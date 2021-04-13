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Новости
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Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов

Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов

До 97 тысяч гривен платит государство за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это стало возможным благодаря корректировке оплаты со стороны государства, которую Минздрав разработал и утвердил в течение прошлого года. Изменения заработали с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Если в апреле 2020 оплата лечения острого мозгового инсульта была сначала 19 тыс. грн, то потом мы подняли эту сумму до 27 тыс. грн еще в условиях прошлого года. Потом у нас была непростая битва за бюджет 2021 именно в повышении суммы средств для лечения украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня государство платит уже до 97 тыс. грн в зависимости от того, какую именно помощь получает пациент и необходимости того или иного лечения", - отметил министр.

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Степанов напомнил, что 67% случаев смертности в Украине касаются сердечно-сосудистых заболеваний. Только за первый квартал 2021 система здравоохранения предоставила услуги почти 27 тысячам пациентов с острым мозговым инсультом, 9,3 тыс. с острым инфарктом миокарда и более 125 тысячам украинцев с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и другие болезни мозгового кровообращения.

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финансирование (1809) лечение (922) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
вопрос - КОМУ платит?) до пациентов эти деньги перестали доходить...
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13.04.2021 16:44 Ответить
+6
В каком это смысле "перестали"?
А что - когда-то доходили?
Тестя с инсультом в 2017м в Александровскую больницу забрали - так мы ежедневно закупали лекарства на 1000-2000 - все, вплоть до физраствора и капельниц. За диагностическую операцию с нас взяли 10000 - и это еще по-божески.
Так что там "доходило"? На зарплату нянечкам и аренду помещения? На это и сейчас "доходит", а за все, что кроме этого платишь из своего кармана.
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13.04.2021 17:03 Ответить
+3
Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9793
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13.04.2021 16:45 Ответить
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вопрос - КОМУ платит?) до пациентов эти деньги перестали доходить...
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13.04.2021 16:44 Ответить
Смотря до каких пациентов.
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13.04.2021 16:52 Ответить
В каком это смысле "перестали"?
А что - когда-то доходили?
Тестя с инсультом в 2017м в Александровскую больницу забрали - так мы ежедневно закупали лекарства на 1000-2000 - все, вплоть до физраствора и капельниц. За диагностическую операцию с нас взяли 10000 - и это еще по-божески.
Так что там "доходило"? На зарплату нянечкам и аренду помещения? На это и сейчас "доходит", а за все, что кроме этого платишь из своего кармана.
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13.04.2021 17:03 Ответить
Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9793
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13.04.2021 16:45 Ответить
Не держава, а ми, платники податків. А паралельно, ти гнида зелена, ще й у нас на куртку грошей вкрав!
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13.04.2021 16:49 Ответить
Ти про яку куртку вже вкотре балаболиш?
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13.04.2021 18:04 Ответить
Хто буде вважатися «пацієнтом» визначає ОАСК чи Печарський суд?
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13.04.2021 16:58 Ответить
как и с ковидом..рапортируют и переполненых больницах, а на самом деле бюджет пилят на обратных откатах в МОЗ! Никто тебе ничего не сделает и не поставит даже капельницу, если не закинешь денег или не купиш свое лекарство. Зеленки нету даже (типа) КУ-КУ!
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13.04.2021 16:59 Ответить
Колись казали "всьо для блага чєловєка" а деякі навіть знали цього чєловєка...Ось так і Стєпанов...Які 97 тисяч,для кого?Кардіограму зняти - платиш,операцію - платиш,ліки - платиш...Може,на пару високопоставлених шмоньків включно з Стєпановим десь у Феофаніі і йдуть ті тисячі,але прості мусять вмирати безплатно...
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13.04.2021 17:48 Ответить
гандон. ты сам себя слышишь ??? может депутатам и их приближенным платит государство, но простые смертные в долги лезут чтобы лечится...
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13.04.2021 18:22 Ответить
В декабре 2009г операция на сердце обошлась в 65 тыс. гр. Тогда по курсу примерно 8тыс. д. Это включая покупку аортального клапана, кардиостимулятора и электрода к нему. Всё американское---пока работает. Остались счета. Пошёл в совбес (по старому) просить компенсировать что либо. Смотрели как на рехнутого. Когда осмыслил. сам засмеялся. дёрнул стопку, ушёл домой. Скоро менять кардиостимулятор. В этот раз повезёт конечно.
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13.04.2021 19:31 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов хочет https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-anonsiroval-postavku-pervoj-partii-vaktsiny-pfizer-na-etoj-nedele.html оплатить вакцину Pfizer деньгами, предназначенными на медицинские гарантии - то есть речь идет о средствах на больницы и больных. Об этом на своей странице в Фейсбук https://www.facebook.com/photo/?fbid=4485526978142569&set=a.353008981394410 сообщила народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.
"Деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с дорог или Офиса Президента. Такой проект постановления сформировал Максим Степанов. Повышение зарплат врачам в действии, ага. Очень скоро это поддержит правительство, а затем монобольшинство в Комитете по вопросам бюджета ВРУ", - пишет депутат "Голоса".https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-khochet-zaplatit-za-vaktsinu-pfizer-denhami-dlja-bolnits-i-bolnykh-dokument.html
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13.04.2021 20:00 Ответить
ублюдочек....
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14.04.2021 03:46 Ответить
 
 