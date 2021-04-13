Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш

Представители ОРДЛО предложили убрать из переговорного процесса в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе осужденную за терроризм в Украине "эксперта" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики возбудили уголовное дело.

Об этом журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского. Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации. Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск. Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ! Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества.

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Правда, приглашенная РФ из ОРДЛО эксперт товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, "судом какого государства осужден господин Казанский?"…", - отметил Гармаш.

Он также сообщил, что кроме обмена Пироговой на Казанского, российские представители из ОРДЛО предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только "официальными" представителями "сторон", без участия экспертов и советников.

"Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ. Также, Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ; ОРДЛО – не являются членами ТКГ.

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В общем, трюк, задуманный Россией для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, либо превращения политгруппы в приснопамятный "Консультативный совет" - не удался. Даже на фоне военно-психологического и информационного давления России на Украину. Последнее - для меня особенно важно", - резюмировал Гармаш.

Напомним, ранее Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

29 марта нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.