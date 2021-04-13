Фонд Богдана Губского впервые в Украине будет сотрудничать с большинством украинских учреждений в США

Фонд Богдана Губского "Украина XXI столетия" впервые в истории Украины начал широкомасштабное сотрудничество с главными украинскими музейными, архивными и библиотечными учреждениями США, что позволит открыть и ознакомить украинцев с ранее неизвестными уникальными историческими памятниками и артефактами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его данным, 100 лет безгосударственной жизни привели к распылению украинских национальных реликвий и раритетов. Для примера можно привести флаг и булаву Богдана Хмельницкого, хранящихся в военных музеях Стокгольма и Варшавы соответственно. 350 лет эти артефакты оставались не атрибутированными и неизвестными для украинцев. Однако в 2002 году Фонд Богдана Губского "Украина XXI столетия" нашел, атрибутировал и привез, казалось бы, навсегда утраченные клейноды на выставку в Украине, а в 2005 году на инаугурацию президента Украины.

Как отметил Богдан Губский: "В условиях, когда освободительная борьба начала XX-го века была запретной темой и "белым пятном" в советской историографии, именно зарубежные украинские научные, архивные и музейные учреждения стали центрами изучения, хранения и распространения информации об указанных событиях".

Именно поэтому, председатель Фонда Богдан Губский и известный историк и куратор международных музейных проектов Фонда Юрий Савчук посетили 5 украинских культурно-образовательных и научных учреждений в США.

Они посетили Украинский Национальный Музей в Чикаго (основанный в 1952 году) - крупнейший украинский культурный центр Среднего Запада США. Осмотрели уникальные артефакты из истории и культуры Украины, которых там насчитывается почти 100 000 и встретились с президенткой музея Лидией Ткачук.

Затем, побывали в Украинском Музее и Библиотеке в Стэмфорде, который является старейшим культурным учреждением в Северной Америке (открыт в 1937 году). Вместе с куратором музея Любовью Волынец осмотрели лучшие образцы коллекции, которая насчитывает более 3000 произведений изобразительного искусства, 1000 предметов религиозного культа, 7000 единиц народно-декоративного искусства.

Следующим посетили Украинский Музей в Нью-Йорке, основанный Союзом украинок Америки в 1976 году. Здесь визитеры из Украины осмотрели наиболее представительский сборник украинского искусства, в частности модерного, за рубежом. В том числе Александра Архипенко. Обсудили сотрудничество с директором музея Марией Шуст.

Далее, в городке Баунд Брук (Нью-Джерси) они ознакомились с Украинским историческим и образовательным центром и музеем им. Патриарха Мстислава. Основой музея стала именно его частная коллекция, а в целом сборник документов и артефактов из истории церкви и украинской истории и культуры насчитывает более 15 000 единиц. Губский и Савчук осмотрели коллекцию музея и посетили Мемориальный комплекс, церковь-памятник св. Андрея Первозванного.

Наконец, с целью изучения научного наследия украинцев в диаспоре, посетили в Нью-Йорке Украинскую Свободную Академию Наук (УСАН), которая согласно уставу является наследницей Всеукраинской Академии Наук, котора работала в Киеве в 1921-1936 годах. Учитывая, что УСАН обладает ценным архивным и библиотечным сборником, который насчитывает более 500 тыс. единиц, посетителей из Украины заинтересовали научные материалы украинской диаспоры.

Как отметил Богдан Губский после визита: "Одним из самых эффективных инструментов сохранения национальной памяти в диаспоре стали многочисленные архивные и музейные коллекции, в которых хранились уникальные документы на артефакты - материальные свидетели истории. Они служили источником и символом надежд на будущее национальное и государственное возрождение".

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