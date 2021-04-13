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Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран. ДОКУМЕНТ

Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран. ДОКУМЕНТ

Российский оппозиционер Алексей Навальный решил во время заключения изучить священную книгу мусульман. Но руководство колонии не отдает ему Коран, потому что всю привезенную Навальным с собой литературу "проверяют на экстремизм".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Навального в Фейсбуке.

"Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка.

Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит", - пояснил Навальный.

По словам российского оппозиционера, Коран он привез с собой в колонию. Но все его книги отобрали и отправили на "проверку на экстремизм", которая занимает два месяца.

Также на Цензор.НЕТ: Российский оппозиционер Навальный объявил голодовку в колонии

"Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское. ... Это они еще не знают, что я и Тору с комментариями Раши себе заказал", - добавил Навальный.

Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран 01
Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран 02Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран 03
Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран 04

Автор: 

Коран (19) россия (96107) суд (25137) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+12
Попроси почитать историю Украины и Крыма !
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13.04.2021 16:14 Ответить
+7
вот это правильный касап.. ему бы ещё китайско-мацковский словарь и таких размножать можно..
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13.04.2021 16:07 Ответить
+7
леша-бутерброд решил самосовершенствоваться. Место несколько необычное выбрал и начал эстетствовать. Весь такой из себя загадочный....Вспомнился анекдот "... Так от, Ваню, слухай свою улюблену пісню "Валянки" і не ви..обуйся"
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13.04.2021 16:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вот это правильный касап.. ему бы ещё китайско-мацковский словарь и таких размножать можно..
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13.04.2021 16:07 Ответить
Китай и Ислам несовместимые вещи
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13.04.2021 16:08 Ответить
А разве коран не запрещает бухать?
Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран - Цензор.НЕТ 6986
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13.04.2021 16:10 Ответить
Коран не запрещает себя читать
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13.04.2021 16:34 Ответить
Коли писався Коран, горілки не було...
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13.04.2021 17:09 Ответить
Пить Аллах не велит не умеющим пить,
С кем попало, без памяти смеющим пить,
Но не мудрым мужам, соблюдающим меру,
Безусловное право имеющим пить!

Омар Хайям
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13.04.2021 17:15 Ответить
а уйгури?
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13.04.2021 16:14 Ответить
для аленя это не проблема..
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13.04.2021 16:17 Ответить
а уйгуры?? сколько их там?
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13.04.2021 20:24 Ответить
Пускай ещё переписку Энгельса с Каутским запросит
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13.04.2021 16:14 Ответить
Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран - Цензор.НЕТ 6468
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13.04.2021 20:31 Ответить
Аллах Бабах готовит?
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13.04.2021 16:07 Ответить
зекам скажут песты ему навалять - и весь Коран...
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13.04.2021 16:07 Ответить
Ищет социальную опору среди российских мусульман.
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13.04.2021 16:08 Ответить
удивляет, что по мнению навального прапорщики проверяют книги на предмет экстремизма..
ну, и фамилия у прапорщика нечипоренко...выстрел в цель, так сильны там антиукраинские настроения, и эти...
и этот интеллигент сломался на украинском
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13.04.2021 16:20 Ответить
Готовит свой будущий электорат
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13.04.2021 16:34 Ответить
Какой пиар! Готовит свой электорат среди мусульман перед выборами
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13.04.2021 20:18 Ответить
Он понимает, что Московия накрывается медным тазиком.
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13.04.2021 16:09 Ответить
в 15 веке кажись московия чуть было не перешла в ислам...могут повторить.
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13.04.2021 20:26 Ответить
кукушка едет
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13.04.2021 16:09 Ответить
Я ему сочувствую , но он должен понять , что в раше не будет единых перемен . Будет развал , и на фоне этого бойня .
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13.04.2021 16:10 Ответить
якийсь у льоші опущенний вигляд!
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13.04.2021 16:10 Ответить
дайте ему бутербродов, и пусть успокоится
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13.04.2021 16:13 Ответить
Пусть сначала скажет , чей Крым .
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13.04.2021 16:17 Ответить
Абсолютно пох...
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13.04.2021 16:13 Ответить
поставил на мусульман, так как понял что помощи от православных руських рабов не дождется..
- а так хоть какая то надежда..
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13.04.2021 16:14 Ответить
Попроси почитать историю Украины и Крыма !
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13.04.2021 16:14 Ответить
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13.04.2021 16:17 Ответить
леша-бутерброд решил самосовершенствоваться. Место несколько необычное выбрал и начал эстетствовать. Весь такой из себя загадочный....Вспомнился анекдот "... Так от, Ваню, слухай свою улюблену пісню "Валянки" і не ви..обуйся"
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13.04.2021 16:15 Ответить
Великорузький шовинист и в тюрьме шовинист.
Сразу приплел свои фантазии про прапорщика-хохла Нечипоренко.
Это так на заметку тем, кто думает что он "лучше" Хутина.
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13.04.2021 16:16 Ответить
каран ему подавай...итить твою!
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13.04.2021 16:17 Ответить
На вопрос по Крыму он уже дал исчерпывающий ответ, так что кому этот Навальный теперь интересен...
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13.04.2021 16:17 Ответить
Похоже Леха готовится принять ислам

https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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13.04.2021 16:20 Ответить
Похоже, что судью по этому делу, таки пустят на мыло
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13.04.2021 16:21 Ответить
Мурзику разрешают???, ну и читай!))
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13.04.2021 16:23 Ответить
Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран - Цензор.НЕТ 6361
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13.04.2021 16:24 Ответить
Молодец Навальный, герой, настоящий борец с режимом.
А кто тут пишет про бутерброд - полезные кремлю идийоты.
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13.04.2021 16:32 Ответить
Настоящие борцы кончились на Немцове. А ручным псам разрешается всё, но до определённой черты. Лёха её перешёл, похоже.
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19.04.2021 01:56 Ответить
Настоящие борцы НЕ кончились на Немцове. А ручным псам может и разрешается что-то, но Навальный к ним не относится.
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19.04.2021 02:07 Ответить
Нехай йому Гундяєв свій позичить...
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13.04.2021 16:32 Ответить
небутерброд вирішив https://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC прийняти іслам ? Гарне рішення. Одобрюю!
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13.04.2021 16:35 Ответить
але трішки мабуть боліти буде...
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13.04.2021 20:28 Ответить
Решил подключить муслимов к драке с куйлом.
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13.04.2021 16:42 Ответить
Инфошум создаёт правильный! Не даёт покоя грабителям -отравителям.
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13.04.2021 16:42 Ответить
Леша, обрежут, по самые уши.
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13.04.2021 16:44 Ответить
Обрезание Леше уже сделали? Скоро бутербродного сосать научат в гареме и лишат невинности. Будет тебе Коран.
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13.04.2021 16:47 Ответить
Ну, то читай про вкусну і здорову їжу. Без бутербродів.
Замість говорити про криваву зовнішню політику кремля він триндів про якісь сараї в стилі бугага.
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13.04.2021 17:02 Ответить
Не, Леха, Коран уж точно не бутерброд туда-сюда его таскать. Раз отобрали, так отобрали.
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13.04.2021 17:17 Ответить
Примет ислам и отделится с мусульманскими территориями от федерации. Опыт Ельцина изучил.
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13.04.2021 17:24 Ответить
А как он это написал? У него что, смартфон с интернетом не отобрали? Интересно..
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13.04.2021 17:50 Ответить
Он правильно мыслит - будущее рашки, в каких бы она границах не была, это мусульманское государство.
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13.04.2021 18:10 Ответить
Так он голодает? Как Надежда Савченко в свое время?
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13.04.2021 20:21 Ответить
Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран - Цензор.НЕТ 3967
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13.04.2021 20:31 Ответить
Цей Навальний - глибоко і невиліковно хвора істота...
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14.04.2021 10:46 Ответить
Хороший ход. Умный. Раскачать мусульман - один из немногих вариантов вывода реально критической массы на улицы. А потом уже и обычный люд, кто хотел но боялся, пойдёт за толпой на улицы.
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19.04.2021 01:55 Ответить
Походу ху#ло таки зробив Нахальному радикальне обрізання, що той без Корану вже жити не може.
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19.04.2021 02:53 Ответить
 
 