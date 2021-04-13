Украинский институт будущего наработал стратегию действий в связи с эскалацией на Донбассе: Инициировать новое перемирие

Цели военно-политического обострения РФ предлагается разбить на две категории: глобальные, не связанные с Украиной, и региональные, имеющие к ней непосредственное отношение.

Об этом говорится в тексте стратегии действий Украины в связи с эскалацией в Донбассе, опубликованной на сайте Украинского института будущего, передает Цензор.НЕТ.

К глобальным целям РФ аналитики относят "поднятие ставок в политическом противостоянии с Западом"; "реконсолидацию политического влияния с целью возвращения в мировую политику в качестве глобального игрока" и другие. К региональным целям РФ в Украинском институте будущего отнесли стремление разыграть "украинскую карту" для внутренней аудитории перед выборами в Госдуму; заставить Украину открыть доступ к Северо-Крымскому каналу, вести переговоры с террористами ОРДЛО; одержать быструю военную победу над ВСУ в кратчайшие сроки с последующим захватом части территории или без него и подобное.

В таких условиях аналитики рекомендуют украинским властям прежде всего определиться с моделью поведения. Таких моделей может быть несколько, они могут меняться.

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Например, превентивная эскалация. Также Украина может принять вызов "и идею того, что для изменения модальности конфликта нужна очередная промежуточная фаза боевых действий".

Еще одна модель действий - постепенная деэскалация. При этом Украина должн готовить военную инфраструктуру к потенциальному конфликту, а параллельно принять ряд решений и инициатив, направленных на деэскалацию и разблокирование переговоров.

Еще один вариант поведения - "Украина инициирует новые переговоры с РФ и принимает часть или все условия, которые приведут к восстановлению политического процесса и выхода на урегулирование конфликта, но под мощные и юридические гарантии Запада и РФ". Авторы назвали эту модель "Мир любой ценой".

К инструментам реализации плана в Украинском институте будущего относят военные и военно-политические, политические, международные и информационные.

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Среди них: подготовка указа о военном положении, срочное проведение военных учений, принятие закона о теробороне, провести переговоры о присутствии в Черном море (портах Украины) нескольких кораблей НАТО, ускорить выполнение оборонного заказа и обеспечить бесперебойное поступление средств на заводы Укроборонпрома.

Аналитики уверены, что нужно официально заявить о срыве перемирия и инициировать новое, предусматривающее возможности поставки воды в Крым, вокруг чего "начать большой международный диалог"; увеличить финансирования армии и оборонного заказа; привлечь к диалогу церковь и обратить внимание на ее спонсоров.

Украина должна инициировать созыв Совбеза ООН для обсуждения нового перемирия и подготовить резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий РФ.

В информационном поле нужно раскачивать тему о подготовке "новой инициативы" по урегулированию конфликта на Донбассе (такой себе "Минск-3"), параллельно активно говорить о переносе переговоров из Минска в другое место, сделать кадровые перестановки в ТКГ - управлять делегацией должен "дипломат-тяжеловес", вернуться к идее миротворцев ООН для заморозки ситуации, договориться об увеличении объемов получения летального оружия с Запада, прекратить раскачку темы "скоро получим ПДЧ".

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Аналитики предлагают начать информационную кампанию о том, как страна готовится к обороне против единого врага: путинской России, глобально бороться с российскими фейками, вытеснять пророссийские телеграмм-каналы из информпространства, провести массированную кампанию на жителей ОРДЛО с условным названием "работа, а не война", с предложением работы на неоккупированных территориях, чтобы обеспечить отток молодых людей призывного возраста с этих территорий.