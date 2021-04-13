РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11948 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 712 15

"Еще 4 завода получат по упрощенной процедуре лицензии на производство медицинского кислорода", - нардеп Дмитриева

Поскольку количество зараженных коронавирусом стремительно увеличивается, производители не успевают вырабатывать кислород, который необходим для обеспечения всех, кто в нем нуждается. Поэтому уже в ближайшее время еще 4 предприятия смогут получить лицензии на производство кислорода по упрощенной процедуре.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала замглавы Комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

Комментируя нынешнюю ситуацию в медицинской системе, она отметила, что за последний год количество коек с подключенным кислородом увеличилось с 3,5 до 66 тысяч. Кроме того, закуплено более 40 тысяч аппаратов ИВЛ.

"Все это делается, но с теми темпами, с которыми растет сейчас количество больных, справляться очень тяжело", - сообщила Дмитриева, добавив, что еще в первые дни пандемии обсуждался вопрос о полевых госпиталях, но запускать их или нет, будут решать в зависимости от заполняемости коек в больницах.

"Разворачивать или нет полевые госпитали – зависит от того, насколько заполнены больницы. Мы это все прописали еще в первые месяцы работы оперативного штаба. Но, снова же, читаю пост врачей на тему таких госпиталей. Главный тезис примерно такой: о каких полевых госпиталях мы можем говорить, если надо обязательно подключать кислород? Кроме того, ковид – это инфекционное заболевание, нужно обеспечить соответствующие условия, включая изоляцию, чтобы исключить распространение инфекции. Также нужна реанимация. В чем тогда смысл таких полевых госпиталей?", - говорит народный депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, - "слуга народа" Дмитриева

Автор: 

карантин (16729) Оксана Дмитриева (16) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
вершина ее карьеры - зав. стоматологической поликлиникой

что она понимает в кислороде ?
показать весь комментарий
13.04.2021 18:18 Ответить
+1
Ага, четыре частных предприятия олигархов получат лицензии на свердоходы и травлю пациентов техническим кислородом по ускоренной процедуре.
показать весь комментарий
13.04.2021 18:34 Ответить
+1
"еще 4 предприятия смогут получить лицензии на производство кислорода по упрощенной процедуре"
- почему на это элементарное действие потребовалось более года с начала пандемии?
показать весь комментарий
13.04.2021 18:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вершина ее карьеры - зав. стоматологической поликлиникой

что она понимает в кислороде ?
показать весь комментарий
13.04.2021 18:18 Ответить
Ага, четыре частных предприятия олигархов получат лицензии на свердоходы и травлю пациентов техническим кислородом по ускоренной процедуре.
показать весь комментарий
13.04.2021 18:34 Ответить
Любой завод имеет установку разделения воздуха,не пойму,в чем проблема?
показать весь комментарий
13.04.2021 18:44 Ответить
Этот метод получения, называется мембранным.
Но чистота получаемого кислорода 45%
Для медицинского кислорода чистота которого 93-95%, такой метод нельзя применять.
показать весь комментарий
13.04.2021 18:58 Ответить
Бред не пишите. Ознакомьтесь с ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия. Технический кислород 99,7 - первый сорт и 99,5 - второй сорт. Медицинский 99,5.
показать весь комментарий
13.04.2021 20:44 Ответить
Почитай про мембранную технологию производства и про чистоту получаемого продукта.
А потом будешь гостами разбрасываться.
показать весь комментарий
13.04.2021 20:51 Ответить
Кислородный концентратор, применяемый в медицине, как раз и работает на мембранном принципе. Стало быть этот метод применять можно. А вот применять в медицине кислород полученный методом электролиза воды нельзя, так же нельзя применять кислород который сжимался с помощью фторопластовых уплотнителей в компрессорах. Ещё у медицинского кислорода более строгие требования к наличию примесей, таких как двуокись углерода, газообразных кислот и оснований, озона и т.д.
показать весь комментарий
13.04.2021 21:39 Ответить
Медицинские кислородные установки, используют криогенный метод его получения.
показать весь комментарий
13.04.2021 21:49 Ответить
Концентраторы прогоняют воздух через цеолит, который удерживает азот. Это и есть мембранный способ. Сейчас он широко применяется в медицине. В нем выход кислорода как раз 45%. Такой кислород ни кто, ни куда не поставляет, его получают на месте. Кислород поставляемый в баллонах регламентируется ГОСТом и согласно ему технический 99,5-99,7%, а медицинский 99,5%.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:25 Ответить
"еще 4 предприятия смогут получить лицензии на производство кислорода по упрощенной процедуре"
- почему на это элементарное действие потребовалось более года с начала пандемии?
показать весь комментарий
13.04.2021 18:55 Ответить
Відразу видно: зібралися одні "фахівці"! І всі з діловими пропозиціями.
показать весь комментарий
13.04.2021 18:57 Ответить
Упрощенная на сколько?!!!
Теперь становится страшно!
Давно балоны с кислорожом не взрывались?
показать весь комментарий
13.04.2021 19:08 Ответить
Страшно,когда дурак работает с этими балонами.
показать весь комментарий
14.04.2021 00:06 Ответить
Я не вважаю,що зелену плісняву треба вішати й розстрілювати без суду й слідства.
Суд і слідство має бути неодмінно ! А потім,-все інше...
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224359-kabmin-dozvoliv-vikoristovuvati-u-likarnah-tehnicnij-kisen-za-pevnih-umov.html Кабмін дозволив використовувати у лікарнях технічний кисень - за певних умов

Володимир Саркісян:

"Коли у синьому балоні замість кисню виявиться просте стиснене повітря (добре, якщо не азот чи вуглекислий газ), буде пізно писати Степанову у фейсбучок: "Доколє?"
Скасування контролю виробництва і технічний кисень замість медичного - це свідоме, відверте і цинічне вбивство заради грошей.
Це те саме що заповнювати ампули для ін'єкцій не дистильованою, а водопровідною водою.
Це те саме, що не знищувати хвору на бруцельоз худобу, а різати і продавати на м'ясо.
Це те саме, що шити медичні маски без санітарного контролю персоналу на туберкульоз.
Це те саме, що продавати замість горілки розведений гідролізний спирт.
Його треба саджати. Вже. Негайно. Разом із всім кабміном."
показать весь комментарий
13.04.2021 20:17 Ответить
хорошо. нету зрады.
показать весь комментарий
13.04.2021 23:13 Ответить
 
 