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Новости Газовая война
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Немецкие экологи обжаловали в суде разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии, - посол Мельник

Немецкие экологи обжаловали в суде разрешение на строительство

Немецкие природоохранные организации подали иск против решения Федерального ведомства по гидрографии и судоходству восстановить строительство газопровода "Nord Stream 2" в немецких водах.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Немецкие экологи подали судебный иск на решение Федерального ведомства по гидрографии и судоходству, которым обжаловали разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", - рассказал посол Мельник.

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Как сообщалось, федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2".

Немецкие экологи обжаловали в суде разрешение на строительство Северного потока-2 в водах Германии, - посол Мельник 01

Автор: 

газопровод (831) Германия (7064) экология (1609) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+9
які відважні екологі, не бояться що куйло прижене с десяток іржавих ******** зі страшними ракєтами "еспандер"
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13.04.2021 15:27 Ответить
+6
Меркель проигрывает зеленым на следующие выборы.
Поэтому они вместе с рашистами штурмуют достройку СП2 всеми силами.
Надеюсь, не успеют.
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13.04.2021 15:27 Ответить
+4
Когда Путин кинет "Крымский поток - 2" в Крым? На войну деньги есть, а на помощь оккупированному населению нет?
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13.04.2021 15:40 Ответить
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Меркель проигрывает зеленым на следующие выборы.
Поэтому они вместе с рашистами штурмуют достройку СП2 всеми силами.
Надеюсь, не успеют.
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13.04.2021 15:27 Ответить
не успеют однозначно
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13.04.2021 16:21 Ответить
які відважні екологі, не бояться що куйло прижене с десяток іржавих ******** зі страшними ракєтами "еспандер"
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13.04.2021 15:27 Ответить
Я говорил что родоначальник войны с Украиной и негласный главный и тихий союзник это ГЕРМАНИЯ !
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13.04.2021 15:37 Ответить
Когда Путин кинет "Крымский поток - 2" в Крым? На войну деньги есть, а на помощь оккупированному населению нет?
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13.04.2021 15:40 Ответить
"Немецкие экологи" тоже любят деньги и ждут чемодан от Грязьпрома
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13.04.2021 15:41 Ответить
Насколько я помню, немецкие экологи и есть первопричиной проблем Германии с энергетикой, из-за которых для них стал так важен СП-2.
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13.04.2021 15:50 Ответить
Пропускной мощности украинской ГТС вполне хватает им для безбедной жизни.
Не в єтом дело, уважаемый.
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13.04.2021 16:59 Ответить
В этом. У них критическая ситуация в энергетике из-за реализации зелёных инициатив. Я большую статью читал на эту тему. СП-2 даст им более надёжные и дешёвые поставки газа. Исключив из уравнения украинскую трубу они вместо нас станут основным газовым хабом и у них не будет проблем с поставками, даже если рашка нас захватит или разбомбит к чертям. Для них иметь надёжные прямые поставки газа напрямую из рашки очень важно, а Украину они видели в гробу (вполне справедливо).
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13.04.2021 17:40 Ответить
немецкие экологи скоро выдвинут своего Канцлера).. погодите
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13.04.2021 16:20 Ответить
Краще вже зелені, аніж підпуйловник Лашет.☝️
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13.04.2021 17:01 Ответить
 
 