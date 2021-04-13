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Новости Агрессия России против Украины
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Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года, - глава Минобороны Таран

Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года, - глава Минобороны Таран

Накануне переговоров между президентами Украины и Французской Республики министр обороны Украины Андрей Таран сегодня, 13 апреля, встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Министр обороны Украины подробно проинформировал собеседника о существенном обострении ситуации в районе операции Объединенных сил, особое внимание уделив существенному наращиванию в последнее время военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации. Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности нашего государства, но и стабильности в Европе.

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"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выдано российские паспорта, - отметил Таран.

По его мнению, самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство РФ и не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление в ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО, в чем Украина рассчитывает на позицию Французской Республики, как члена Североатлантического Альянса.

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Министр обороны Украины также отметил важность военно-технического украинско-французского сотрудничества с целью усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

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армия РФ (19633) Минобороны (9416) россия (96125) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+15
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Хватить стенать о Турции! Есть Карское море, пляжи моря Лаптевых, Баренцево, наконец. Работает система "Всё включено". Вас ждут интересные экскурсии по Гулагу: лагерная пайка, бушлаты, бараки, колючая проволока.
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13.04.2021 19:11 Ответить
+12
Таран уже должен давно планировать ловлю карасей на Днепре!!!
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13.04.2021 19:04 Ответить
+10
Alina Ever



Турцию прикрыли? Подумаешь). Вот отключат от SWIFT, вообще все закроют. Есть Крым. Есть просрочка. Есть скрепы. Купола-ракеты, березки с соком безрукова, победа есть, да особый путь. А ещё в конце пути есть бунт. Бессмысленный и кровавый. Все повторится вновь и вновь.
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13.04.2021 19:15 Ответить
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Таран уже должен давно планировать ловлю карасей на Днепре!!!
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13.04.2021 19:04 Ответить
А на его место молодого ретивого Семенченко предлагаете? Или ногу самого Парасюка?
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13.04.2021 19:15 Ответить
от же больные на голову .....откуда такой бред Грузинский сценарий для украины..сравнили факты обстогятельства нас война идет 7 год в грузии войнушка шла 6 суток... да Грузия сама спровоцировала войну с Россией.. так что какой нафиг грузинский сценарий идиоты....
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13.04.2021 19:17 Ответить
люди вы простите тупой еще тупее вы даже не понимаете очевидной галиматьи в новости нельзя сравнивать никакие варианты Грузия Абхазия Молдова Чечня с Украиной нельзя по многим причинам вы читайте думайте а потом пишите свой бото фермерский бред сивой кобылы...
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13.04.2021 19:33 Ответить
Кроме тебя умных людей на форуме нет?
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13.04.2021 19:44 Ответить
ты идиот, волво??- =стопудовый дебиллллллл)))
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14.04.2021 00:26 Ответить
Оба варианта неплохие, хотя у Семёнченко больше опыта.
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13.04.2021 19:17 Ответить
Какого именно опыта?
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13.04.2021 19:19 Ответить
🤣🦞🚽
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13.04.2021 19:16 Ответить
Россия может,а вы там с Хомчаком собачитесь.
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13.04.2021 19:05 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Хватить стенать о Турции! Есть Карское море, пляжи моря Лаптевых, Баренцево, наконец. Работает система "Всё включено". Вас ждут интересные экскурсии по Гулагу: лагерная пайка, бушлаты, бараки, колючая проволока.
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13.04.2021 19:11 Ответить
Хахаха
Южный берег белого моря))))
http://bazara0.com/pyanyj-lenin-v-mentovke-video.html
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13.04.2021 19:27 Ответить
А ви в цей момент скуповуєте снаряди, часів совка, по захмарним цінам.
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13.04.2021 19:12 Ответить
А у кого покупают? И ради чего, неужели "отката"?
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13.04.2021 19:17 Ответить
"Дело о закупке Минобороны и Укроборонпромом в Чехии 100-мм выстрелов для пушек "Рапира" сомнительного качества. В 2017 году Минобороны отказалось от этих снарядов, которые чешская фирма предлагала за 440 долларов из-за сомнений в качестве всей партии. В 2020 новая власть купила эти самые выстрелы за 900 долларов" Источник: https://censor.net/ru/n3259098
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13.04.2021 20:53 Ответить
а хто був той експерт, який встановлював якість снарядів?
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13.04.2021 21:15 Ответить
Чешська компанія, яка їх і впарила.
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13.04.2021 21:26 Ответить
Дешёвая бездоказательная пропаганда.
Так ради чего покупают?
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14.04.2021 10:47 Ответить
Мечтать не вредно.
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13.04.2021 19:13 Ответить
Alina Ever



Турцию прикрыли? Подумаешь). Вот отключат от SWIFT, вообще все закроют. Есть Крым. Есть просрочка. Есть скрепы. Купола-ракеты, березки с соком безрукова, победа есть, да особый путь. А ещё в конце пути есть бунт. Бессмысленный и кровавый. Все повторится вновь и вновь.
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13.04.2021 19:15 Ответить
мИкрон и меркельша токо и ждут, когда Х-ло отхватит ещё кусочек Украины, чтоб потом уговорить "всех остановиться"...
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13.04.2021 19:20 Ответить
Щось вороння на даху заголосно кричить. Може вбити?
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13.04.2021 19:22 Ответить
Та нє. Їх там два було.
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13.04.2021 19:27 Ответить
ти у же сам з собою розмовляєш??? чи розлогінитись не встиг , кацапюра?
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13.04.2021 19:31 Ответить
А чому кацапюра? Проходідь собі...нозями.
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13.04.2021 19:37 Ответить
це ви на якій мові написали? циганською?
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13.04.2021 19:41 Ответить
Жива українська з глюками гуглохрому.
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13.04.2021 19:45 Ответить
Я не дуже переймаюсь. Але дякую.
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13.04.2021 19:56 Ответить
Вид уставшего пенса и несмываемая печать совка, никакого уважения и доверия не вызывает, а все потому, что Зе боится сильных личностей, даю рубь за сто, шо таран из комуняк, как и Зе, у него это в генах.
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13.04.2021 19:46 Ответить
Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года, - глава Минобороны Таран - Цензор.НЕТ 5563
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13.04.2021 19:58 Ответить
Королев все сказал....есть в архиве))))
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13.04.2021 20:18 Ответить
Доброе утро, об этом говорили ещё неделю назад; с такими министрами и врагов не надо судя по всему
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13.04.2021 20:14 Ответить
Тупо порівнювати 3-міліонну Грузію і 40-міліонну Україну.Ще й притому що мокшам там сильно допомагали геграфічні умови(вони з гір нападали на грузинів які були в низу).
Тут скоріше повториться Карабахський сценарій,де озброїний новітнім озброєнням Азербайждан за кілька тижнів знищив вірменську армію.Або фінсько-радянський сценарій 1940 року.Або радянсько-польський сценарій 1920 року.
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13.04.2021 20:16 Ответить
форма может исключать содержание..- думай, если есть чем...(((
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14.04.2021 00:28 Ответить
ти про що?
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14.04.2021 03:20 Ответить
только Украина не маленькая Грузия. В Грузии все население как население Киева. И в военном плане Украина может дать по зубам так что мало не покажется
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13.04.2021 20:25 Ответить
голова,а не ґлава(
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13.04.2021 20:29 Ответить
Добре, що в Чечні не було таких командирів як Таран.Дивись тварюко як Народ Чечні боровся з цапами та переміг. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg
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13.04.2021 20:30 Ответить
Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 8519
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13.04.2021 20:54 Ответить
Найвірогідніше,лапотні попруть через Херсон на Одесу.Кращого напрямку годі й придумати.Такий удар вирішує питання води в крим,14 армії у Приднісстров"ї,питання Одеси і відрізає нас від Чорношго моря.Потім питання всього лівого берегу Дніпра - то справа короткого часу...Отака фуйня,малята...
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13.04.2021 21:29 Ответить
у меня по этому поводу токо два коммента:
либо тараны нихера не знают,
либо правды не говорят
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13.04.2021 22:25 Ответить
может, увы.
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13.04.2021 23:33 Ответить
Давно пора вас лампасников,отправить на пенсию. Уже выросло поколение генералитета военного времени. Кроме говна( Раша может применить ЛЮБОЙ сценарий,который вы,уроды ей позволите) где СИСТЕМНАЯ подготовка к войне? Только "бабульки тырите",некогда,ну и сентенции выдаёте типа этих"творческих выдумок". Работайте,суки,выполняйте свою работу. Не сорокалетнюю технику закупайте,а НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ разработки, обучайте и тренируйте воинов по всей Украине,меньше пиз@ите,больше делайте!
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14.04.2021 07:17 Ответить
Тільки "може планувати ... повтор грузинського сценарію?" Міністер Оборони мав би чітко знати: коли, де, як, якими силами і засобами противник готується до вторгнення і, найголовніше - бути готовим до адекватної відповіді ЗСУ. Я не кажу вже про таке поняття, як завдавати превентивних ударів (він мабуть і слів таких не знає)
Це слова не Міністра, не Генерала і не Воїна. Це слова продажного боягуза з мордою хронічного алкоголіка.
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14.04.2021 09:47 Ответить
всрата кацапія не змогла новососію родити, коли в Україні не було ніякої армії в 2014-ому, а сьогодні і тим більше обламаються! Але те, що кацапи з москалями будуть нападати - це інфа 146%, і як не завтра, то післязавтра.
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14.04.2021 11:40 Ответить
 
 