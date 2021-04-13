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Новости Коронавирус и карантин
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Мать 14 детей, у которой COVID-19 поразил 90% легких, спасли в Киеве

Мать 14 детей, у которой COVID-19 поразил 90% легких, спасли в Киеве

В столице из родильного дома выписывают роженицу, которая заболела коронавирусом и попала в больницу с 90% поражения легких.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

После двух недель пребывания в реанимации на кислородной поддержке, женщина родила двойню - девочку и мальчика, у которого тоже был положительный тест на коронавирус.

Месяц медики спасали маму и детей, и вот теперь отпустили домой. "Сейчас уже легче, уже сами едят, и я уже лучше себя чувствую", - рассказала роженица.

Маленьких Марка и Маргариту дома ждут еще 12 братьев и сестер.

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карантин (16729) Киев (25668) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) выздоровление (41)


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Топ комментарии
+17
Слава Богу
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13.04.2021 17:05 Ответить
+6
Нехай щастить усій великій родині !
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13.04.2021 17:06 Ответить
+4
Горжусь и очень рада)это моя Оля вылечила!
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13.04.2021 20:10 Ответить
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Слава Богу
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13.04.2021 17:05 Ответить
як,вона,житиме на 10 відсотках легенів
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13.04.2021 17:24 Ответить
Нехай щастить усій великій родині !
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13.04.2021 17:06 Ответить
Й,як 14 дітей,її далі лікуватимуть
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13.04.2021 17:23 Ответить
Слава Богу...а мою знакомую, мать 3х маленьких детей, не успели спасти...
Не относитесь к Ковиду легкомысленно...
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13.04.2021 17:25 Ответить
продам почти новые женские кросовки Адидас
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13.04.2021 17:46 Ответить
Героическая женщина! Восторгаюсь и изумляюсь одновременно. Невзирая на войну, кризисы, коронавирусы, женщина дарует жизнь новым украинцам! Молодчинка!!! Дай Бог, всем деткам и героической мамочке карпатского здоровья и долголетия!!!
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13.04.2021 17:53 Ответить
Горжусь и очень рада)это моя Оля вылечила!
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13.04.2021 20:10 Ответить
Wow!
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13.04.2021 23:54 Ответить
 
 