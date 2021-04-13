Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО

Российская сторона утверждает, что якобы перебросила свои войска к западным границам в рамках контрольной проверки в ответ на угрозы со стороны НАТО.

Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Североморске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

В свойственной РФ манере Шойгу видит врагов в НАТО и закрывает глаза на агрессивные действия собственной страны.

По его словам, войска отправлены "в районы выполнения учебно-боевых задач". Шойгу уверяет, что это сделано в якобы ответ на угрозы со стороны НАТО. О каких именно угрозах идет речь, он так и не уточнил.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", - утверждает он.

Шойгу добавил, что войска показали "полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".

"В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях", - сообщил министр обороны РФ.

Он добавил, что контрольную проверку вооруженных сил, в ходе которой войска переброшены на учения к западным границам РФ, планируется завершить в течение двух недель.

Читайте также: Главы МИД Латвии и Литвы едут в Киев из-за стягивания Россией войск к украинской границе

Ранее Цензор.НЕТ публиковал тезис Кулебы из испанскому изданию EFE о том, что, по утверждению главы МИД Украины, в отличие от 2014 года Россия угрожает уничтожить Украинское государство как таковое.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.