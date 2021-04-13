Немецкие экологи обжаловали в суде разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии, - посол Мельник

Немецкие природоохранные организации подали иск против решения Федерального ведомства по гидрографии и судоходству восстановить строительство газопровода "Nord Stream 2" в немецких водах.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Немецкие экологи подали судебный иск на решение Федерального ведомства по гидрографии и судоходству, которым обжаловали разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", - рассказал посол Мельник.

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Как сообщалось, федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2".