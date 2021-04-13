Мать 14 детей, у которой COVID-19 поразил 90% легких, спасли в Киеве

В столице из родильного дома выписывают роженицу, которая заболела коронавирусом и попала в больницу с 90% поражения легких.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

После двух недель пребывания в реанимации на кислородной поддержке, женщина родила двойню - девочку и мальчика, у которого тоже был положительный тест на коронавирус.

Месяц медики спасали маму и детей, и вот теперь отпустили домой. "Сейчас уже легче, уже сами едят, и я уже лучше себя чувствую", - рассказала роженица.

Маленьких Марка и Маргариту дома ждут еще 12 братьев и сестер.

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