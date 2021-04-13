В СБУ рассказали, что именно их материалы легли в основу решения СНБО по санкциям против "десятки контрабандистов": Открыт ряд уголовных производств

Относительно фигурантов санкционного списка, решение по которым было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, был открыт ряд соответствующих уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ведомстве отметили, что уголовные производства относительно фигурантов санкционного списка СНБО, по которым решение было принято в рамках борьбы с контрабандой, расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Некоторые контрабандисты, против которых ввели санкции, занимались ввозом сигарет из оккупированных территорий, - Резников. ВИДЕО

"О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", добавили в СБУ.

В ведомстве акцентировали, что Служба безопасности осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности. Именно материалы СБУ легли в основу решений СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой десятки контрабандистов.

"Данные ограничительные меры используются для обезвреживания угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", - резюмировали в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меня просто поражает избирательность, как этот список составлялся - Саакашвили о санкционном списке контрабандистов. ВИДЕО

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.