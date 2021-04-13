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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путина в Украине ожидает все что угодно, но не блицкриг, - посол в Австрии Щерба

Путина в Украине ожидает все что угодно, но не блицкриг, - посол в Австрии Щерба

Россия стягивает к границе с Украиной невиданное со времен Второй мировой войны количество войск, но Кремлю не стоит надеяться на блицкриг.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба пишет в статье "Семь лет войны на Донбассе. Как далеко зайдет Путин на этот раз?" для австрийской газеты Die Presse, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня исполняется ровно 7 лет с того дня, как во время военных действий на Донбассе была пролита первая кровь. 13 апреля 2014 года было Вербное воскресенье, большой праздник, предвестник будущей Пасхи. Однако усилиями группы российских спецназовцев под руководством полковника Игоря Гиркина этот день стал предвестником войны", - отметил дипломат.

Он напомнил, что в этот день боевики напали из засады на группу украинских офицеров на двух автомобилях, которая имела приказ "не отвечать на провокации". Тогда погиб украинский офицер Геннадий Биличенко, который и стал первой жертвой военных действий на Востоке Украины.

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"Через считанные часы вся Украина слушала перехваченный СБУ разговор Гиркина с его куратором из Москвы Александром Бородаем. Оба не сдерживали своего восторга ... Мне особенно запомнилась эта их телячья радость от убийства украинцев именно на христианский праздник", - пишет Щерба.

Посол отмечает, что хотя и прошло уже семь лет, а кровь на Востоке Украины и дальше льется.

"Путин и компания грозят сейчас еще большей кровью, размещая на границе Украины количество войск, невиданное здесь со времен Второй мировой войны. Весь мир размышляет, нападет ли Путин на этот раз открыто и в полную силу. Надеюсь, это не так. Надеюсь, он понимает: в Украине его ждет все что угодно, но не блицкриг", - заявил дипломат.

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Он также напомнил, что близкий к Кремлю политтехнолог Тимофей Сергейцев опубликовал статью, где говорит о "коллективной вине украинского народа перед Россией и призывает после оккупации проводить карательные акции против украинского населения в пределах военных трибуналов".

"Бесы этой войны не спят. Им снова хочется "праздника", - заключает Щерба.

Автор: 

россия (96125) Донбасс (26957) Щерба (69)


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Топ комментарии
+6
Треба вбивати якомога більше російських окупантів та всіх їх посібників.
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13.04.2021 18:24 Ответить
+5
Знищуватимемо кацарилих з Великою насолодою
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13.04.2021 17:57 Ответить
+5
и все эти чучела будут убиты в первый же день вторжения рашки
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13.04.2021 17:59 Ответить
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Хворе якесь.
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13.04.2021 17:56 Ответить
Блицкриг не ждет. Но есть Бойко, Медведчук, Ермак. Да и Зеленский как бы тоже не шибко против...На крайняк есть Рабинович. Но это уж совсем крайний случай.
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13.04.2021 17:57 Ответить
и все эти чучела будут убиты в первый же день вторжения рашки
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13.04.2021 17:59 Ответить
Хотелось бы..., но что то сомневаюсь...
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13.04.2021 18:30 Ответить
Слід негайно, не думаючи, написати всі адреси вищевказаних осіб(?), люди мають знати, що робити при такому моменті. https://www.istpravda.com.ua/articles/4d165b98cca3a/
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13.04.2021 18:49 Ответить
Но есть Бойко, Медведчук, Ермак...а еще шуфрич кива рабинович и еще сотня тех тварей которым надо в случае агрессии лапотников сделать блиц-повешение за пособничество с оккупантами.
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13.04.2021 18:43 Ответить
Ахмет?
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13.04.2021 19:17 Ответить
Знищуватимемо кацарилих з Великою насолодою
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13.04.2021 17:57 Ответить
т.н."тимофейсерГЕЙцев" угрожает карательными акциями карателям ?
ну-ну..
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13.04.2021 17:58 Ответить
А ты походу уже в окопе?
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13.04.2021 18:06 Ответить
Он также напомнил, что близкий к Кремлю политтехнолог Тимофей Сергейцев опубликовал статью, где говорит о "коллективной вине украинского народа перед Россией и призывает после оккупации проводить карательные акции против украинского населения в пределах военных трибуналов".Источник: https://censor.net/ru/n3259478 Вот таких политтехнологов надо зачищать чтоб не размножались тихо и быстро но шоб оно **** долго мучалось
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13.04.2021 18:01 Ответить
Не хотелось бы мне снова на двери подъезда и на углах моего дома увидеть стрелочки указательные и буковки: "БОМБОУБЕЖИЩЕ". Да и на окружающих домах тоже. Щерба, как я погляжу, дюже серьезный стратег. Угу. Только если на карту глянуть, то конфигурация такова, что шансов- нет, практически.
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13.04.2021 18:02 Ответить
Він у Відні. Там видніше. Хоча це його робота.
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13.04.2021 19:18 Ответить
у меня всегда один вопросик ПУТИН вечный?? НЕТ! что будут делать ублюдки кацабы когда воно таки сдохнет а возраст то такой что по среднему уже тогось пора и плевать что он типа Обнуленный Убийца всеея ******** вон принцы султаны и прочие монархи как песок сквозь пальцы от врачей убегают ничего не помогает ни бабло ни власть ни корона на трон ни страх ни армия никто и ничего пришел час к богу на прием.. а там все равные -равным...
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13.04.2021 18:03 Ответить
там будут доставать из ларца все новых и новых двойников, а потом будут говорить, что 100 летний куйло выглядит максимум на 60. И это все благодаря спорту.
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13.04.2021 18:38 Ответить
вони будуть робити безневинне обличчя і казати що "мьі ж не знали, мьі думали шта ета правда"
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13.04.2021 18:46 Ответить
Давайте и я пофантазирую вместе с послом. Ну первое не только Россия может заблокировать Украину с моря, а....а...и Украина может напрочь заблокировать Россию со всех водных просторов. Нук возьмем тот же Ростов, через который ******** проперлась аж целая флотилия колимаг с Калибрами(они очень ими гордятся, и думают что они окукенные моряки). Теперь карта Гугль. От того же Мариуполя до ...МОСТОВ!!! сраного Ростова ...аж 149 киломитерз. Туда не просто Ольха достанет, туда можно просто пукнуть и мосты с колымагами заваляться...вместе со всей навигацией.
Ну про Крым и речи нет.
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13.04.2021 18:04 Ответить
Да, мне понравилась єта тема. Мосты, мосты России оп чем звонят твои колокола.
И это строго по одинаковым правилам, вы надеюсь помните как они по указке кремлеуродца взрывали мосты на Донбассе. Ну что, вернем должек????
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13.04.2021 18:12 Ответить
путин-***** ПОДЫХАЕТ ,он вряд-ли протянет этот год .
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13.04.2021 18:15 Ответить
Треба вбивати якомога більше російських окупантів та всіх їх посібників.
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13.04.2021 18:24 Ответить
Нехай йдуть, землі багато-є де покласти
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13.04.2021 20:40 Ответить
 
 