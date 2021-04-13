16 апреля Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце, - Le Figaro
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Французский лидер Эммануэль Макрон примет его в Елисейском дворце.
Об этом пишет французское издание Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что Макрон примет Зеленского в пятницу, 16 апреля, запланирован рабочий обед в Елисейском дворце.
Отметим, ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.
В то же время на официальном сайте Офиса Президента Украины в разделе "анонсы" в настоящее время нет упоминаний о визите Зеленского во Францию.
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+4 Senator S #201477
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+4 Wrgg
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Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
Небесна канцелярія має чимало засобів для власних розваг. Головно, щоб наш Бубочка там своєчасно опинився. Ключове слово тут - своєчасно (а не тікав передчасно).
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1381976333975228422 52 мин
16 апреля Зеленскому через Макрона передадут условия капитуляции перед Путиным. Так как Зеленский "готов к вторжению России" мы узнаем на что именно он готов