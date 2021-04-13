Глава ОАСК Вовк об инициативе Зеленского о ликвидации суда: Государством все больше управляют посольства и их приспешники

В настоящее время Окружной административный суд Киева работает в штатном режиме.

Об этом одиозный глава ОАСК Павел Вовк написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК, Вовк высказался о неких агентах иностранного влияния, посольствах и их приспешниках, которые якобы управляют Украиной в наши дни.

"Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - подчеркивает он.

При этом Вовк утверждает, что сам суд якобы шесть лет находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных компаний и провокаций.

"Поэтому к данной новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами. Единственное, жаль, что государством все больше управляют посольства и их приспешники, изображающие из себя за иностранные деньги гражданское общество. Суд же продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства", - добавил он.

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Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.