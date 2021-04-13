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Нацполиция и СБУ проводят обыски на ВДНХ и дома у директора экспоцентра Мушкина

Нацполиция и СБУ проводят обыски на ВДНХ и дома у директора экспоцентра Мушкина

Правоохранители расследуют производства по статье "Злоупотребление властью и служебным положением" со стороны Евгения Мушкина. Силовики изымают договора и уставные документы.

О проведении обысков Мушкин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня в квартире обыск... Офис ВДНХ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться мне запретили", - написал Мушкин.

"За время работы на должности генерального директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины" я уже привык к постоянным судам за государственную землю, борьбе за выживание и выплате огромного налогового долга, который был сформирован ВДНХ перед государством много лет назад. Но чего я точно не мог ожидать, что наши правоохранительные органы решат действовать в такой агрессивной форме", - добавил он.

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Мушкин предполагает, что цель обысков - "устранить такого романтика, как я, и поставить на мое место какого-то беспринципного и "открытого к предложениям" чиновника. Который будет закрывать глаза на попытки построить ТРЦ прямо на парковке Экспоцентра или рейдерские захваты скверов внутри комплекса".

Юрист ВДНХ сообщила в комментарии "УП", что обыски проводятся в соответствии с постановлением Печерского суда Киева, а правоохранители расследуют производства по статье "Злоупотребление властью и служебным положением" со стороны Мушкин. Дело было открыто 5 марта 2021 года. Во время обысков силовики изымают договора и уставные документы.

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В СБУ подтвердили, что вместе с Нацполицией действительно проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства топ-менеджмента учреждения. Подтвердили также и статью, по которой осуществляется досудебное расследование. Сейчас силовики документируют возможные противоправные действиях со стороны должностных лиц экспоцентра, находящегося в собственности Государственного управления делами, отметили в СБУ.

Нацполиция и СБУ проводят обыски на ВДНХ и дома у директора экспоцентра Мушкина 01
Нацполиция и СБУ проводят обыски на ВДНХ и дома у директора экспоцентра Мушкина 02

Автор: 

обыск (1903) Нацполиция (16553) СБУ (20014)


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Что они хотят противоправного найти в уставных документах? Действительно похоже на наезд по заказу.
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13.04.2021 19:12 Ответить
Шукають "Десять Сталінських ударів".
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14.04.2021 08:08 Ответить
Ну, был наезд на все заправки Медведчука и шо ? Где результат , отчет? Что изменилось? Уже даже не реагируешь на такую типа новость....
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13.04.2021 20:44 Ответить
Как это и шо? Тебе что платежки откатов покажут? "Заплати налоги и спи спокойно"
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13.04.2021 20:56 Ответить
Похоже на то , что СБУшники положили глаз на земли ВДНХ. И кто-то не захотел играть по их правилам . Кошмарят , как всегда ....
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13.04.2021 22:38 Ответить
 
 