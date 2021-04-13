Кравчук предложил ТКГ усилить режим прекращения огня на Донбассе, Россия не отреагировала

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил принять документ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, но Россия пока не ответила.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Настоящее время", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Глава украинской делегации отметил, что в рамках минских переговоров в последнее время не удалось договориться о перемирии на Донбассе, поскольку "Россия этого не хочет".

"Позавчера я направил госпоже Хайди Грау документ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, где идет речь не о каких-то политических заявлениях, а конкретных предложениях: как договориться, как решить главную задачу – реагировать на нарушения прекращения огня и какие меры должны быть приняты сторонами. Но почему-то нет никакой реакции со стороны России и нет никакой реакции со стороны ОРДЛО", - сказал Кравчук.

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Он отметил, что сегодня будут переговоры рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности. "Я просил их поднять этот вопрос и рассмотреть наше предложение. Если есть какие-то замечания, какие-то предложения, мы готовы их рассмотреть и учесть", - сказал Кравчук.

По его словам, Украина не может не реагировать на "целенаправленное убийство наших солдат" российскими оккупационными войсками на востоке Украины.

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