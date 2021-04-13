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Новости Коронавирус и карантин
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В Швеции могут отменить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза

В Швеции могут отменить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза

Швеция на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson в ближайшие дни решит, использовать ли этот препарат.

Об этом сообщает шведское управление здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы изучаем вопрос и данные от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и наших американских коллег. Ожидаем решение в течение одного или нескольких дней", - сказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Швеция должна получить первую партию вакцины Johnson & Johnson на этой неделе. Прививку от коронавируса уже можно сделать вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В стране началась третья волна пандемии, и число пациентов в отделениях интенсивной терапии такое же высокое, как на пике второй волны.

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Вакцину Johnson & Johnson используют только в США, но и там решили приостановить ее введение, пока идет расследование шести случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбоза после прививки этим препаратом.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения укола Johnson & Johnson. При этом побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

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К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

Ранее сообщалось о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран отказались от ее использования, а европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.

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Лохотрон,вакцинальний,продовжується...
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13.04.2021 17:20 Ответить
Tut tolko 6 slucaj iz 7 milionov.Poxoze na astra zenecu tolko plius sto nuzen odin ukol
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13.04.2021 17:24 Ответить
Ну пусть колятся шмурдяком типа спутника
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13.04.2021 17:39 Ответить
https://censor.net/ua/news/3259211/u_sviti_sim_tyjniv_pospil_zrostaye_kilkist_zarajen_covid19_vooz/sortby/tree/order/asc/page/themoscowtimes.com/2021/03/05/russias-excess-death-toll-approaches-400k-a73168
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13.04.2021 18:01 Ответить
а где можно шырнуца Жонсон и Жонсон?
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13.04.2021 17:42 Ответить
Либо у одного Жонсона, либо у другого.
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13.04.2021 18:00 Ответить
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13.04.2021 20:53 Ответить
В ангольском вирусе "нашли" 34 мутации! Кто больше?
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13.04.2021 17:43 Ответить
 
 