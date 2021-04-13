Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов

До 97 тысяч гривен платит государство за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это стало возможным благодаря корректировке оплаты со стороны государства, которую Минздрав разработал и утвердил в течение прошлого года. Изменения заработали с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Если в апреле 2020 оплата лечения острого мозгового инсульта была сначала 19 тыс. грн, то потом мы подняли эту сумму до 27 тыс. грн еще в условиях прошлого года. Потом у нас была непростая битва за бюджет 2021 именно в повышении суммы средств для лечения украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня государство платит уже до 97 тыс. грн в зависимости от того, какую именно помощь получает пациент и необходимости того или иного лечения", - отметил министр.

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Степанов напомнил, что 67% случаев смертности в Украине касаются сердечно-сосудистых заболеваний. Только за первый квартал 2021 система здравоохранения предоставила услуги почти 27 тысячам пациентов с острым мозговым инсультом, 9,3 тыс. с острым инфарктом миокарда и более 125 тысячам украинцев с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и другие болезни мозгового кровообращения.

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