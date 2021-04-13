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Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС

Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС

В Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступили иски от Александра Тупицкого и Александра Касминина относительно недопуска их в помещение Конституционного Суда Украины (КСУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК

В частности, истцы обратились в ОАСК с исками, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины (УГО) относительно недопуска Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины и просят обязать УГО не препятствовать их допуску в помещение КСУ.

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В то же время, вместе с исками ими были поданы заявления об обеспечении иска путем запрета ответчику - Управлению государственной охраны Украины совершать действия относительно недопуска Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Автор: 

КС (2248) УГО (179) Тупицкий Александр (234) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+10
Это какой-то гребаный цирк...
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13.04.2021 16:27 Ответить
+8
Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС .-Чертовски хочется работать.Чтобы стать впервые назначенным районным(всего лишь) судьей, надо "занести" деньги в четыре инстанции. 1. Договориться о месте в районном суде с его председателем $50000. 2. Найти "нужного" человека в квалификационной комиссии $50000. 3. Заплатить Высший совет юстиции $50000. 4. "занести" деньги на Банковую $100000. ИТОГО 250000 долларов, которые нужно "отбить".
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13.04.2021 16:29 Ответить
+4
Поздно всрались ребята
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13.04.2021 16:21 Ответить
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Поздно всрались ребята
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13.04.2021 16:21 Ответить
Это какой-то гребаный цирк...
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13.04.2021 16:27 Ответить
Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС .-Чертовски хочется работать.Чтобы стать впервые назначенным районным(всего лишь) судьей, надо "занести" деньги в четыре инстанции. 1. Договориться о месте в районном суде с его председателем $50000. 2. Найти "нужного" человека в квалификационной комиссии $50000. 3. Заплатить Высший совет юстиции $50000. 4. "занести" деньги на Банковую $100000. ИТОГО 250000 долларов, которые нужно "отбить".
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13.04.2021 16:29 Ответить
а помните судью (забыл уже как звали) - четыре раза восстанавливался через суд? во как хотел на пенсию заработать...
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13.04.2021 19:52 Ответить
там отставка без вопросов работает лучше пенсии,- со всеми привилегиями..(((, то он хотел продолжить судилища на благо...
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13.04.2021 23:57 Ответить
предлагаю попросить ОАСК запретить зеленскому отменять указы об их назначении в Конституционный суд, это будет веселее...
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13.04.2021 16:35 Ответить
На хитрую гайку тупицкого нашелся болт.
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13.04.2021 16:44 Ответить
Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС - Цензор.НЕТ 5861"
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13.04.2021 23:27 Ответить
Завтра вертухаи не пустят в свой офис Зеленского... Та шо там? Петра Алексеевича, в Раду не пустят))) Хотя, не смешно..
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13.04.2021 16:49 Ответить
"запретить не пускать" = "разрешать", "давать допуск". не благодарите.
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13.04.2021 16:52 Ответить
Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и судья Александр Касминин подали иск в отстраненный Окружной административный суд Киева относительно их недопуска в помещение КС...
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13.04.2021 17:00 Ответить
Ну теперь Зелю точно судья Вовк посадит.
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13.04.2021 17:02 Ответить
Я бы с такой тупицкой мордой его даже не пускал в общественный туалет...
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13.04.2021 17:06 Ответить
Осмелели,однако..
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13.04.2021 17:19 Ответить
тупость тупицкого поражает.... запретить госохране его не пускать можно... но запретить другим охранным структурам его не пускать и снова нужно судиться... судиться можно до деревянного ящика... какое падло настырное, ты его в дверь оно в окно лезет, кочергой по башке гниду.
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13.04.2021 17:33 Ответить
Замечательно. Тупицкий считает себя действующим судьей, порошенко считает себя действующим президентом.
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13.04.2021 17:44 Ответить
палата №6!...
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13.04.2021 19:48 Ответить
Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС - Цензор.НЕТ 1081"
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13.04.2021 23:29 Ответить
Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС______ ну так еще бы, прямое давление на остальных... "неизвестно как проголосуют"...
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13.04.2021 19:47 Ответить
 
 