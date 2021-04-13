Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов
До 97 тысяч гривен платит государство за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это стало возможным благодаря корректировке оплаты со стороны государства, которую Минздрав разработал и утвердил в течение прошлого года. Изменения заработали с 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Если в апреле 2020 оплата лечения острого мозгового инсульта была сначала 19 тыс. грн, то потом мы подняли эту сумму до 27 тыс. грн еще в условиях прошлого года. Потом у нас была непростая битва за бюджет 2021 именно в повышении суммы средств для лечения украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня государство платит уже до 97 тыс. грн в зависимости от того, какую именно помощь получает пациент и необходимости того или иного лечения", - отметил министр.
Степанов напомнил, что 67% случаев смертности в Украине касаются сердечно-сосудистых заболеваний. Только за первый квартал 2021 система здравоохранения предоставила услуги почти 27 тысячам пациентов с острым мозговым инсультом, 9,3 тыс. с острым инфарктом миокарда и более 125 тысячам украинцев с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и другие болезни мозгового кровообращения.
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А что - когда-то доходили?
Тестя с инсультом в 2017м в Александровскую больницу забрали - так мы ежедневно закупали лекарства на 1000-2000 - все, вплоть до физраствора и капельниц. За диагностическую операцию с нас взяли 10000 - и это еще по-божески.
Так что там "доходило"? На зарплату нянечкам и аренду помещения? На это и сейчас "доходит", а за все, что кроме этого платишь из своего кармана.
"Деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с дорог или Офиса Президента. Такой проект постановления сформировал Максим Степанов. Повышение зарплат врачам в действии, ага. Очень скоро это поддержит правительство, а затем монобольшинство в Комитете по вопросам бюджета ВРУ", - пишет депутат "Голоса".https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-khochet-zaplatit-za-vaktsinu-pfizer-denhami-dlja-bolnits-i-bolnykh-dokument.html