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Новости Агрессия России против Украины
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Главы МИД Латвии и Литвы едут в Киев из-за стягивания Россией войск к украинской границе

Главы МИД Латвии и Литвы едут в Киев из-за стягивания Россией войск к украинской границе

В четверг, 15 апреля, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс посетит с рабочим визитом Киев, чтобы выразить солидарность и подтвердить решительную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии, информирует Цензор.НЕТ. 

"Недавние военные действия и передвижения России, включая наращивание ее вооруженных сил в непосредственной близости от территории Украины, создают значительную угрозу безопасности в регионе; поэтому важно, чтобы Латвия выразила свою непоколебимую поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс перед предстоящим визитом.

В рамках визита министр иностранных дел встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

В то же время издание Delfi также сообщает, что в четверг глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетит Киев. 

"Мое послание совершенно ясное - Литва не оставляет в беде своих партнеров и друзей, его я и везу, это и демонстрация солидарности, поскольку мы видим ситуацию, какова она, и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться", – сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не является частью "русского мира" и никогда ею считаться не будет, - Кулеба

По его словам, позиции государств НАТО по ситуации расходятся и в среду министры иностранных дел и обороны альянса попытаются согласовать общую позицию для реакции на увеличение количества российских военных на границе с Украиной.

"Пока у нас самое сильное высказывание США о том, что если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ. У государств НАТО различное понимание того, что является эскалацией, деэскалацией, по этой причине завтра созывается удаленное совещание министров иностранных дел и министров обороны стран НАТО, во время которого будем искать формулировки, которые бы подошли всем государствам", – сказал Г. Ландсбергис.

Автор: 

Латвия (1346) Литва (2498) Донбасс (26957) Ринкевичс Эдгарс (144) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Засуетились , через 7 лет войны в Украине ?
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13.04.2021 15:44 Ответить
Колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що нашій країні Сполучені Штати Америки пропонують надати винищувачі по лендлізу. Йдеться про заміну парку радянських літаків Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27.
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13.04.2021 15:46 Ответить
Не буде ніякого "лендлізу".
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13.04.2021 15:53 Ответить
Який там нахер лендліз... винищувачі це ж вам не лісапед - що сів і поїхав.
І грошей давати ніззя, все одно вкрадуть.
Хай краще патронів, гранат, снарядів та ружбайьок нам отсиплять побільше.
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13.04.2021 16:09 Ответить
А поляки где? Ауууу!
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13.04.2021 15:57 Ответить
Свинособаки будут уничтожены.
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13.04.2021 16:05 Ответить
где третий тигр ?
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13.04.2021 16:09 Ответить
https://twitter.com/PVB40

https://twitter.com/PVB40 Х... Бердянск https://twitter.com/PVB40 @PVB40 https://twitter.com/PVB40/status/1381667468440133638 19 ч

Знаете, что мне больше всего понравилось в стягивание х@йлом своих войск к границам Украины?
Это полное сохранение спокойствия духа Украинцами.)
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13.04.2021 16:34 Ответить
Шо порожняка гонять? Оружие захватили бы! ваш народ вас вжарит за бобло которое накатываете Турысты итить твою!
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14.04.2021 08:46 Ответить
 
 