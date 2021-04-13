Санду дважды пыталась связаться с Зеленским из-за похищения беглого судьи Чауса, - молдавские СМИ

молдавский МИД направил посольству Украины в Кишиневе ноту в связи с делом о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса. Молдавская сторона, в частности, попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипмиссии и разрешить обыскать его автомобиль. Это следует из докладной записки посла Украины Марко Шевченко в Киев. В документе посол также сообщает, что президент Молдовы Майя Санду несет имиджевые потери из-за сложившейся ситуации, и что она дважды пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет молдавсий ресурс NewsMaкer, информирует Цензор.НЕТ.

Докладную записку посла Украины в Молдове Марко Шевченко, направленную в МИД Украины, NM передал лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. Политик отказался назвать источник, передавший ему документ, но отметил, что источник этот — надежный.

В докладной записке посла говорится, что 9 апреля он встретился в здании МИДЕИ с госсекретарем министерства иностранных дел Молдовы Думитру Соколаном, который передал ему ноту с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка с целью "уголовного преследования и привлечения к ответственности". В ноте также запрашивается разрешение на проведение обыска и поиска улик в автомобиле посольства, закрепленном за Сметанюком.

Посол также сообщает в докладной записке, что молдавский госсекретарь уведомил его о том, что президент Молдовы Майя Санду несколько раз пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но "это не удалось не по вине молдавской стороны".

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Также, по словам посла, телефонный разговор и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелия Чокоя с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой дал молдавской стороне основания полагать, что "похищение гражданина Украины Чауса было совершено злоумышленниками, а не представителями государственных органов Украины".

В записке также указано, что молдавская сторона не намерена уведомлять СМИ о ноте с просьбой снять дипломатический иммунитет со Сметанюка.

По словам посла, стороны сходятся во мнении о необходимости начать работу в рамках совместной межгосударственной комиссии по расследованию обстоятельств похищения Чауса, а украинская сторона подтверждает свое желание выяснить обстоятельства произошедшего и установить местонахождение Чауса. Шевченко отмечает, что неофициально обозначил на встрече с Соколаном предварительную готовность организовать на территории посольства встречу Сметанюка с молдавскими представителями, но получение ноты меняет ситуацию, и он вынужден обратиться за инструкциями в Киев.

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В записке посол также сообщает о том, что в молдавском парламенте создана рабочая группа по расследованию похищения Чауса, и отмечает, что "ожидается, что итогом работы этой комиссии станет снятие с должности нынешнего директора СИБ и переподчинение ведомства парламенту" (сейчас СИБ подотчетен президенту).

Посол Украины отмечает, что наибольшие репутационные и рейтинговые потери от сложившейся ситуации несет Майя Санду, у которой нет возможности повлиять на "позицию органов исполнительной власти, прокуратуры и правоохранительных органов, которые продолжают находиться под контролем назначенцев [экс-президента] Додона и остаются под влиянием российских чиновников".

"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российский кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", — пишет Шевченко.

Шевченко предлагает своему руководству незамедлительно уведомить молдавскую сторону о том, кто будет представлять Украину в совместной межгосударственной комиссии (рабочей группы), и провести ее первое заседание в Киеве или Кишиневе. Затем он предлагает дать официальный отрицательный ответ на ноту о снятии иммунитета со Сметанюка, который пребывает на службе в дипмиссии с 9 апреля 2017 года, и срок его полномочий истекает 3 мая 2021 года.

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Посол также предлагает "для улучшения политических позиций Майи Санду в ее противостоянии с пророссийскими силами в Молдове" в ближайшее время провести короткий телефонный разговор президентов Молдовы и Украины, в ходе которого подтвердить позицию, озвученную в разговоре Чокоя и Кулебы, и установить дату заседания совместной рабочей группы, уведомив об этом прессу.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

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