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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук предложил ТКГ усилить режим прекращения огня на Донбассе, Россия не отреагировала

Кравчук предложил ТКГ усилить режим прекращения огня на Донбассе, Россия не отреагировала

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил принять документ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, но Россия пока не ответила.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Настоящее время", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Глава украинской делегации отметил, что в рамках минских переговоров в последнее время не удалось договориться о перемирии на Донбассе, поскольку "Россия этого не хочет".

"Позавчера я направил госпоже Хайди Грау документ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, где идет речь не о каких-то политических заявлениях, а конкретных предложениях: как договориться, как решить главную задачу – реагировать на нарушения прекращения огня и какие меры должны быть приняты сторонами. Но почему-то нет никакой реакции со стороны России и нет никакой реакции со стороны ОРДЛО", - сказал Кравчук.

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Он отметил, что сегодня будут переговоры рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности. "Я просил их поднять этот вопрос и рассмотреть наше предложение. Если есть какие-то замечания, какие-то предложения, мы готовы их рассмотреть и учесть", - сказал Кравчук.

По его словам, Украина не может не реагировать на "целенаправленное убийство наших солдат" российскими оккупационными войсками на востоке Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем. Все остальное - информационная война РФ, - Данилов

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (96125) Донбасс (26957) перемирие (1686) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+6
Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе, Россия не отреагировала - Цензор.НЕТ 6546
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13.04.2021 16:53 Ответить
+6
Как усилить то, чего нет?
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13.04.2021 16:56 Ответить
+5
Дедушка, попроси у рашки вернуть назад ядерное оружие.
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13.04.2021 16:55 Ответить
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Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе, Россия не отреагировала - Цензор.НЕТ 6546
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13.04.2021 16:53 Ответить
Усилить перемирие, это как ослабить энурез???
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13.04.2021 16:54 Ответить
з кацапами усіліть пєрєміріє це значить підтягнути важке озброєння до лінії зіткнення.
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13.04.2021 17:01 Ответить
Угомонись Кравчэлло))) Готофь пушку))
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13.04.2021 16:55 Ответить
Дедушка, попроси у рашки вернуть назад ядерное оружие.
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13.04.2021 16:55 Ответить
Как усилить то, чего нет?
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13.04.2021 16:56 Ответить
За законами математики будь-яке число помножене на нуль стане нулем. Тут ви праві. Але ж тепер вони можуть сказати, що запропонували 100500 методів, засобів, дій та протидій і поставити собі в досягнення ті ж 100500 "галочок". А те, що на виході "нуль", то то вже не їх проблеми...
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13.04.2021 16:59 Ответить
Если анализировать, принятое за 1,5 года в Раде, то многие законы выписаны так, чтобы их либо невозможно было исполнить, либо на выходе совсем не то, что должно быть.
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13.04.2021 17:10 Ответить
За 7 років ще не дійшло, що їм ваші пропозиції до того самого місця, де найвеличніший побачив мир у путлєра?
московитськи гопники розуміють слова лише тоді, коли переламаними руками збирають свої вибиті зуби.
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13.04.2021 16:56 Ответить
к чему все эти сказки?
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13.04.2021 16:56 Ответить
старый дурак, в окопы комуняку
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13.04.2021 16:56 Ответить
Усилить перемирие, это как?
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13.04.2021 16:57 Ответить
Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе, Россия не отреагировала - Цензор.НЕТ 8739
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13.04.2021 17:00 Ответить
За ра и у ВСУ всю вогнепальну зброю. Залишити штик-ножі і саперні лопатки.
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13.04.2021 17:02 Ответить
Все колющее,режущее-забрать.
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13.04.2021 17:05 Ответить
Мацковия - тюрьма народов!
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13.04.2021 17:01 Ответить
А это"перемирие"-перестало устраивать?
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13.04.2021 17:03 Ответить
А Россия и не собирается прекращать войну. Она будет подбрасывать дровишки в огонь войны. Она похоже побеждает в снайперской войне... Вот тут Украине важно организовать такую снайперскую защиту, что бы Путин захлебнулся в своем говне. Необходимо получить мощное снайперское оружие. Ибо такое стояние будет плачевно для украинцев.
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13.04.2021 17:13 Ответить
Без возвращения артиллерии и отработки по снайперским лежкам победить невозможно.Зебилы ссут это сделать и клокочут про мифический режим прекращение огня
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13.04.2021 18:37 Ответить
Понятно что хотят в пулеровском Кремле. Подогнать войска к границе и держать под прицелом Украину, а в ОРДЛО послать отряды бандитов-снайперов. И потом убивать наших защитников, а наши должны терпеть убийства, как бы боясь ракет. Вот так и придется бороться если не хотим подчиняться ОРДЛоским бандитам и лично гадкому Путину. А мы не хотим сдаваться ордловской швали и ихним недоумкам. Поэтому надо организовать сильную оборону.. Должно быть у нас оружие более мощное и точное. Постараться организовать наблюдение за линией фронта, отслеживать и уничтожать снайперов. Вот это надо что бы помогли техники НАТО. Было бы хорошо применять дроны турецкие и израильские. Вот такая тактическая война... А вообще придется привыкнуть жить под прицелом русо-нацистких ракет. И в то же время надо на всякий случай готовить свои ракеты и нацеливать на скопление русофашистов в том числе под Воронежем где они скопились. Но в целом вряд ли русские нацисты начнут крупную бойню потому, что это для них сильно опасно. Это шантаж.
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13.04.2021 21:30 Ответить
Старый д#бил еще до этих пор не понял что российской *********** больше не о чем разговаривать?
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13.04.2021 18:05 Ответить
В какой это раз зебилов посылают в Минске?Может пора уже прекращать эту игру в псевдоперемирье и возвращаться к стартегии Пороха-ни дня без задвухсоченного орка или ихтамнета?
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13.04.2021 18:33 Ответить
Совсем плох стал дедушка. Всякий бред несёт про двухстволку, соль, пристрелку и др. военные темы. Быстрее бы перемирие в своей квартире объявил......
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13.04.2021 20:07 Ответить
Кравчук предложил ТКГ усилить режим прекращения огня - т.е. не 1-2 смерти украинцев каждый день.. а 5-10 или 10-20 - УСИЛИТЬ ПЕРЕМИРИЕ
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13.04.2021 21:36 Ответить
 
 