Украинский институт будущего наработал стратегию действий в связи с эскалацией на Донбассе: Инициировать новое перемирие
Цели военно-политического обострения РФ предлагается разбить на две категории: глобальные, не связанные с Украиной, и региональные, имеющие к ней непосредственное отношение.
Об этом говорится в тексте стратегии действий Украины в связи с эскалацией в Донбассе, опубликованной на сайте Украинского института будущего, передает Цензор.НЕТ.
К глобальным целям РФ аналитики относят "поднятие ставок в политическом противостоянии с Западом"; "реконсолидацию политического влияния с целью возвращения в мировую политику в качестве глобального игрока" и другие. К региональным целям РФ в Украинском институте будущего отнесли стремление разыграть "украинскую карту" для внутренней аудитории перед выборами в Госдуму; заставить Украину открыть доступ к Северо-Крымскому каналу, вести переговоры с террористами ОРДЛО; одержать быструю военную победу над ВСУ в кратчайшие сроки с последующим захватом части территории или без него и подобное.
В таких условиях аналитики рекомендуют украинским властям прежде всего определиться с моделью поведения. Таких моделей может быть несколько, они могут меняться.
Например, превентивная эскалация. Также Украина может принять вызов "и идею того, что для изменения модальности конфликта нужна очередная промежуточная фаза боевых действий".
Еще одна модель действий - постепенная деэскалация. При этом Украина должн готовить военную инфраструктуру к потенциальному конфликту, а параллельно принять ряд решений и инициатив, направленных на деэскалацию и разблокирование переговоров.
Еще один вариант поведения - "Украина инициирует новые переговоры с РФ и принимает часть или все условия, которые приведут к восстановлению политического процесса и выхода на урегулирование конфликта, но под мощные и юридические гарантии Запада и РФ". Авторы назвали эту модель "Мир любой ценой".
К инструментам реализации плана в Украинском институте будущего относят военные и военно-политические, политические, международные и информационные.
Среди них: подготовка указа о военном положении, срочное проведение военных учений, принятие закона о теробороне, провести переговоры о присутствии в Черном море (портах Украины) нескольких кораблей НАТО, ускорить выполнение оборонного заказа и обеспечить бесперебойное поступление средств на заводы Укроборонпрома.
Аналитики уверены, что нужно официально заявить о срыве перемирия и инициировать новое, предусматривающее возможности поставки воды в Крым, вокруг чего "начать большой международный диалог"; увеличить финансирования армии и оборонного заказа; привлечь к диалогу церковь и обратить внимание на ее спонсоров.
Украина должна инициировать созыв Совбеза ООН для обсуждения нового перемирия и подготовить резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий РФ.
В информационном поле нужно раскачивать тему о подготовке "новой инициативы" по урегулированию конфликта на Донбассе (такой себе "Минск-3"), параллельно активно говорить о переносе переговоров из Минска в другое место, сделать кадровые перестановки в ТКГ - управлять делегацией должен "дипломат-тяжеловес", вернуться к идее миротворцев ООН для заморозки ситуации, договориться об увеличении объемов получения летального оружия с Запада, прекратить раскачку темы "скоро получим ПДЧ".
Аналитики предлагают начать информационную кампанию о том, как страна готовится к обороне против единого врага: путинской России, глобально бороться с российскими фейками, вытеснять пророссийские телеграмм-каналы из информпространства, провести массированную кампанию на жителей ОРДЛО с условным названием "работа, а не война", с предложением работы на неоккупированных территориях, чтобы обеспечить отток молодых людей призывного возраста с этих территорий.
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Кстати, самое время звонить старшему литинанту баканову, тут форменная зрада и контреволюция!
Співзасновник і директор економічних програм Українського Інституту Майбутнього
Народився 18 серпня 1977 року в Донецьку.
Після закінчення загальноосвітньої школи поступив у Донецький державний технічний університет, який закінчує в 1994 році.
Звільнено з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»
В 2016 году депутат Татьяна Чорновол обвинила супругу Анатолия Игоревича Амелина в воздействии на депутатов с целью провала голосования за законопроект
о конфискации активов В. Януковича.
Причиной этого, по словам депутата, являются тесные связи их семьи с бывшим президентом (Януковичем), а также с бизнесменом Ринатом Ахметовым
Супруга - Елена Сотник, депутат Верховной Рады 8-го созыва. Воспитывают двоих сыновей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%E2%80%9E%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%E2%80%9C%C2%BB «Об'єднання "САМОПОМІЧ" ,
на собственном примере показал, что работать политиком намного выгоднее, чем в IT.
На вопрос журналистки, почему он брал деньги на компенсацию жилья, он ответил, что "не имеет миллионов на своих счетах".
На замечание о том, что на BMW у него есть, нардеп парировал: "BMW стоило 60 тысяч долларов. Это не есть что-то такое невероятное, что можно себе не купить".
"Я беру компенсацию за жилье, потому что считаю, что государство должно полностью обеспечивать депутатам их профессиональную деятельность.
В том числе выплачивая очень высокую зарплату".
Осенью 2001-го года начал работать в штабе политического движения «За Єдину Україну» (ЗА ЕДУ
Шеф-редактором аналитического портала «Хвиля» (Hvyla).
Юрий Романенко https://politeka.net/blogs/1189545-jurij-romanenko-o-tom-kak-izmenilsja-zelenskij-podros в своем блоге отметил качественный рост президента https://politeka.net/person/837433-vladimir-zelenskij-dose-biografija-i-deklaracija-shestogo-prezidenta-ukrainy Владимира Зеленского . Политолог прокомментировал большой брифинг главы государства с журналистами и дал ему совет на будущее:
"Это лучше, чем унылые пафосные сборища Путина и Порошенко.
И вот я предлагаю развить этот успех.
Пусть Зеленский уделит 12,5 часов на общение с экспертами из разных областей. Это даст ему огромную пользу, поскольку его набрифуют системной информацией по ключевым спектрам и дадут фидбек на инициативы его команды. Видно, что Зеленский старается учиться и подрос за это время. Надо развиваться дальше".
Он считает, что возвращение Донбасса Украине окажется довольно-таки затратным.
Комментарии излишни...
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Какая нах вода ? ЗелёныЕ, вы опнулись совсем?
Посилайте нахрєн Макрона, "інститут майбутнього" і інших нашіптувачів про воду в Крим.
І разом з ними всіх хто оповідає, що соціально-політична ситуація, після цього, буде контрольована. Не розраховуйте, що буде, як з отим дитячим садком, що розмальовував вам двері і стіни в Одміністрації. Не буде. Терпець вже уривається.
ВОДА ДЛЯ ОКУПАНТІВ - ЦЕ ДЕРЖАВНА ЗРАДА,
Державна зрада суттєво крутіша за історію з "вагнерівцями". Відпетлять не вийде.
макронів і різноманітних романенків слати нафіг з їхніми пропозиціями (для романенків посилання бажано супроводжувати добрим стусаном)
НІ КАПІТУЛЯЦІЇ!