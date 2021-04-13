С начала суток 1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС
С начала суток зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от поселка Пивденное российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.
Вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск, БПЛА противника пересек линию разграничения и совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще 2 военнослужащих ВСУ получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
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