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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

С начала суток 1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от поселка Пивденное российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск, БПЛА противника пересек линию разграничения и совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще 2 военнослужащих ВСУ  получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в зоне ООС от сброшенной с беспилотника мины погиб воин 10-й ОГШБр Алексей Мамчий, - Черновицкая ОГА. ФОТО

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (27760) ранение (3394) Донбасс (26957) потери (4428) операция Объединенных сил (6766)


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С начала суток 1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 600
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13.04.2021 18:43 Ответить
За трижды обстреляли сразу 2 "300" и 1 "200"? Т.е.это прицельный отстрел....
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13.04.2021 18:49 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8419
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13.04.2021 19:31 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3754
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13.04.2021 19:32 Ответить
стандартная приписка во всех сообщениях - на обстрелы открыли ответный огонь . даже в сообщениях о применённых бпла
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13.04.2021 20:22 Ответить
 
 