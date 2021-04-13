"Еще 4 завода получат по упрощенной процедуре лицензии на производство медицинского кислорода", - нардеп Дмитриева
Поскольку количество зараженных коронавирусом стремительно увеличивается, производители не успевают вырабатывать кислород, который необходим для обеспечения всех, кто в нем нуждается. Поэтому уже в ближайшее время еще 4 предприятия смогут получить лицензии на производство кислорода по упрощенной процедуре.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала замглавы Комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.
Комментируя нынешнюю ситуацию в медицинской системе, она отметила, что за последний год количество коек с подключенным кислородом увеличилось с 3,5 до 66 тысяч. Кроме того, закуплено более 40 тысяч аппаратов ИВЛ.
"Все это делается, но с теми темпами, с которыми растет сейчас количество больных, справляться очень тяжело", - сообщила Дмитриева, добавив, что еще в первые дни пандемии обсуждался вопрос о полевых госпиталях, но запускать их или нет, будут решать в зависимости от заполняемости коек в больницах.
"Разворачивать или нет полевые госпитали – зависит от того, насколько заполнены больницы. Мы это все прописали еще в первые месяцы работы оперативного штаба. Но, снова же, читаю пост врачей на тему таких госпиталей. Главный тезис примерно такой: о каких полевых госпиталях мы можем говорить, если надо обязательно подключать кислород? Кроме того, ковид – это инфекционное заболевание, нужно обеспечить соответствующие условия, включая изоляцию, чтобы исключить распространение инфекции. Также нужна реанимация. В чем тогда смысл таких полевых госпиталей?", - говорит народный депутат.
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что она понимает в кислороде ?
Но чистота получаемого кислорода 45%
Для медицинского кислорода чистота которого 93-95%, такой метод нельзя применять.
А потом будешь гостами разбрасываться.
- почему на это элементарное действие потребовалось более года с начала пандемии?
Теперь становится страшно!
Давно балоны с кислорожом не взрывались?
Суд і слідство має бути неодмінно ! А потім,-все інше...
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224359-kabmin-dozvoliv-vikoristovuvati-u-likarnah-tehnicnij-kisen-za-pevnih-umov.html Кабмін дозволив використовувати у лікарнях технічний кисень - за певних умов
Володимир Саркісян:
"Коли у синьому балоні замість кисню виявиться просте стиснене повітря (добре, якщо не азот чи вуглекислий газ), буде пізно писати Степанову у фейсбучок: "Доколє?"
Скасування контролю виробництва і технічний кисень замість медичного - це свідоме, відверте і цинічне вбивство заради грошей.
Це те саме що заповнювати ампули для ін'єкцій не дистильованою, а водопровідною водою.
Це те саме, що не знищувати хвору на бруцельоз худобу, а різати і продавати на м'ясо.
Це те саме, що шити медичні маски без санітарного контролю персоналу на туберкульоз.
Це те саме, що продавати замість горілки розведений гідролізний спирт.
Його треба саджати. Вже. Негайно. Разом із всім кабміном."