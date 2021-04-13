Приветствуем инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК, ставшего символом судебной коррупции, - Корниенко

Окружной административный суд Киева является символом коррупции, который должен быть упразднен.

Об этом в комментарии журналистам сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во время Революции Достоинства, одним из основополагающих событий был повал памятника Ленину, и это стало реальным шагом к декоммунизации. Когда ты ведешь серьезную борьбу с системой (а мы этим занимаемся уже 2 года, то очень важно обращать внимание на символы и с ними в первую очередь бороться)" - отметил он.

Корниенко назвал ОАСК символом судебной коррупции, о которой знает вся страна.

"В такой ситуации президент воспользовался своим законным правом и внес законопроект о ликвидации ОАСКа. Ранее была идея о передаче полномочий ОАСКа в другие суды, и пока она обсуждалась, мы увидили яркие обыски у разных персонажей, связанных с ОАКС: увидели валюту разных стран мира, разного номинала, антиквариат и так далее. Поэтому мы это решение президента можем только приветствовать. Это шаг к установлению справедливости и проведению реальной судебной реформы", - добавил Корниенко.

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Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.