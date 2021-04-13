Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Комиссии Украина-НАТО предложил странам-членам 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации военных действий Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я также предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути нас поддержать в этой ситуации", - сказал он в онлайн-включении на Facebook во вторник.

Министр подчеркнул, что во время заседания Комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники высказались в поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - МИД РФ

"Ни у кого нет каких-то разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. То есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации", - сообщил глава МИД.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.