Рада не поддержала постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносители

Рада не поддержала проект постановления № 4609 об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", документ поддержали лишь 153 нардепа.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что комитет не поддержал этот проект постановления, заявив, что нет смысла дублировать одни и те же постановления.

"Проект постановления предлагается поручить Кабинету Министров безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В то же время Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

За проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа.

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