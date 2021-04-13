Путина в Украине ожидает все что угодно, но не блицкриг, - посол в Австрии Щерба

Россия стягивает к границе с Украиной невиданное со времен Второй мировой войны количество войск, но Кремлю не стоит надеяться на блицкриг.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба пишет в статье "Семь лет войны на Донбассе. Как далеко зайдет Путин на этот раз?" для австрийской газеты Die Presse, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня исполняется ровно 7 лет с того дня, как во время военных действий на Донбассе была пролита первая кровь. 13 апреля 2014 года было Вербное воскресенье, большой праздник, предвестник будущей Пасхи. Однако усилиями группы российских спецназовцев под руководством полковника Игоря Гиркина этот день стал предвестником войны", - отметил дипломат.

Он напомнил, что в этот день боевики напали из засады на группу украинских офицеров на двух автомобилях, которая имела приказ "не отвечать на провокации". Тогда погиб украинский офицер Геннадий Биличенко, который и стал первой жертвой военных действий на Востоке Украины.

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"Через считанные часы вся Украина слушала перехваченный СБУ разговор Гиркина с его куратором из Москвы Александром Бородаем. Оба не сдерживали своего восторга ... Мне особенно запомнилась эта их телячья радость от убийства украинцев именно на христианский праздник", - пишет Щерба.

Посол отмечает, что хотя и прошло уже семь лет, а кровь на Востоке Украины и дальше льется.

"Путин и компания грозят сейчас еще большей кровью, размещая на границе Украины количество войск, невиданное здесь со времен Второй мировой войны. Весь мир размышляет, нападет ли Путин на этот раз открыто и в полную силу. Надеюсь, это не так. Надеюсь, он понимает: в Украине его ждет все что угодно, но не блицкриг", - заявил дипломат.

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Он также напомнил, что близкий к Кремлю политтехнолог Тимофей Сергейцев опубликовал статью, где говорит о "коллективной вине украинского народа перед Россией и призывает после оккупации проводить карательные акции против украинского населения в пределах военных трибуналов".

"Бесы этой войны не спят. Им снова хочется "праздника", - заключает Щерба.