2021 15:25 Ответить
Сироты. Наследие Порошенко.
показать весь комментарий
13.04.2021 15:26 Ответить
Наследие твоего арлекино , при Порошенко его никто не знал
показать весь комментарий
13.04.2021 15:52 Ответить
А харю он где такую нажрал?
показать весь комментарий
13.04.2021 16:41 Ответить
Віка, справа в тому, що https://censor.net/ru/user/301081 буває, не завжди вдало жартує; і ще й смайли лінується ставити...
показать весь комментарий
13.04.2021 17:30 Ответить
при рошенке ентот суд тихо-мирно решал все проблемы без шумных понтов..- и все чё-то довольны были..- совпадение- решайте сами...)))
показать весь комментарий
13.04.2021 23:28 Ответить
Кричали жіночки ура, в повітря чепчики кидали.
показать весь комментарий
13.04.2021 18:08 Ответить
ПЕЧЕРСЬКИЙ ТАКОЖ ТРЕБА РОЗІГНАТИ
показать весь комментарий
13.04.2021 20:46 Ответить
 
 