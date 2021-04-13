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Фонд Богдана Губского впервые в Украине будет сотрудничать с большинством украинских учреждений в США

Фонд Богдана Губского впервые в Украине будет сотрудничать с большинством украинских учреждений в США

Фонд Богдана Губского "Украина XXI столетия" впервые в истории Украины начал широкомасштабное сотрудничество с главными украинскими музейными, архивными и библиотечными учреждениями США, что позволит открыть и ознакомить украинцев с ранее неизвестными уникальными историческими памятниками и артефактами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его данным, 100 лет безгосударственной жизни привели к распылению украинских национальных реликвий и раритетов. Для примера можно привести флаг и булаву Богдана Хмельницкого, хранящихся в военных музеях Стокгольма и Варшавы соответственно. 350 лет эти артефакты оставались не атрибутированными и неизвестными для украинцев. Однако в 2002 году Фонд Богдана Губского "Украина XXI столетия" нашел, атрибутировал и привез, казалось бы, навсегда утраченные клейноды на выставку в Украине, а в 2005 году на инаугурацию президента Украины.

Как отметил Богдан Губский: "В условиях, когда освободительная борьба начала XX-го века была запретной темой и "белым пятном" в советской историографии, именно зарубежные украинские научные, архивные и музейные учреждения стали центрами изучения, хранения и распространения информации об указанных событиях".

Именно поэтому, председатель Фонда Богдан Губский и известный историк и куратор международных музейных проектов Фонда Юрий Савчук посетили 5 украинских культурно-образовательных и научных учреждений в США.

Они посетили Украинский Национальный Музей в Чикаго (основанный в 1952 году) - крупнейший украинский культурный центр Среднего Запада США. Осмотрели уникальные артефакты из истории и культуры Украины, которых там насчитывается почти 100 000 и встретились с президенткой музея Лидией Ткачук.

Затем, побывали в Украинском Музее и Библиотеке в Стэмфорде, который является старейшим культурным учреждением в Северной Америке (открыт в 1937 году). Вместе с куратором музея Любовью Волынец осмотрели лучшие образцы коллекции, которая насчитывает более 3000 произведений изобразительного искусства, 1000 предметов религиозного культа, 7000 единиц народно-декоративного искусства.

Следующим посетили Украинский Музей в Нью-Йорке, основанный Союзом украинок Америки в 1976 году. Здесь визитеры из Украины осмотрели наиболее представительский сборник украинского искусства, в частности модерного, за рубежом. В том числе Александра Архипенко. Обсудили сотрудничество с директором музея Марией Шуст.

Далее, в городке Баунд Брук (Нью-Джерси) они ознакомились с Украинским историческим и образовательным центром и музеем им. Патриарха Мстислава. Основой музея стала именно его частная коллекция, а в целом сборник документов и артефактов из истории церкви и украинской истории и культуры насчитывает более 15 000 единиц. Губский и Савчук осмотрели коллекцию музея и посетили Мемориальный комплекс, церковь-памятник св. Андрея Первозванного.

Наконец, с целью изучения научного наследия украинцев в диаспоре, посетили в Нью-Йорке Украинскую Свободную Академию Наук (УСАН), которая согласно уставу является наследницей Всеукраинской Академии Наук, котора работала в Киеве в 1921-1936 годах. Учитывая, что УСАН обладает ценным архивным и библиотечным сборником, который насчитывает более 500 тыс. единиц, посетителей из Украины заинтересовали научные материалы украинской диаспоры.

Как отметил Богдан Губский после визита: "Одним из самых эффективных инструментов сохранения национальной памяти в диаспоре стали многочисленные архивные и музейные коллекции, в которых хранились уникальные документы на артефакты - материальные свидетели истории. Они служили источником и символом надежд на будущее национальное и государственное возрождение". 

На правах рекламы

Автор: 

Губский Богдан (71) музей (724) США (27101)


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Топ комментарии
+7
берегитесь Богдана Губского!.. эта редкостная скотина, сделает инвентаризацию украинских ценностей, а потом они окажутся на черном рынке..
Богдан Губский это рейдер, мошенник, коррупционер и просто редкостный гандон!..
З.Ы. а еще у него жена страшная как "ядерная зима"..
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13.04.2021 18:57 Ответить
+3
богдан губский - земельный рейдер!
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13.04.2021 18:54 Ответить
+2
"Взгляды и оценки. В 1990-х Губский входил в так называемую "киевскую семерку", членами которой были известные и влиятельные лидеры СДУПУ (о), в т.ч. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук и https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Григорий Суркис , неплохо "уживавшиеся" сперва с президентом Кравчуком, а затем - с Кучмой. Это была группа столичных бизнесменов и политиков, к началу 2000-х накопившая многомиллионные активы в различных секторах экономики. Одним из наиболее известных и, по данным СМИ, прибыльных проектов группы стал промышленно-финансовый концерн Славутич. Другой именитый проект - футбольный клуб "Динамо" (Киев).
В 2003-м Губский объявил о своем отходе от "объединенных эсдеков", причем это вряд ли было серьезным конфликтом или ссорой между партнерами. Летом 2004 года возглавил партию центристского толка Единая Украина и вскоре, соответственно, одноименную фракцию в парламенте.
В том же 2004-м оказался в числе "умеренных сторонников" "оранжевой революции", ратовавших об уступках оппозиции во избежание кровопролития и углубления раскола в обществе. А незадолго до избирательной кампании-2006 перешел в ряды https://file.liga.net/persons/uliya-timoshenko Юлии Тимошенко .
В 2010 году был исключен из фракции БЮТ.
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13.04.2021 19:48 Ответить
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богдан губский - земельный рейдер!
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13.04.2021 18:54 Ответить
берегитесь Богдана Губского!.. эта редкостная скотина, сделает инвентаризацию украинских ценностей, а потом они окажутся на черном рынке..
Богдан Губский это рейдер, мошенник, коррупционер и просто редкостный гандон!..
З.Ы. а еще у него жена страшная как "ядерная зима"..
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13.04.2021 18:57 Ответить
Фонд Богдана Губского впервые в Украине будет сотрудничать с большинством украинских учреждений в США - Цензор.НЕТ 1428
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13.04.2021 19:12 Ответить
эта фотка за 2013 год.. свежих фоток в инете нет..
я её в 2018-2019 годах увидел недалеко от Софиевской площади возле какого-то фитнес-центра.. страшная що пипец!..
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13.04.2021 19:25 Ответить
жертва мордоробства?
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13.04.2021 19:38 Ответить
ага.. ботокс рулит!
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13.04.2021 19:40 Ответить
site:openforest.org.ua
Если кто-то работает, то он ворует. Когда другие начинают воровать - он уже отдыхает. Все это об одиозном Богдане Губском, который обладает редким умением - находиться в тени внимания украинцев. Он - владелец десятка тысяч гектаров «родной земли», основатель финансовых пирамид, лидер одной из самых кровавых ОПГ Украины. Не смотря на это, Губский называет себя ученым и щедрым меценатом. Он изредка появляется на светских ивентах с бокалом шампанского, стоимость которого значительно превосходит месячную заработную плату простого украинца. SKELET-info рассказывает историю талантливого ученого-кибернетика, который сумел обвести всех вокруг пальца.

читати більше :
https://www.openforest.org.ua/101579/
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13.04.2021 19:02 Ответить
Это та гнида который друг кабачника и портянкина? Все мерзость при зедебилах повылазила.У этого должен быть фонд ,пошива перчаток на зоне.
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13.04.2021 19:14 Ответить
"Взгляды и оценки. В 1990-х Губский входил в так называемую "киевскую семерку", членами которой были известные и влиятельные лидеры СДУПУ (о), в т.ч. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук и https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Григорий Суркис , неплохо "уживавшиеся" сперва с президентом Кравчуком, а затем - с Кучмой. Это была группа столичных бизнесменов и политиков, к началу 2000-х накопившая многомиллионные активы в различных секторах экономики. Одним из наиболее известных и, по данным СМИ, прибыльных проектов группы стал промышленно-финансовый концерн Славутич. Другой именитый проект - футбольный клуб "Динамо" (Киев).
В 2003-м Губский объявил о своем отходе от "объединенных эсдеков", причем это вряд ли было серьезным конфликтом или ссорой между партнерами. Летом 2004 года возглавил партию центристского толка Единая Украина и вскоре, соответственно, одноименную фракцию в парламенте.
В том же 2004-м оказался в числе "умеренных сторонников" "оранжевой революции", ратовавших об уступках оппозиции во избежание кровопролития и углубления раскола в обществе. А незадолго до избирательной кампании-2006 перешел в ряды https://file.liga.net/persons/uliya-timoshenko Юлии Тимошенко .
В 2010 году был исключен из фракции БЮТ.
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13.04.2021 19:48 Ответить
А когда Чивокуня пришел к власти он переметнулся к нему.
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13.04.2021 21:48 Ответить
Що може бути доброго від губського?....
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13.04.2021 20:05 Ответить
У кого есть связи в американской диаспоре подскажите им кто это такой!
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13.04.2021 21:49 Ответить
 
 