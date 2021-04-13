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Рада не поддержала постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносители

Рада не поддержала постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносители

Рада не поддержала проект постановления № 4609 об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", документ поддержали лишь 153 нардепа.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что комитет не поддержал этот проект постановления, заявив, что нет смысла дублировать одни и те же постановления.

"Проект постановления предлагается поручить Кабинету Министров безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В то же время Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

За проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа.

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Автор: 

ВР (29275) энергетика (2567)


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Топ комментарии
+11
Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.-Волобуев, вот вам....... меч. Полтора года отвечают словами анекдота комик и слуги народа Коломойского украинцам.
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13.04.2021 17:34 Ответить
+11
Как там себя чувствуют дурачки, которые ждали наутро после инаугурации Нелоха снижения тарифов Глаза промыли от зеленки надеюсь.
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13.04.2021 17:35 Ответить
+10
Грабь народ, гноби его!
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13.04.2021 17:27 Ответить
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Звісно,що Зрада, непідтримала
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13.04.2021 17:26 Ответить
Грабь народ, гноби его!
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13.04.2021 17:27 Ответить
А оце точно зрада)) бідують сцуки!!!!!
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13.04.2021 17:28 Ответить
Ню-ню ,посмотрим чем это закончится ...
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13.04.2021 17:28 Ответить
Народ ужедавно не поддерживает этот шапито, называемый ВР.
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13.04.2021 17:28 Ответить
Он за него только голосует.
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13.04.2021 17:30 Ответить
да нет тут шмыгайло шестерка Наперстка татрина взял и отменил тариф льготный на Новый год под Йолку думал ковид перед праздниками никто не заметит тут НКРЕКП с облгазами оборзели словно с цепи сорвались отопление под Йолку также подняли... а зачем для чего что Ринатик последний евро доедает сцоко нет олигархи это просто мега воры до сих пор не наказанные даже по нашим гуманным законам а посмотрите что аваков придумал для отмазки своих псов дебкльных на дорогах есть Приказ МВС о порядке образце Удостоверения сотрудника полиции а КМУ шмыгайло принял Постанову который ввел посвидчення которые идут просто не как сотрудник полиции а как додаток к жетону полицейского и теперь эти шакалы и тупые ублюдки в форме геть тормоза утратили с них спрашивают удостоверение полицая а они пхают какую то мульку в пластике за которую по сути полицай не полицай а так мошенник самозванец и его можно и нужно избить ногами и по голове ....вы подобное поведение полиции в Германии можете представить я лично нет да там хватает местных клоунов и так далее но такого массового беспредела начиная с министерства ой ли.... евреи в Украине оказались самыми ничтожными потворами самыми дебельной нацией среди всех наций наглое тупое беньки выпучив и чуть шо не так караул вбывають караул ксенофобия караул геноцид караул холокост... в Германии по крайней мере им таки дали и гарно и пистона и пилюль...
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13.04.2021 17:38 Ответить
пиши меньше , но внятно...Формулируй свои мысли....
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13.04.2021 17:51 Ответить
73%%%%%%%%%%%%%%%УРЯЯЯЯЯЯЯ!!!
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13.04.2021 17:30 Ответить
Икона ахета делает своё дело, молятся на неё эти холуи. а платим за это мы.
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13.04.2021 17:30 Ответить
мы не только платим, но трындим на тех , кто хоть как-то пытается с этим бороться.....Но нам не так, а сами никак!
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13.04.2021 17:52 Ответить
Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.-Волобуев, вот вам....... меч. Полтора года отвечают словами анекдота комик и слуги народа Коломойского украинцам.
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13.04.2021 17:34 Ответить
Как там себя чувствуют дурачки, которые ждали наутро после инаугурации Нелоха снижения тарифов Глаза промыли от зеленки надеюсь.
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13.04.2021 17:35 Ответить
Та дайте мальчику еще пару лет, он же хороший, он научится
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13.04.2021 18:13 Ответить
В Раде сидят большинство врагов Украины, так что, хорошего от них ждать нечего.
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13.04.2021 17:35 Ответить
Халява, зебилы, наказуема. Сначала она разъедает мозги, затем кошельки.
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13.04.2021 17:37 Ответить
фамилии в студию!
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13.04.2021 17:38 Ответить
Главная хвамилия -Зельц! Ха-ха-ха!
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13.04.2021 17:43 Ответить
Очень рад за зебилов 73%!!!
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13.04.2021 17:42 Ответить
пугать российской оккупацией нет смысла, Украина оккупирована врагами не хуже чем Путин
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13.04.2021 17:50 Ответить
многие уже и не бояться российской оккупации- там газ дешевле
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13.04.2021 18:08 Ответить
Ну, типа вы наивные? Люди рвутся во всякого вида власть чтобы улучшить жизнь народа? Та чхали они на всех! Стадо стригут, доят и режут! Бабки они рвутся косить, любой ценой! Но народ сам виноват своей аморфностью!
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13.04.2021 17:54 Ответить
усе для бени и ахметки
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13.04.2021 17:57 Ответить
Ахметка красиво их подмазал....
Разгонять пора и новые выборы проводить.
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13.04.2021 18:01 Ответить
кто поставил к корушке это косое уе бище херо геруса? ***** выколоть бы два косых глаза
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13.04.2021 18:07 Ответить
абынепорох ! хуженебудет ! новые и честные лица придут и канец зубажиння !!!
Рада не поддержала постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносители - Цензор.НЕТ 3621

...
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13.04.2021 18:08 Ответить
У нас процветающая срана всё оплатим ********* накормим
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13.04.2021 18:15 Ответить
Чего ВЫ мечетесь как рыба о *****. Предложите КОНКРЕТНО ЧТО ДЕЛАЛЬ. Я поддержу. г.ДНЕПР.
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13.04.2021 18:18 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1381978602959478789 55 мин За цих "слуг" українці голосували чи вороги УКРАЇНИ
ВР на позачерг\засіданні Провалила голосування за проект постанови №4587 Який передбачає зниження цін на електрику Тарифів на послуги розподілу природн\газу За проголосували 197 Проти 103 Утримались 1
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13.04.2021 18:28 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 2 ч. ·

Протесты украинцев против грабежа со стороны власти

Рада не поддержала постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносители - Цензор.НЕТ 3087
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13.04.2021 18:31 Ответить
Рада бунтує!.
Кажуть - цар не справжній!!!
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13.04.2021 19:00 Ответить
слуги народа? - слуги СЕБЕ. А Вас кто к КОРМУШКЕ приглашал? Быстро ВОН от сюда и НЕ ГАВКАЙТЕ... Не научились ИСЧО блага получать, народ грёбанный...
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13.04.2021 19:03 Ответить
эпоха бедности кончилась. эпоха нищеты наступила -"спасибо" 73% умному нарИду.
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13.04.2021 19:13 Ответить
После каждой такой новости, я прям вижу как 73% ЗЕбилов напряглись, потому что член ахметова вошел в них глубже. Они думали хуже не будет
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13.04.2021 19:40 Ответить
Секта зеленского ,она сплочённая ненавистью до Порошенка
Они молятся на зеи все ему иешают, не сомневпюсь ему и яйца мещшают, вернее отсутствие их..
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13.04.2021 19:51 Ответить
Ну то барига підіймав тарифи, а клоун так не може! Це не правда!
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13.04.2021 19:55 Ответить
ПОРІВНЯЙТЕ будь ласка ЯК було при баригі і ЯК стало при НЕ ЛОХІ. Будь ласка ВСІ ЗА І ВСІ ПРОТИ.
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13.04.2021 20:06 Ответить
А чому ж Володя не прийшов, в ВР, щоб надавити на фракцію, як було, коли голосували, за продаж землі?
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13.04.2021 20:51 Ответить
Рада не поддержала постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносители - Цензор.НЕТ 8265
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13.04.2021 21:31 Ответить
абы не порох!
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14.04.2021 03:41 Ответить
 
 