Инициированное Украиной совместное заседание двух директивных органов ОБСЕ пройдет 14 апреля

В среду, 14 апреля, пройдет совместное заседание обеих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ - Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Под председательством Швеции и Армении 14 апреля пройдет совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества. В соответствии с Венским документом ОБСЕ, заседание проводится по запросу Украины по поводу необычной военной деятельности России", - сообщили в Шведском председательстве в ОБСЕ.

Заседание обеих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ начнется в среду в 9:00 утра (по центральноевропейскому времени).

Ранее сообщалось, что Украина инициировала в понедельник, 12 апреля, совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества из-за концентрации российских войск вдоль границы с Украиной. Согласно процедуре, такое заседание должно быть созвано в течение не более 48 часов. В ходе этого заседания с участием всех 57 стран-участниц ОБСЕ должны быть высказаны рекомендации по урегулированию ситуации и снижению напряжения, вызванного увеличением военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

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Проведение совместного заседания обеих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ было инициировано после того, как 10 апреля Россия проигнорировала созванную Украиной встречу государств-участников, на которой ожидалось получить от РФ разъяснения относительно концентрации ее войск у украинской границы. Во время этой встречи 39 стран-участниц официально заявили об обеспокоенности и заинтересованности в получении ответа от РФ.

Напоминаем, 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуры, российской стороне было направлено официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней. Однако российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Кроме того, Россия бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

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