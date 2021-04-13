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Глава ОАСК Вовк об инициативе Зеленского о ликвидации суда: Государством все больше управляют посольства и их приспешники

Глава ОАСК Вовк об инициативе Зеленского о ликвидации суда: Государством все больше управляют посольства и их приспешники

В настоящее время Окружной административный суд Киева работает в штатном режиме.

Об этом одиозный глава ОАСК Павел Вовк написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК, Вовк высказался о неких агентах иностранного влияния, посольствах и их приспешниках, которые якобы управляют Украиной в наши дни.

"Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - подчеркивает он.

При этом Вовк утверждает, что сам суд якобы шесть лет находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных компаний и провокаций.

"Поэтому к данной новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами. Единственное, жаль, что государством все больше управляют посольства и их приспешники, изображающие из себя за иностранные деньги гражданское общество. Суд же продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приветствуем инициативу Зеленского о ликвидации ОАСК, ставшего символом судебной коррупции, - Корниенко

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) ликвидация (3680) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+36
Да под жопу жтого Вовка - сколько гадких решений против Украины принял
На Гиляку !!!!
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13.04.2021 15:55 Ответить
+30
Где мать вашу СБУ??? Чувак своими действиями прямо угрожает государственности Украины и ему никто ничего не предьявляет...
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13.04.2021 15:56 Ответить
+23
Оооо! Кацапская нотка проскользнула!)
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13.04.2021 15:56 Ответить
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Да под жопу жтого Вовка - сколько гадких решений против Украины принял
На Гиляку !!!!
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13.04.2021 15:55 Ответить
Да щаз ...
Очередная зелено-хамелеонская имитация борьбы с волчарами позорными.

"Після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва його суддям запропонують перевестися до нового суду.
Якщо вони не захочуть - їх можуть звільнити.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив представник президента в Конституційному суді https://www.slovoidilo.ua/persony/venislavskyi-fedir-volodymyrovych Федір Веніславський ."

https://www.slovoidilo.ua/2021/04/13/novyna/suspilstvo/zelenskoho-povidomyly-ochikuye-suddiv-oask-pislya-joho-likvidacziyi
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13.04.2021 16:03 Ответить
****, цих виродків перевішати і в землю, нехай хоч так принесуть користь, у вигляді добрива, українській землі
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13.04.2021 16:23 Ответить
Да если бы!!! Если бы судами Украины, хоть годик (!!!!), поуправляли посольства Дании, Швеции или Норвегии!!! Ни одной Волчары, ни одного Тупицкого, ни одного Емельянова и прочая, прочая, прочая... в судах и близко бы не было!!!! Напугала, мразь! Это эта мразь считает себя квинтэссенцией судебной независимости Украины ?!?!
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13.04.2021 16:56 Ответить
Где мать вашу СБУ??? Чувак своими действиями прямо угрожает государственности Украины и ему никто ничего не предьявляет...
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13.04.2021 15:56 Ответить
Почекай, все буде.
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13.04.2021 15:57 Ответить
> Дубінський мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію на його мудачєство
> Медведчук мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
> Вовк мразь
> чекаємо рік щоб отримати реакцію
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13.04.2021 16:00 Ответить
ага
надеюсь, зарплаты по 4000 долларов и 40 % роста ВВП - тоже будут?
вместе с бесплатной коммуналкой.
ну и кортежи нах, привилегии нах, всем зубы золотые сдать на Майдане и т.п.

тут один такой ездил на велосипеде и чего-то там такого блеял, не помнишь?
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13.04.2021 16:11 Ответить
Все буде. Только послє тово как посадят Порошенка! 😁
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13.04.2021 16:19 Ответить
а если Порошенко вас?

судя по тому, как ваш зелупа "успешно руководит", такое куда вероятней
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13.04.2021 16:21 Ответить
Он такой же "наш" как і ваш! 😁
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13.04.2021 16:41 Ответить
Да я уже 30 лет чекаю... И все что показало СБУ это ловля тех кто заказывает брелки с камерами с алиэкспресса
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13.04.2021 17:19 Ответить
Россия войска ввела по причине беспредела судов
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13.04.2021 15:58 Ответить
куди вона ввєла?
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13.04.2021 16:09 Ответить
Він президент. Поки при посаді, нічого йому не буде
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13.04.2021 16:45 Ответить
Оооо! Кацапская нотка проскользнула!)
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13.04.2021 15:56 Ответить
Тоже заметил. Слово "Преспешники" Русским миром попахивает.
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13.04.2021 16:09 Ответить
Сколько вас , вовков ? У нас и так , президент не очень , тут стая ...
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13.04.2021 15:56 Ответить
Волк, а чем ты занимался? Какое правосудие утверждал за сотни тысяч баксов?
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13.04.2021 15:57 Ответить
Чим підтвердив, що Портнов, який контролює цю шарашку, агент Кремля.
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13.04.2021 15:57 Ответить
Ти не самотній вовк, ти кинута собака
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13.04.2021 15:57 Ответить
Это продажное,коррумпированное явление давно пора уничтожить
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13.04.2021 15:57 Ответить
вот же паскуда.... вас не то что разогнать нужно, вас падл таких вешать через одного мало!
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13.04.2021 15:57 Ответить
От і кремлядська вата полізла з Вовка.
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13.04.2021 15:58 Ответить
Шакал с поганялом "вовк"
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13.04.2021 15:58 Ответить
Точь в точь по кацапской методичке.
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13.04.2021 15:58 Ответить
А вовк не може на упередження зіграти і зеленського запрєтіть?😂🥳🤔
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13.04.2021 15:59 Ответить
продукт пэтиной судовой реформы.

Ну а что - миллиард налички сам не соберется.
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13.04.2021 16:01 Ответить
ЗЄбанатка https://censor.net/ru/user/480729
Вовк насправді професіонал своєї справи та взірець для молодих суддів -, заявив з трибуни верховної ради України депутат від Слуги Народа Качура.
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13.04.2021 16:02 Ответить
Твой дом - тюрьма!
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13.04.2021 16:01 Ответить
От ****, да вашу банду повесить на площади надо бы, а не распустить.
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13.04.2021 16:02 Ответить
Петя нам только рассказывал что это невозможно! А Вова взял и сделал.
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13.04.2021 16:03 Ответить
вскрылась консерва гэбнявая
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13.04.2021 16:05 Ответить
Залаял волчара)
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13.04.2021 16:05 Ответить
к чему бы это - соевые горой встали за Тупицкого и Вовка
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13.04.2021 16:05 Ответить
Вам ещё долго осваивать концепцию правового государства.
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13.04.2021 16:10 Ответить
Ринат против Бени. Поцаны обмениваются щелбанами.
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13.04.2021 16:09 Ответить
Боже, сколько кацапни в Украине!!! Засели в судах, в радах, в ОПе. И все, как один, трубят о "внешнем управлении". И все, как один, грабят Украину.
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13.04.2021 16:10 Ответить
А под кордонами войска стоят готовые защищать эту кацапню. Украинская послоаица- Пусти свиню за стіл...
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13.04.2021 16:13 Ответить
собирайся уже на паРашу. в пещерском "суде" тебеподбные "судьи" всегда нужны.
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13.04.2021 16:15 Ответить
Це мурло вякає ще! Впевнено себе почуває,навіть в такому положенні. Мабуть,як у емельянова, десь (наприклад в Австрії) заховано десятків кілька млн євро.
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13.04.2021 16:17 Ответить
В соответствии с требованиями законодательства,товарисч вовк,ты уже лет 15 должен срок мотать(пожизненный),и вас там таких,к сожалению,вагон и маленькая тележка
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13.04.2021 16:32 Ответить
хорошо если это правда
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13.04.2021 16:35 Ответить
вовк, где твои принципы справедливого судьи? Посольство страны где печатают твои любимые зеленые денежки поливаешь дерьмом, а сам их в сейф складируешь пачками.
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13.04.2021 16:41 Ответить
Якщо Вовча схованка була виключно з іноземних грошей, то чиїм агентом був на сам перед Вовк)). Не ходіть туди, бо нам там самим помазано))
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13.04.2021 16:42 Ответить
В мене одного ці всі перепитії з судами асоціюються з сексом без ерекції?
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13.04.2021 16:48 Ответить
Шкіру з Вовка стягнути, шкіру!!!
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13.04.2021 17:10 Ответить
"система административных судов пережила уже не одну реформу"

Ага, помним мы, как они "переживали реформу" - в день переаттестации всем судом дружно заболевали, на следующий - выздоравливали и тд.
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13.04.2021 17:13 Ответить
Статус этого якобы главы ОАСК Вовка на сегодня какой, интересно.
Они еще 2 недели будут гадить Украине?
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13.04.2021 17:30 Ответить
Це не гуманно весь суд ліквідувати
Достатньо ліквідувати одного вовка
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13.04.2021 18:03 Ответить
Яка там гуманність! Метастази ж можуть бути.
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13.04.2021 19:19 Ответить
Глава ОАСК Вовк щодо ініціативи Зеленського про ліквідацію суду: Державою все більше керують посольства і їхні поплічники - Цензор.НЕТ 873
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13.04.2021 18:34 Ответить
Ще і як звертаєтья - "друзья". Та тамбовський вовк тобі друг. Поки, що видно, що державою керують ставленики олігархів і тому ще "бігаєш" від викликів в суд.
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13.04.2021 19:26 Ответить
волча морда ещё может гавкать идоказывать что волки просто так не здаються та грозят перегристь горлянку тем кто отодвинет их от корыта
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13.04.2021 20:46 Ответить
Таке вовк і йому подібні спаскудили судову систему України!
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13.04.2021 20:47 Ответить
Да если бы осел прислушивался к мнению иностранных посольств, то все было бы по-умному, логично и системно и такого бы ежедневного испанского стыда бы не было!
А так как он пользуется советами тупого окружения и своим слабеньким "умишком", то и получается только имитация и пиар для зебильного стада.
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13.04.2021 21:59 Ответить
я с превеликим удовольствием выбил из под ног этого ублюдка табуретку, когда б его вешали на столбе в центре Киева. он все равно скоро подохнет... не может быть что б такая падаль долго прожила, зло должно быть наказуемо
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13.04.2021 23:27 Ответить
Гнати пенделями цих донецьких суддів - тупицьких,зонтових, які прикриваються вовками та інших. Більшість шкоди Україні несуть донецькі "еліти", що президенти, що депутати, що поліцейські, суди і прокурори. І головне, понабігало їх в Київ більше чим зі всієї України разом взятих.
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14.04.2021 09:07 Ответить
 
 