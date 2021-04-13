Глава ОАСК Вовк об инициативе Зеленского о ликвидации суда: Государством все больше управляют посольства и их приспешники
В настоящее время Окружной административный суд Киева работает в штатном режиме.
Об этом одиозный глава ОАСК Павел Вовк написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК, Вовк высказался о неких агентах иностранного влияния, посольствах и их приспешниках, которые якобы управляют Украиной в наши дни.
"Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - подчеркивает он.
При этом Вовк утверждает, что сам суд якобы шесть лет находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных компаний и провокаций.
"Поэтому к данной новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами. Единственное, жаль, что государством все больше управляют посольства и их приспешники, изображающие из себя за иностранные деньги гражданское общество. Суд же продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства", - добавил он.
Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.
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На Гиляку !!!!
Очередная зелено-хамелеонская имитация борьбы с волчарами позорными.
"Після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва його суддям запропонують перевестися до нового суду.
Якщо вони не захочуть - їх можуть звільнити.
Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив представник президента в Конституційному суді https://www.slovoidilo.ua/persony/venislavskyi-fedir-volodymyrovych Федір Веніславський ."
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/13/novyna/suspilstvo/zelenskoho-povidomyly-ochikuye-suddiv-oask-pislya-joho-likvidacziyi
> чекаємо рік щоб отримати реакцію на його мудачєство
> Медведчук мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
> Вовк мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
надеюсь, зарплаты по 4000 долларов и 40 % роста ВВП - тоже будут?
вместе с бесплатной коммуналкой.
ну и кортежи нах, привилегии нах, всем зубы золотые сдать на Майдане и т.п.
тут один такой ездил на велосипеде и чего-то там такого блеял, не помнишь?
судя по тому, как ваш зелупа "успешно руководит", такое куда вероятней
Ну а что - миллиард налички сам не соберется.
Вовк насправді професіонал своєї справи та взірець для молодих суддів -, заявив з трибуни верховної ради України депутат від Слуги Народа Качура.
Ага, помним мы, как они "переживали реформу" - в день переаттестации всем судом дружно заболевали, на следующий - выздоравливали и тд.
Они еще 2 недели будут гадить Украине?
Достатньо ліквідувати одного вовка
А так как он пользуется советами тупого окружения и своим слабеньким "умишком", то и получается только имитация и пиар для зебильного стада.