Навальный подает в суд на колонию, потому что ему там не разрешают читать Коран. ДОКУМЕНТ

Российский оппозиционер Алексей Навальный решил во время заключения изучить священную книгу мусульман. Но руководство колонии не отдает ему Коран, потому что всю привезенную Навальным с собой литературу "проверяют на экстремизм".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Навального в Фейсбуке.

"Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка.

Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит", - пояснил Навальный.

По словам российского оппозиционера, Коран он привез с собой в колонию. Но все его книги отобрали и отправили на "проверку на экстремизм", которая занимает два месяца.

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"Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское. ... Это они еще не знают, что я и Тору с комментариями Раши себе заказал", - добавил Навальный.





