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16 апреля Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце, - Le Figaro

16 апреля Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце, - Le Figaro

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Французский лидер Эммануэль Макрон примет его в Елисейском дворце.

Об этом пишет французское издание Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что Макрон примет Зеленского в пятницу, 16 апреля, запланирован рабочий обед в Елисейском дворце.

Отметим, ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.

В то же время на официальном сайте Офиса Президента Украины в разделе "анонсы" в настоящее время нет упоминаний о визите Зеленского во Францию. 

Читайте также: Зеленский встретится с Макроном "один на один" на следующей неделе, - посол Франции де Понсен

Автор: 

визит (3106) Зеленский Владимир (20826) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+4
Зеля,не забудь Анна Киевская была Королевой Франции и никогда не жила на РАБссии вонючке,Мавзолея вонючего тогда и в промине не было,одни Хряки квакали..,...смотры нэ пэрепутай Кутузов
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13.04.2021 17:28 Ответить
+4
Встретятся два клоуна. Непонятно о чём Зеля может договориться с путинской подстилкой Макроном?
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13.04.2021 17:28 Ответить
+4
Что на этот раз будет гореть в Париже? Надеюсь - не Лувр.
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13.04.2021 17:39 Ответить
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вот жеж какая досадная зрада.
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13.04.2021 17:19 Ответить
гори оно всё синим пламенем
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13.04.2021 17:20 Ответить
в чем именно зрада?
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13.04.2021 17:20 Ответить
Прекратите жить методичкою. Это вредно для мозгового функционала.
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13.04.2021 17:37 Ответить
73%зебіли https://censor.net/ru/user/482023, https://censor.net/ru/user/425456, https://censor.net/ru/user/420820 - ви вже якось визначіться з наявністю зради тут... Бо ми (порохоботи, по вашому) вже самі путаємося...
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13.04.2021 17:38 Ответить
пипец дебил...
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13.04.2021 17:42 Ответить
Ах! Елисаветский дворец...живут же люди..по дворцам ходют макароны кушают...
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13.04.2021 17:24 Ответить
Зеля каже,куплю костюм от Кутюр и поеду Елисейские поля осваивать,а вдруг стану Наполеоном..
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13.04.2021 17:25 Ответить
Зеля,не забудь Анна Киевская была Королевой Франции и никогда не жила на РАБссии вонючке,Мавзолея вонючего тогда и в промине не было,одни Хряки квакали..,...смотры нэ пэрепутай Кутузов
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13.04.2021 17:28 Ответить
Встретятся два клоуна. Непонятно о чём Зеля может договориться с путинской подстилкой Макроном?
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13.04.2021 17:28 Ответить
Макрон щось запропонує від чого неможливо буде відмовитись?
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13.04.2021 17:29 Ответить
13.‎04.‎2021

Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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13.04.2021 21:41 Ответить
Вова, скажи спасибо своему тезке из сопредельной территории. Если бы не он так бы и ездил к арабам. Хотя, после крайнего визита в Катар, арабские страны для тебя уже тоже закрыты...
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13.04.2021 17:29 Ответить
Наполеон мочил рюсских аж в трех войнах,1804,1807 и 1812 годах,которых он не начинал...,особенно фигачил генерала Бенигсена в битве при Фридланде,РАБссиянецы драпали быстрее лошадей,ну а Кутузова в 1812 мочил нехило Смоленск Москва Бородино..но паБЕДА была за РАБссиянским быдлом.. Хотя нет,историк Жека Понасенков каже что Наполеон разбил рюсских как сам хотел..
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13.04.2021 17:39 Ответить
Что на этот раз будет гореть в Париже? Надеюсь - не Лувр.
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13.04.2021 17:39 Ответить
А якщо нічого не горітиме, тільки Сена з берегів вийде?..
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13.04.2021 22:22 Ответить
Или будет ураган, как в Катаре после визита этого бедоносца. https://www.youtube.com/watch?v=PwkuA27htlM&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A5%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%91%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AFonline
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14.04.2021 08:00 Ответить


Небесна канцелярія має чимало засобів для власних розваг. Головно, щоб наш Бубочка там своєчасно опинився. Ключове слово тут - своєчасно (а не тікав передчасно).
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14.04.2021 20:52 Ответить
Зеле надо в Музей зайти,там есть боевая карта Наполеона где черным по белому написано UKRAINE,а правее не РАБссия а Moscovie
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13.04.2021 17:47 Ответить
Странно что Наполеон пошел на дяревню Москва,а не на сталицу Питирьбюргер,что он забыл в той дяревне,загадка истории по сей день..
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13.04.2021 17:56 Ответить
жабожери нам не друзі, так само як і німці.
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13.04.2021 18:07 Ответить
Наполеон будет уговаривать Наполеончика не перечить Путину?
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13.04.2021 18:16 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381976333975228422 52 мин

16 апреля Зеленскому через Макрона передадут условия капитуляции перед Путиным. Так как Зеленский "готов к вторжению России" мы узнаем на что именно он готов
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13.04.2021 18:17 Ответить
То, з яким остервенінням закляті вороги у СН вступу України в НАТО кричать зараз на усіх шоу ЗА НАТО, як темники завчені , одне й те ж ... А це свідчить лиш про одне вовка у Катарі тримав інструкцію перемовин на умовах уХйла через Макарошку
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13.04.2021 19:11 Ответить
Поїхав побачити підтримку в очах мокоронича
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13.04.2021 18:18 Ответить
Поїхав побачити підтримку в очах мокоронича
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13.04.2021 18:19 Ответить
и в этом синем горохе..ты покоришь булонский лес..Сказал Степан Сморковичев Люсе жене своей.....
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13.04.2021 18:55 Ответить
«Я смотрел на пресс-конференцию Трампа с Путиным и мне было стыдно. Трамп стоял как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Мне даже стало интересно, когда Трамп попросит у Путина автограф или селфи».- Шварцнегер . Тепер вова буде стояти так перед макарошкой, як сидів колись трясся оряд з Трампом
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13.04.2021 19:14 Ответить
16 квітня Зеленський зустрінеться з Макроном в Єлисейському палаці, - Le Figaro, - Цензор.НЕТ 6184
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13.04.2021 19:33 Ответить
Опять ЗЕлебобу будут нуесосить в французских газетах.
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13.04.2021 21:25 Ответить
 
 