В СБУ рассказали, что именно их материалы легли в основу решения СНБО по санкциям против "десятки контрабандистов": Открыт ряд уголовных производств
Относительно фигурантов санкционного списка, решение по которым было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, был открыт ряд соответствующих уголовных производств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ведомстве отметили, что уголовные производства относительно фигурантов санкционного списка СНБО, по которым решение было принято в рамках борьбы с контрабандой, расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами.
"О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", добавили в СБУ.
В ведомстве акцентировали, что Служба безопасности осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности. Именно материалы СБУ легли в основу решений СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой десятки контрабандистов.
"Данные ограничительные меры используются для обезвреживания угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", - резюмировали в СБУ.
Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.
Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.
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