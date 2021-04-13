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Киев продлил запрет на проведение продуктовых ярмарок, - КГГА
Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продлил запрет на проведение продуктовых ярмарок в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
"Продлен запрет на территории города Киева проведения ярмарочных мероприятий до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве запрещено проведение продуктовых ярмарок до 12 апреля.
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