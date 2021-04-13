Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС

В Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступили иски от Александра Тупицкого и Александра Касминина относительно недопуска их в помещение Конституционного Суда Украины (КСУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК

В частности, истцы обратились в ОАСК с исками, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины (УГО) относительно недопуска Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины и просят обязать УГО не препятствовать их допуску в помещение КСУ.

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В то же время, вместе с исками ими были поданы заявления об обеспечении иска путем запрета ответчику - Управлению государственной охраны Украины совершать действия относительно недопуска Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.