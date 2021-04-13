16 апреля Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце, - Le Figaro

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Французский лидер Эммануэль Макрон примет его в Елисейском дворце.

Об этом пишет французское издание Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что Макрон примет Зеленского в пятницу, 16 апреля, запланирован рабочий обед в Елисейском дворце.

Отметим, ранее визит Зеленского в Париж анонсировал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.

В то же время на официальном сайте Офиса Президента Украины в разделе "анонсы" в настоящее время нет упоминаний о визите Зеленского во Францию.

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