Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне российской агрессии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Комиссии Украина-НАТО предложил странам-членам 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации военных действий Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я также предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути нас поддержать в этой ситуации", - сказал он в онлайн-включении на Facebook во вторник.
Министр подчеркнул, что во время заседания Комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники высказались в поддержку Украины.
"Ни у кого нет каких-то разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. То есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации", - сообщил глава МИД.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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какая-то "конная опера": Лимонадный Джо встречается с Хого-Фого
Держсекретар Блінкен:
Прибув до Брюсселя і з нетерпінням чекаю на обговорення ключових пріоритетів з європейськими партнерами. Ми продовжимо важливу взаємодію з найближчими членами Альянсу, оскільки ми прагнемо протистояти злочинним державним акторам та ін. спільним викликам.
препятствуют продвижению врага ближе к границам NATO , ценой своей жизни ...
в ответ- все союзники и все высказались за поддержку...
это преступники, потому что - терять время сейчас и созерцать как по приказу убийцы- убивают солдат в соседней стране - это преступление !
2. Вернуть контрснайперские группы.
3. Вернуть артиллерию на передок
4. Вернуть аэроразведку
5. Разрешить работу ДРГ
6. Профинансировать производство "Нептунов" еще вчера
7. Профинансировать производство "Олихи М" еще вчера
8. Профинансировать производство "Тайфунов" еще вчера
9. Профинансировать окончание работ по "Сапсан\Гром"
10. и .т.д...
2) Зазирнути в очі, попросити знижку, запропонувати добудувати СП2 нашим коштом.
3) Запропонувати РФ статус постійної голови ПАРЄ
4) На Євробаченні оголосити переможцем Білорусь за пісню "Наш сяючий вождь"
5) Висловити обурення і заявити Росії рішучий протест стосовно Навального, він має отримати довічне
6) Запропонувати мобільні крематорії Siemens для утилізації протестуючих в Хабаровську
7) Рішуче не допустити непостачання води народам Крима, незгодних забити на Майдані палками насмерть. Хто виживе довічне
8) Відключити та утилізувати всі АЕС Украіни, з огляду на те, що вони екологічно небезпечні
9) Замінити нерішучого Ермака на народного героя України Гіркіна
10) Ще раз вибачитись перед Путіним. Бути грубо посланим. Повторити.
Пане Кулеба, інсайди вірні, ви ж це обговорювали?
Россия «хеджирует риски» на случай отключения от международных платежных систем, включая Visa и Mastercard, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kreml-zayavil-o-podgotovke-k-otklyucheniyu-rossii-ot-visa-i-mastercard-1030298011 finanz.ru .
По его словам, такой сценарий «нельзя исключать», учитывая «недружественную, а порой даже враждебную форму поведения» западных стран.
Служба безпеки України у листі голові комітету Верховної Ради України з питань фінансів заявила про формування загроз національній безпеці держави у банківській сфері зокрема через монопольне становище міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.
Відповідний лист опублікував у https://www.facebook.com/photo/?fbid=2048331755319677&set=pcb.2048331825319670 Facebook радник у комітеті Олександр Карпов.