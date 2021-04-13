Кремль должен понимать, что наступление на Украину может перерасти в третью мировую войну, - Кравчук

Нельзя сегодня уже говорить, что война завтра начнется, но при такой риторике, при таком скоплении войск РФ и при таких агрессивных действиях сегодня на Донбассе, мы должны быть готовы к любому сценарию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил в эфире "Настоящего времени".

По словам Кравчука, каждый гражданин должен быть готов защищать свою страну и отражать наступление.

"Гражданин, патриот и воин - это единое целое. И я сегодня вижу, как во многих областях "поднимаются" люди, люди начинают говорить, что нам нужно быть готовыми ко всему. Я этим хочу сказать, чтобы Россия понимала, и Кремль понимал, что это не будет парад, - если они осмелятся или придут в какое-то состояние невменяемости и пойдут войной против Украины, - это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну. Это не будет движение легкое, как они это почувствовали в Крыму, это будет бой, это будет война. Это будет защита Украиной своей земли. И я верю, что эта защита будет очень сильная и очень патриотичная", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что Россия угрожает суверенитету Украины "развалом государства".

"Надо быть готовым ко всему. Я согласен с вами, что нельзя сегодня уже говорить, что война завтра начнется, но при такой риторике, при таком скоплении войск и при таких агрессивных действиях сегодня на Донбассе, мы должны быть готовы к любому сценарию. И Украина да, готова к этому", - добавил он.

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