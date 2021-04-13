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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне российской агрессии

Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Комиссии Украина-НАТО предложил странам-членам 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации военных действий Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я также предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути нас поддержать в этой ситуации", - сказал он в онлайн-включении на Facebook во вторник.

Министр подчеркнул, что во время заседания Комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники высказались в поддержку Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - МИД РФ

"Ни у кого нет каких-то разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. То есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации", - сообщил глава МИД.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

НАТО (10069) россия (96125) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
1. Назначить главу миссии Украины в НАТО.
2. Вернуть контрснайперские группы.
3. Вернуть артиллерию на передок
4. Вернуть аэроразведку
5. Разрешить работу ДРГ
6. Профинансировать производство "Нептунов" еще вчера
7. Профинансировать производство "Олихи М" еще вчера
8. Профинансировать производство "Тайфунов" еще вчера
9. Профинансировать окончание работ по "Сапсан\Гром"
10. и .т.д...
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13.04.2021 19:06 Ответить
+6
США ,ЄС ,НАТО,-теж пропонують Україні зробити лише два кроки ,розпочати реальну судову реформу та реальну боротьбу з корупцією !!!)))
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13.04.2021 18:45 Ответить
+5
Як и то все добре. але що то за 10 кроків, хотілося би знати!!! і чи не ма там поруч єрмака, агента мокшанців?????
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13.04.2021 18:38 Ответить
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Як и то все добре. але що то за 10 кроків, хотілося би знати!!! і чи не ма там поруч єрмака, агента мокшанців?????
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13.04.2021 18:38 Ответить
Байден предложил Путину встретиться



какая-то "конная опера": Лимонадный Джо встречается с Хого-Фого
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13.04.2021 18:39 Ответить
U.S. Embassy Kyiv@USEmbassyKyiv· 5 ч

Держсекретар Блінкен:
Прибув до Брюсселя і з нетерпінням чекаю на обговорення ключових пріоритетів з європейськими партнерами. Ми продовжимо важливу взаємодію з найближчими членами Альянсу, оскільки ми прагнемо протистояти злочинним державним акторам та ін. спільним викликам.
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13.04.2021 18:40 Ответить
США ,ЄС ,НАТО,-теж пропонують Україні зробити лише два кроки ,розпочати реальну судову реформу та реальну боротьбу з корупцією !!!)))
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13.04.2021 18:45 Ответить
гибнут кадровые украинские военнослужащие, это лучшие европейцы, которые
препятствуют продвижению врага ближе к границам NATO , ценой своей жизни ...
в ответ- все союзники и все высказались за поддержку...
это преступники, потому что - терять время сейчас и созерцать как по приказу убийцы- убивают солдат в соседней стране - это преступление !
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13.04.2021 18:53 Ответить
А Кулеба не хочет предложить "величайшему" 10 шагов для укрепления позиций Украины? Для начала.
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13.04.2021 18:56 Ответить
Саме так ,рух до перемоги треба розпочинати самим !!!))
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13.04.2021 19:06 Ответить
1. Назначить главу миссии Украины в НАТО.
2. Вернуть контрснайперские группы.
3. Вернуть артиллерию на передок
4. Вернуть аэроразведку
5. Разрешить работу ДРГ
6. Профинансировать производство "Нептунов" еще вчера
7. Профинансировать производство "Олихи М" еще вчера
8. Профинансировать производство "Тайфунов" еще вчера
9. Профинансировать окончание работ по "Сапсан\Гром"
10. и .т.д...
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13.04.2021 19:06 Ответить
Мне нравится , но где деньги Мань ?
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13.04.2021 19:41 Ответить
В этом году в бюджет заложено на год в начало работ по "турецкому" корвету 3.8 млрд. Цена одного дивизиона "Нептун" -- около 700 млн. Корвет нам сейчас явно не самое необходимое. А ракетные средства поражения для сдерживания зарвавшегося агрессора нужны еще позавчера.
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13.04.2021 19:53 Ответить
Украина не контролирует свои воды ( нужны корветы ). Прикрывать нептуны чем ? Нужны ПВО ( их тоже нет ) Пэтриот стоит 9 миллиардов баксов , а кнему еще и железный купол нужен. Заводов по изготовлению боеприпасов тоже нет ну и.тд.
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14.04.2021 10:04 Ответить
ПВО у нас есть. Не такое, как Патриот, но и не хуже рашенского. А вот один корвет без поддержки -- абсолютно бесполезен. И менее десятка дивизионов Нептунов практически полностью решат проблему агрессии с Черного и Азовского морей. А "Ольха М" позволяет оперативно поражать агрессора еще на подходе с безопасного расстояния.
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14.04.2021 10:41 Ответить
Не знаю чье ПВО лучше, не эксперд. Но знаю одно если рашка долбанет ракетами да еще и самолетами то кердык этому ПВО и нептунам .
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14.04.2021 11:54 Ответить
И да так, для таких экспердов как ты, когда хизбалла и хамас ( с рашкой даже не сравнить) долбанули по Израилю своими болванками мало не показалось .Пробили и железный купол и пэтриот.
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14.04.2021 11:59 Ответить
Крок 1) Вибачитись перед Путіним та створити групу з врегулювання неврегульованого.
2) Зазирнути в очі, попросити знижку, запропонувати добудувати СП2 нашим коштом.
3) Запропонувати РФ статус постійної голови ПАРЄ
4) На Євробаченні оголосити переможцем Білорусь за пісню "Наш сяючий вождь"
5) Висловити обурення і заявити Росії рішучий протест стосовно Навального, він має отримати довічне
6) Запропонувати мобільні крематорії Siemens для утилізації протестуючих в Хабаровську
7) Рішуче не допустити непостачання води народам Крима, незгодних забити на Майдані палками насмерть. Хто виживе довічне
8) Відключити та утилізувати всі АЕС Украіни, з огляду на те, що вони екологічно небезпечні
9) Замінити нерішучого Ермака на народного героя України Гіркіна
10) Ще раз вибачитись перед Путіним. Бути грубо посланим. Повторити.

Пане Кулеба, інсайди вірні, ви ж це обговорювали?
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13.04.2021 18:56 Ответить
як з одного окопу писано...

Россия «хеджирует риски» на случай отключения от международных платежных систем, включая Visa и Mastercard, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kreml-zayavil-o-podgotovke-k-otklyucheniyu-rossii-ot-visa-i-mastercard-1030298011 finanz.ru .
По его словам, такой сценарий «нельзя исключать», учитывая «недружественную, а порой даже враждебную форму поведения» западных стран.

Служба безпеки України у листі голові комітету Верховної Ради України з питань фінансів заявила про формування загроз національній безпеці держави у банківській сфері зокрема через монопольне становище міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.
Відповідний лист опублікував у https://www.facebook.com/photo/?fbid=2048331755319677&set=pcb.2048331825319670 Facebook радник у комітеті Олександр Карпов.
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13.04.2021 19:02 Ответить
 
 