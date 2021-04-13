Мошенники звонят депутатам, прокурорам и ректорам с предложениями якобы от имени замгенпрокурора Мамедова

Неизвестные при помощи аудио с имитацией голоса Гюндуза Мамедова предлагают бесплатно перевести биткоины или озвучивают угрозы.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина, информирует Цензор.НЕТ.

"От имени заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова возобновились звонки с фейковыми требованиями. На этот раз они уже имеют характер угроз или бизнес-предложений. Например, относительно бесплатного перевода биткоинов", - написала она.

По словам Непряхиной, от имени Мамедова звонят руководителям органов прокуратуры, ректорам вузов, нардепам и депутатам Киевского горсовета. "Сегодня был день налоговиков и таможенников", - отметила пресс-секретарь.

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Она напомнила, что такие информационные атаки от имени Мамедова уже происходили в декабре прошлого года. Тогда они поступали из оккупированного города Довжанский (до декоммунизации - Свердловск) Луганской области.

"Мошенниками оказались так называемые "служащие управления исполнения наказаний МВД" Свердловской исправительной колонии оккупационной администрации РФ. Все это происходит под руководством "МГБ "ЛНР", подконтрольного спецслужбам страны-агрессора", - отметила Непряхина.

Она призвала тех, кому поступают такие звонки, не выполнять незаконных и сомнительных приказов, а о фактах звонков сообщать следствию.

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