Главы МИД Латвии и Литвы едут в Киев из-за стягивания Россией войск к украинской границе

В четверг, 15 апреля, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс посетит с рабочим визитом Киев, чтобы выразить солидарность и подтвердить решительную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавние военные действия и передвижения России, включая наращивание ее вооруженных сил в непосредственной близости от территории Украины, создают значительную угрозу безопасности в регионе; поэтому важно, чтобы Латвия выразила свою непоколебимую поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс перед предстоящим визитом.

В рамках визита министр иностранных дел встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

В то же время издание Delfi также сообщает, что в четверг глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетит Киев.

"Мое послание совершенно ясное - Литва не оставляет в беде своих партнеров и друзей, его я и везу, это и демонстрация солидарности, поскольку мы видим ситуацию, какова она, и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться", – сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

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По его словам, позиции государств НАТО по ситуации расходятся и в среду министры иностранных дел и обороны альянса попытаются согласовать общую позицию для реакции на увеличение количества российских военных на границе с Украиной.

"Пока у нас самое сильное высказывание США о том, что если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ. У государств НАТО различное понимание того, что является эскалацией, деэскалацией, по этой причине завтра созывается удаленное совещание министров иностранных дел и министров обороны стран НАТО, во время которого будем искать формулировки, которые бы подошли всем государствам", – сказал Г. Ландсбергис.