Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО
Российская сторона утверждает, что якобы перебросила свои войска к западным границам в рамках контрольной проверки в ответ на угрозы со стороны НАТО.
Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Североморске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
В свойственной РФ манере Шойгу видит врагов в НАТО и закрывает глаза на агрессивные действия собственной страны.
По его словам, войска отправлены "в районы выполнения учебно-боевых задач". Шойгу уверяет, что это сделано в якобы ответ на угрозы со стороны НАТО. О каких именно угрозах идет речь, он так и не уточнил.
"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", - утверждает он.
Шойгу добавил, что войска показали "полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".
"В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях", - сообщил министр обороны РФ.
Он добавил, что контрольную проверку вооруженных сил, в ходе которой войска переброшены на учения к западным границам РФ, планируется завершить в течение двух недель.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал тезис Кулебы из испанскому изданию EFE о том, что, по утверждению главы МИД Украины, в отличие от 2014 года Россия угрожает уничтожить Украинское государство как таковое.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
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Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:
"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!
А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).
Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
в а ш у мєлкую жизьнь...
Война до победы и.@55privet555· 4 ч
По поводу боеспособности российской армии, давайте рассуждать логически.
Всё высшее руководство страны - ВОРЫ-миллионеры-предатели, с семьями, активами и недвижимостью на Западе.
20 ЛЕТ они набивали карманы деньгами и прятали.
И вы хотите сказать что они отдадут жизнь за Родину?!
там, похоже, чебурнет уже развернут по всем эбеням
Самая большая возможная угроза от стран НАТО - это заблокировать счета, а также арестовать имущество кацапских казнокрадов разных мастей. При таких раскладах они сами х*ло на ножи поставят.
у Вовы выйдет аккурат по его росточку промеж гланд...
ТЬМА НАЧАЛА СГУЩАТЬСЯ !
ОЛЕНЬ ТАЙГИ -
НЕ ВРЕМЯ УЛЫБАТЬСЯ !
пыня кони очень любил - купались в месте жена пыни рассказывала... вы что совсем не в курсе?
11205 прокурворов;
358000 поліцаїв;
33000 мвд;
33500 сбушників
Итого 435 705 халуев ми содержимо а прєступность та коррупцію усе ніяк не здолаємо...
Щось тут не те як гадаєте? Чи то може вони і стоять на стражі преступності та її і охороняють?
СБУ это преступная организация направленная на крышевание и грабеж Украины. Вот с помпой была задержана преступная группировка, которая примерно с 2000 годов терроризировала местное население https://www.youtube.com/watch?v=qLt23UEAzaw
13.04 все эти задержанные фигуранты были отпущены по домам, с извинениями, интересно оружие им вернули или нет?
Задержанные являются действительно смотрящей преступной группировкой все местные о ней прекрасно осведомлены, но возникает вопрос а что же у нас за СБУ такое, чьи интересы оно защищает? Местная полиция - преступники!
Баранам и овцам оружие нельзя разрешать, бараны должны молча работать и сопеть в две дырки.
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
полк-бригада-дивизия-корпус-армия -фронт
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По ****.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «******»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на *** дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
********* с туи, подорвал паром,
Сам себе по *** ***** топором,
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор ***ня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно ********.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра ********* сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - ********. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей! ОРЛУША
Ермак, говорящий про Patriots, не единственный интересный момент текста в Time. Дочитайте до конца. Последние три абзаца. Я сокращу без потери смысла.
«Когда Зеленский добрался до военной заставы возле Шумов, офицеры повели его на экскурсию по окопам и туннелям. Генерал Хомчак указал на близлежащие линии электропередач и сказал, что там были замечены российские позиций, которые находятся в пределах досягаемости снайпера. Ближайшая украинская позиция к этой линии - система траншей, которую военные прозвали «Вьетнамом», как напоминание той грязи, которую они видели в фильмах.
Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих блиндажей. Вместо этого он, в первую очередь, поставил под сомнение целесообразность занятия этой позиции, которую Украина взяла под свой контроль в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. «Для кого-то это означало, что мы крутые» ("For some, that meant we were the tough guys,"), - говорит он, оглядывая близлежащий кустарник. «Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой» ("For others it meant their sons would not be coming home.").
Зеленский не намерен поступать подобным образом. Риски слишком высоки. Путин все еще может принять решение о полномасштабном вторжении, которому у Украины будет мало шансов противостоять. «И это пугает», - признает Зеленский. Но он старается этого не показывать».
Я верю Time. Меня не так сильно пугает страх Зеленского, как то, что верховный главнокомандующий считает неправильным воевать за свою землю. И винит в смерти солдат в Шумах не российских снайперов, а украинских солдат, занявших эту позицию. Еще одно усилие, и Зеленский должен сказать, что в смертях в Шумах виноват Порошенко.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
а вообще чувак потерял связь "причина-следствие". Сначала эти уроды всю армию к нам стянуло, и только потом НАТО стало чуть-чуть активность проявлять...