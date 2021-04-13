Для деолигархизации Украина должна создать равные условия для ведения бизнеса и реформировать судебную систему, - Устенко

Украина должна работать над созданием равных условий для всех представителей бизнеса, в частности улучшая бизнес-климат и обеспечивая эффективную защиту прав собственности, тогда иностранные инвесторы будут составлять конкуренцию отечественным олигархам, уменьшая их влияние на государство.

Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Экономическая логика движения государства сводится к тому, что ты должен создавать равные условия. Значит, нужно заниматься повышением качества бизнес-климата. Это все повестка дня, связанная с защитой прав собственности", – сказал он, напомнив, что президент Владимир Зеленский говорил об этом после одного из недавних заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

Устенко подчеркнул, что глава государства стоит на позиции деолигархизации, которая была подтверждена и в телефонном разговоре президента Украины с президентом США Джо Байденом.

В контексте обеспечения защиты прав собственности советник главы Украинского государства отметил важность проведения судебной реформы. Особенно это необходимо малому и среднему бизнесу, ведь у представителей крупного бизнеса, где имеется большая команда юристов, с защитой прав меньше проблем. Более того, крупный бизнес и олигархи часто не заинтересованы в эффективной судебной системе в Украине.

"Когда ты добиваешься защиты прав собственности, когда ты делаешь качественную судебную систему, снижаешь уровень коррупции, тогда твоя собственная страна для твоих собственных крупных олигархов становится менее интересной. Они должны будут столкнуться с возросшей конкуренцией, им сложнее будет решать – если вообще возможно – вопросы тем традиционным способом, к которому они привыкли ранее", – отметил Олег Устенко.

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По его мнению, движение в направлении равных условий для всех заставит украинских олигархов диверсифицировать свои инвестиции, чтобы избежать рисков. Однако на мировых рынках они не занимают лидирующих позиций, ведь их бизнесы не являются прорывными с технологической точки зрения.

Именно поэтому, по словам Устенко, олигархи будут пытаться противодействовать судебной реформе в Украине, пользуясь своими ресурсами, в частности в СМИ, силами в парламенте, исполнительной власти, на местах и т. д.

"Когда они чувствуют, что разрушается все то, что считалось для них абсолютно незыблемым, понятно, что они сопротивляются любым сдвигам и реформам. Понятно, что они будут блокировать многие инициативы", – отметил советник президента.

Однако он убежден, что, несмотря на сопротивление, задекларированные изменения необходимо воплощать.

"Я остаюсь в той логике, которая была и до президентских выборов. Либо этот шанс сейчас реализуется, либо нас ждут серьезные катаклизмы", – резюмировал Олег Устенко.

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