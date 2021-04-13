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Новости Коронавирус и карантин
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Киев продлил запрет на проведение продуктовых ярмарок, - КГГА

Киев продлил запрет на проведение продуктовых ярмарок, - КГГА

Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продлил запрет на проведение продуктовых ярмарок в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"Продлен запрет на территории города Киева проведения ярмарочных мероприятий до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве запрещено проведение продуктовых ярмарок до 12 апреля.

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карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25667) ярмарка (66) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ярмарки на свежем воздухе, без очередей - запретить...А Эпицентр в это время кишит посетителями, в кассы очередь, лифт ждать пришлось и от тележек уворачиваться.....
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13.04.2021 16:25 Ответить
+2
Четверо человек умерло после получения русской вакцины "Спутник V". Еще 6 человек в критическом положении. Эти частичные данные, которые удалось выявить несмотря на цензуру, приводит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в Амстердаме. https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email …
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13.04.2021 16:15 Ответить
+1
Ну так там вроде 4 недели после "вакцинации" ни капли в рот нельзя. Какой рузький выдержит такое издевательство!
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13.04.2021 16:19 Ответить
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Четверо человек умерло после получения русской вакцины "Спутник V". Еще 6 человек в критическом положении. Эти частичные данные, которые удалось выявить несмотря на цензуру, приводит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в Амстердаме. https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email …
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13.04.2021 16:15 Ответить
Ну так там вроде 4 недели после "вакцинации" ни капли в рот нельзя. Какой рузький выдержит такое издевательство!
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13.04.2021 16:19 Ответить
Ко Дню космонавтики умереть от Спутника... Как это тонко, сэр!
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13.04.2021 18:18 Ответить
имя имя демона
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13.04.2021 16:25 Ответить
Ярмарки на свежем воздухе, без очередей - запретить...А Эпицентр в это время кишит посетителями, в кассы очередь, лифт ждать пришлось и от тележек уворачиваться.....
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13.04.2021 16:25 Ответить
Скажите, пожалуйста, какой ирод заставил Вас идти в Эпицентр и уворачиваться от тележек? Уж не долб...изм?
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13.04.2021 16:46 Ответить
бабки некуда девать
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13.04.2021 16:58 Ответить
Продуктовий ярмарок гут в райцентрах і селах. В Києві це порно.
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13.04.2021 17:35 Ответить
 
 