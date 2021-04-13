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Новости Агрессия России против Украины
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Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш

Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш

Представители ОРДЛО предложили убрать из переговорного процесса в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе осужденную за терроризм в Украине "эксперта" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики возбудили уголовное дело.

Об этом журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского. Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации. Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск. Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ! Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина не будет вести работу в политической подгруппе ТКГ, пока там находится террористка Пирогова, - "слуга народа" Костин

Правда, приглашенная РФ из ОРДЛО эксперт товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, "судом какого государства осужден господин Казанский?"…", - отметил Гармаш.

Он также сообщил, что кроме обмена Пироговой на Казанского, российские представители из ОРДЛО предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только "официальными" представителями "сторон", без участия экспертов и советников.

"Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ. Также, Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ; ОРДЛО – не являются членами ТКГ.

Также смотрите: "Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский. ВИДЕО

В общем, трюк, задуманный Россией для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, либо превращения политгруппы в приснопамятный "Консультативный совет" - не удался. Даже на фоне военно-психологического и информационного давления России на Украину. Последнее - для меня особенно важно", - резюмировал Гармаш.

Напомним, ранее Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

29 марта нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.

переговоры (5067) Донбасс (26957) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+31
Представителей ОРДЛО просто посылать нах... Без объяснения причин.
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13.04.2021 15:17 Ответить
+27
Да пора заканчивать вообще эти переговоры.Это переговоры слепого с глухим.
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13.04.2021 15:17 Ответить
+27
Yuriy Filip Російсько-Українська війна
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.

Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8382
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13.04.2021 15:19 Ответить
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Да пора заканчивать вообще эти переговоры.Это переговоры слепого с глухим.
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13.04.2021 15:17 Ответить
Точнее глухого с немым )
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13.04.2021 15:24 Ответить
Или немого со слепым )
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13.04.2021 15:25 Ответить
Представителей ОРДЛО просто посылать нах... Без объяснения причин.
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13.04.2021 15:17 Ответить
Замкнуте коло. Це до безкрая та пусте... нема майбутнього в цьому питанні.
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13.04.2021 15:17 Ответить
Азербайджан 28 лет в Минске обсуждал аннексию собственных территорий. Армия Азербайджана за два месяца решила проблему, правда, ценой жизней тысяч солдат. Так что пусть сидят в своем Минске, обсуждают и выражают озабоченность. Пока в Украине к власти не придет человек со стальными тестикулами, который решит проблему иным образом.
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13.04.2021 23:39 Ответить
вас всех надо убрать оттуда тех кто не определен был изначально. толку ноль
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13.04.2021 15:17 Ответить
Зеле абсолютно незачем было на это и соглашаться. Это один из способов легализации орков. Есть три стороны -- мы, агрессор Раша и посредник Европа. И все.
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13.04.2021 15:31 Ответить
в республике какой ПЕ"Е"АСТИИ да пошли вы вот надо это тварь просто взорвать нафиг нема ублюдочной твари нет и вопросов республика ля ка@ашка а не республика сосите и ешьте "имно ***** с лопаты...
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13.04.2021 15:17 Ответить
вот так незаметно, маленькими шажками, Зе-"переговорщики" начали прямые переговоры с марионетками-террористами.
чего так сильно добивалась Рашка.
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13.04.2021 15:18 Ответить
Вот гниды! Ставят на одну ступень патриота КАЗАНСКОГО и сявку-террористку-коллаборантку-и просто мразь!
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13.04.2021 15:19 Ответить
Для оккупантов все, кто не предал Украину являются...предателями - такой вот нонсенс.
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13.04.2021 15:26 Ответить
Yuriy Filip Російсько-Українська війна
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.

Представители ОРДЛО предложили исключить из переговоров в подгруппе ТКГ террористку Пирогову в обмен на исключение Казанского, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8382
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13.04.2021 15:19 Ответить
Пусть идут лесом...кто они такие чтобы что то требовать?
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13.04.2021 15:19 Ответить
лесом - это слишком мягко произнесено..- пешком посадками, там в ордле всё всплошь заминировано)))
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13.04.2021 23:32 Ответить
Какие могу быть переговоры с террористами? Самим позориться и страну позорить!
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13.04.2021 15:25 Ответить
"заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского"

С каких это бодунов Украина должна признавать какие-то дела, открытые нелигитимным марионеточным режимом по неведомо кем высранному "законодательству".
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13.04.2021 15:25 Ответить
вот как все просто, как вещал зеля. сможет все порешать до 20 года, надо только звякнуть пукину и усе...
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13.04.2021 15:31 Ответить
следком касапський відкрив "власний кримінал" чи не на всіх представників України в ТКГ. Ну, і що з того? Не хочуть касапи вести переговори? Не хочуть. Тільки цю причину не наголошують.

І Пирогова в цих переговорах - ні при чому. Вона - офіційно визнана терористкою; з якими переговори ніхто не веде. В принципі з терористами не ведуть жодних переговорів, окрім як зі звільнення заручників. І не більше того. Вона не може бути членом ТКГ.
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13.04.2021 15:32 Ответить
шо это за ханыга?
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13.04.2021 15:32 Ответить
А что Украина уже ведет прямые переговоры с представителями террористов ОРДЛО?
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13.04.2021 15:46 Ответить
А що у вас за контактна група з ТРЬОХ, в яку ЧЕТВЕРТИМИ входять терорости? І вони ще й вимоги ставити? Бубачка в курсі?
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13.04.2021 15:56 Ответить
Казанский - гражданин Украины , которую не предал
А кто эта Пирогова ? Предательница
В тюрьму ее !!!
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13.04.2021 15:57 Ответить
Судимая алкашка и мошенница Пирогова - "представитель общественности ДНР". А что не так? Типичный представитель, они там все такие - общественность ДНР... Единственный момент - с алкашами и преступниками никто ни очем говорить не обязан.
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13.04.2021 15:58 Ответить
Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» -
«Помилуй, - возопил глухой тому в ответ: -
Сей пустошью владел еще покойный дед».
Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».

(Перевод А. Пушкина)
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13.04.2021 15:59 Ответить
Не нужно было вообще Зеленскому возобновлять эти переговоры в Минске.
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13.04.2021 16:05 Ответить
колхоз "Веселый лапоть"..., русские из всего устраивают балаган...
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13.04.2021 16:14 Ответить
Значит, Денис на своем месте.
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13.04.2021 16:22 Ответить
Афигеть, где логика? Исключат Пирогову включат очередную "моторолу".
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13.04.2021 16:24 Ответить
цирк уродов переговоры с какими то бомжами террористами...так казанский ютубер какое ткг он ни кто ни чиновник ни полтитик не депутат что это за бред сумашедшего...онвообще никто
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13.04.2021 16:31 Ответить
Казанський там найрозумніший зі всієї української делегації і порівнювати з сепарською мерзотою ,що ж це рівень так званої переговорної групи .А якщо серйозно то користі від так званої ТКГ жодної, розмова ні про що і пуста трата часу,все вирішують в кремлі.
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13.04.2021 16:48 Ответить
Казанський - молодець!
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13.04.2021 17:48 Ответить
 
 