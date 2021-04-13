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В СБУ рассказали, что именно их материалы легли в основу решения СНБО по санкциям против "десятки контрабандистов": Открыт ряд уголовных производств

В СБУ рассказали, что именно их материалы легли в основу решения СНБО по санкциям против

Относительно фигурантов санкционного списка, решение по которым было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, был открыт ряд соответствующих уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ведомстве отметили, что уголовные производства относительно фигурантов санкционного списка СНБО, по которым решение было принято в рамках борьбы с контрабандой, расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами.

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"О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", добавили в СБУ.

В ведомстве акцентировали, что Служба безопасности осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности. Именно материалы СБУ легли в основу решений СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой десятки контрабандистов.

"Данные ограничительные меры используются для обезвреживания угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", - резюмировали в СБУ.

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Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

Автор: 

контрабанда (2410) санкции (11441) СБУ (20002) СНБО (4440)


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Я вот только одного не понял : так а где уголовные дела, задержания, изъятие незаконно нажитых многомиллионых состояний в пользу государства и посадка топовых контрабандеров и их крышевателей?...
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13.04.2021 16:18 Ответить
бред по зебильному санкции против бандитов
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13.04.2021 16:22 Ответить
Есть несколько знакомых домушников и карманников - СБУ может и против них ввести санкции?
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13.04.2021 16:29 Ответить
Сотрудник правоохранительных органов, который знает про совершаемое преступление и про того, хто ето преступление совершает - должен бежать в соответствующий отдел правоохранительных органов и открывать там впровадження и карну справу.
Если сотрудник правохранительных органов етого не делает - то он не правоохранитель, а мусор вонючий, который папочку прячет на всякий случай в сейф, а вдруг пригодится.
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13.04.2021 17:30 Ответить
 
 