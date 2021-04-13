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Мошенники звонят депутатам, прокурорам и ректорам с предложениями якобы от имени замгенпрокурора Мамедова

Мошенники звонят депутатам, прокурорам и ректорам с предложениями якобы от имени замгенпрокурора Мамедова

Неизвестные при помощи аудио с имитацией голоса Гюндуза Мамедова предлагают бесплатно перевести биткоины или озвучивают угрозы.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина, информирует Цензор.НЕТ.

"От имени заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова возобновились звонки с фейковыми требованиями. На этот раз они уже имеют характер угроз или бизнес-предложений. Например, относительно бесплатного перевода биткоинов", - написала она.

По словам Непряхиной, от имени Мамедова звонят руководителям органов прокуратуры, ректорам вузов, нардепам и депутатам Киевского горсовета. "Сегодня был день налоговиков и таможенников", - отметила пресс-секретарь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Факты вероломного убийства украинских воинов во время Иловайской трагедии и обороны ДАПа переданы в МУС, - Офис генпрокурора

Она напомнила, что такие информационные атаки от имени Мамедова уже происходили в декабре прошлого года. Тогда они поступали из оккупированного города Довжанский (до декоммунизации - Свердловск) Луганской области.

"Мошенниками оказались так называемые "служащие управления исполнения наказаний МВД" Свердловской исправительной колонии оккупационной администрации РФ. Все это происходит под руководством "МГБ "ЛНР", подконтрольного спецслужбам страны-агрессора", - отметила Непряхина.

Она призвала тех, кому поступают такие звонки, не выполнять незаконных и сомнительных приказов, а о фактах звонков сообщать следствию.

Также на Цензор.НЕТ: Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов

Мошенники звонят депутатам, прокурорам и ректорам с предложениями якобы от имени замгенпрокурора Мамедова 01
Мошенники звонят депутатам, прокурорам и ректорам с предложениями якобы от имени замгенпрокурора Мамедова 02

Автор: 

мошенничество (1237) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2491)


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Мамэдов не поделился с зелупой.
Принято решение сливать...
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13.04.2021 17:45 Ответить
Кстати, лет десять назад общался с Мамедовым. Весьма приличный чел. Редкий для этого кодла.
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13.04.2021 21:53 Ответить
Наташка, не плач... хтось та й кине копійчину
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13.04.2021 17:45 Ответить
Непотопляемый прокурор....
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13.04.2021 17:47 Ответить
Украиеский СОКАР - их семейный бизнес.
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13.04.2021 21:55 Ответить
Отлохотронить депутутку, судью или прокурву - святейшее дело!
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14.04.2021 03:35 Ответить
 
 