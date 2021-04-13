"Еще 4 завода получат по упрощенной процедуре лицензии на производство медицинского кислорода", - нардеп Дмитриева

Поскольку количество зараженных коронавирусом стремительно увеличивается, производители не успевают вырабатывать кислород, который необходим для обеспечения всех, кто в нем нуждается. Поэтому уже в ближайшее время еще 4 предприятия смогут получить лицензии на производство кислорода по упрощенной процедуре.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала замглавы Комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

Комментируя нынешнюю ситуацию в медицинской системе, она отметила, что за последний год количество коек с подключенным кислородом увеличилось с 3,5 до 66 тысяч. Кроме того, закуплено более 40 тысяч аппаратов ИВЛ.

"Все это делается, но с теми темпами, с которыми растет сейчас количество больных, справляться очень тяжело", - сообщила Дмитриева, добавив, что еще в первые дни пандемии обсуждался вопрос о полевых госпиталях, но запускать их или нет, будут решать в зависимости от заполняемости коек в больницах.

"Разворачивать или нет полевые госпитали – зависит от того, насколько заполнены больницы. Мы это все прописали еще в первые месяцы работы оперативного штаба. Но, снова же, читаю пост врачей на тему таких госпиталей. Главный тезис примерно такой: о каких полевых госпиталях мы можем говорить, если надо обязательно подключать кислород? Кроме того, ковид – это инфекционное заболевание, нужно обеспечить соответствующие условия, включая изоляцию, чтобы исключить распространение инфекции. Также нужна реанимация. В чем тогда смысл таких полевых госпиталей?", - говорит народный депутат.

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