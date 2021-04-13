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Новости Агрессия России против Украины
13 009 120

Украинский институт будущего наработал стратегию действий в связи с эскалацией на Донбассе: Инициировать новое перемирие

Украинский институт будущего наработал стратегию действий в связи с эскалацией на Донбассе: Инициировать новое перемирие

Цели военно-политического обострения РФ предлагается разбить на две категории: глобальные, не связанные с Украиной, и региональные, имеющие к ней непосредственное отношение.

Об этом говорится в тексте стратегии действий Украины в связи с эскалацией в Донбассе, опубликованной на сайте Украинского института будущего, передает Цензор.НЕТ.

К глобальным целям РФ аналитики относят "поднятие ставок в политическом противостоянии с Западом"; "реконсолидацию политического влияния с целью возвращения в мировую политику в качестве глобального игрока" и другие. К региональным целям РФ в Украинском институте будущего отнесли стремление разыграть "украинскую карту" для внутренней аудитории перед выборами в Госдуму; заставить Украину открыть доступ к Северо-Крымскому каналу, вести переговоры с террористами ОРДЛО; одержать быструю военную победу над ВСУ в кратчайшие сроки с последующим захватом части территории или без него и подобное.

В таких условиях аналитики рекомендуют украинским властям прежде всего определиться с моделью поведения. Таких моделей может быть несколько, они могут меняться.

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Например, превентивная эскалация. Также Украина может принять вызов "и идею того, что для изменения модальности конфликта нужна очередная промежуточная фаза боевых действий".

Еще одна модель действий - постепенная деэскалация. При этом Украина должн готовить военную инфраструктуру к потенциальному конфликту, а параллельно принять ряд решений и инициатив, направленных на деэскалацию и разблокирование переговоров.

Еще один вариант поведения - "Украина инициирует новые переговоры с РФ и принимает часть или все условия, которые приведут к восстановлению политического процесса и выхода на урегулирование конфликта, но под мощные и юридические гарантии Запада и РФ". Авторы назвали эту модель "Мир любой ценой".

К инструментам реализации плана в Украинском институте будущего относят военные и военно-политические, политические, международные и информационные.

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Среди них: подготовка указа о военном положении, срочное проведение военных учений, принятие закона о теробороне, провести переговоры о присутствии в Черном море (портах Украины) нескольких кораблей НАТО, ускорить выполнение оборонного заказа и обеспечить бесперебойное поступление средств на заводы Укроборонпрома.

Аналитики уверены, что нужно официально заявить о срыве перемирия и инициировать новое, предусматривающее возможности поставки воды в Крым, вокруг чего "начать большой международный диалог"; увеличить финансирования армии и оборонного заказа; привлечь к диалогу церковь и обратить внимание на ее спонсоров.

Украина должна инициировать созыв Совбеза ООН для обсуждения нового перемирия и подготовить резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий РФ.

В информационном поле нужно раскачивать тему о подготовке "новой инициативы" по урегулированию конфликта на Донбассе (такой себе "Минск-3"), параллельно активно говорить о переносе переговоров из Минска в другое место, сделать кадровые перестановки в ТКГ - управлять делегацией должен "дипломат-тяжеловес", вернуться к идее миротворцев ООН для заморозки ситуации, договориться об увеличении объемов получения летального оружия с Запада, прекратить раскачку темы "скоро получим ПДЧ".

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Аналитики предлагают начать информационную кампанию о том, как страна готовится к обороне против единого врага: путинской России, глобально бороться с российскими фейками, вытеснять пророссийские телеграмм-каналы из информпространства, провести массированную кампанию на жителей ОРДЛО с условным названием "работа, а не война", с предложением работы на неоккупированных территориях, чтобы обеспечить отток молодых людей призывного возраста с этих территорий.

Автор: 

россия (96125) Донбасс (26957) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+55
"Аналитики уверены, что нужно официально заявить о срыве перемирия и инициировать новое, предусматривающее возможности поставки воды в Крым, вокруг чего "начать большой международный диалог".

Всё понятно. Это "институт будущего }{уйла".
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13.04.2021 19:37 Ответить
+40
Аналитики уверены, что нужно официально заявить о срыве перемирия и инициировать новое, предусматривающее возможности поставки воды в Крым.....

Дальше можно не читать эту прокацапскую пургу
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13.04.2021 19:40 Ответить
+27
Український інститут майбутнього - група прокацапських та проаваковських чортів, одним з яких є українофоб Юра Романенко
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13.04.2021 19:43 Ответить
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Было бы очень полезно и показательно, перевешать на столбах весь творческий коллектив этих аналитиков, под общим лозунгом: "ЗЕзраднику - собача смерть!", а руководителя этого "института" утопить у Каховского водозабора, в назидание стефанчукам, кравчукам, арахамиям и прочему свинособачьему контингенту!
Кстати, самое время звонить старшему литинанту баканову, тут форменная зрада и контреволюция!
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13.04.2021 22:43 Ответить
https://uifuture.org/eksperti/%e2%80%8banatolij-amelin/ АНАТОЛІЙ АМЕЛІН

Співзасновник і директор економічних програм Українського Інституту Майбутнього
Народився 18 серпня 1977 року в Донецьку.
Після закінчення загальноосвітньої школи поступив у Донецький державний технічний університет, який закінчує в 1994 році.

Звільнено з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»

В 2016 году депутат Татьяна Чорновол обвинила супругу Анатолия Игоревича Амелина в воздействии на депутатов с целью провала голосования за законопроект
о конфискации активов В. Януковича.
Причиной этого, по словам депутата, являются тесные связи их семьи с бывшим президентом (Януковичем), а также с бизнесменом Ринатом Ахметовым
Супруга - Елена Сотник, депутат Верховной Рады 8-го созыва. Воспитывают двоих сыновей.
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14.04.2021 14:52 Ответить
Еще один кадр из Института Будущего ОЛЕКСІЙ СКРИПНИК
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%E2%80%9E%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%E2%80%9C%C2%BB «Об'єднання "САМОПОМІЧ" ,
на собственном примере показал, что работать политиком намного выгоднее, чем в IT.

На вопрос журналистки, почему он брал деньги на компенсацию жилья, он ответил, что "не имеет миллионов на своих счетах".
На замечание о том, что на BMW у него есть, нардеп парировал: "BMW стоило 60 тысяч долларов. Это не есть что-то такое невероятное, что можно себе не купить".
"Я беру компенсацию за жилье, потому что считаю, что государство должно полностью обеспечивать депутатам их профессиональную деятельность.
В том числе выплачивая очень высокую зарплату".
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14.04.2021 15:09 Ответить
Юрий Романенко - политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего

Осенью 2001-го года начал работать в штабе политического движения «За Єдину Україну» (ЗА ЕДУ
Шеф-редактором аналитического портала «Хвиля» (Hvyla).
Юрий Романенко https://politeka.net/blogs/1189545-jurij-romanenko-o-tom-kak-izmenilsja-zelenskij-podros в своем блоге отметил качественный рост президента https://politeka.net/person/837433-vladimir-zelenskij-dose-biografija-i-deklaracija-shestogo-prezidenta-ukrainy Владимира Зеленского . Политолог прокомментировал большой брифинг главы государства с журналистами и дал ему совет на будущее:
"Это лучше, чем унылые пафосные сборища Путина и Порошенко.
И вот я предлагаю развить этот успех.
Пусть Зеленский уделит 12,5 часов на общение с экспертами из разных областей. Это даст ему огромную пользу, поскольку его набрифуют системной информацией по ключевым спектрам и дадут фидбек на инициативы его команды. Видно, что Зеленский старается учиться и подрос за это время. Надо развиваться дальше".
Он считает, что возвращение Донбасса Украине окажется довольно-таки затратным.
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14.04.2021 15:24 Ответить
Еще один кадр Института Будущего АНТОН ГЕРАЩЕНКО.
Комментарии излишни...
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14.04.2021 15:25 Ответить
14.‎04.‎2021

Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.

За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Какая нах вода ? ЗелёныЕ, вы опнулись совсем?
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14.04.2021 06:30 Ответить
Это не предложения украинского института,тем более бушующего. У Украины МАССА СИЛЬНЫХ аргументов- БУДАПЕШТСКИЙ меморандум( вообще не используется,вот ним можно ставки поднимать),союзы и помощь противникам Раши по границам,разжигание там конфликтов,подрывная деятельность через украинцев в Раше,мировые суды( нанять лучшие мировые агенства) и арест собственности Раши по всему миру,конфискация за агрессию активов Раши в Украине,экспансия украинской идеи в компактные места проживания украинцев( Краснодарский край,Дальний восток),поддержка или формирование национальному одобрительных движений в Раше,миллиарды скидывать в НОВЫЕ разработки и испытывать их в войне( роботов,беспилотники,ракеты,ПВО,военные спутники,обучение воинов по доктрине один человек- один воин.Деньги выкидывать не на дороги( пусть концессии выкидывают- шведы,финны,норги,ну те у кого дороги и строятся и эксплуатируются в похожих условиях),а на военные разработки А это помет из голов штанопротирателей ,а не анализ с предложениями.
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14.04.2021 07:03 Ответить
Треба ж якось відпрацьовувати свій бюджет такому інститута, випуском стратегій, досліджень і тд. Краще б поле обробляли працівники таких установ
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14.04.2021 11:08 Ответить
Коротше прочитав і відчуваю зраду. У цього інституту тільки 2 "стратегії" і обидві програшні. Перша це почати війну з РФ, друга це здатися і прийняти умови капітуляції. Це те що вони назвали "політичним процесом" це підписання капітуляції під "пильним наглядом". А стратегія нанесення поразки РФ і відновлення територіальної цілісності в цій війні розглядатися буде взагалі?
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14.04.2021 11:20 Ответить
Другими словами эти "эксперты" нам предлагают просто выполнить все пожелания кацапов, ведь именно ради этого они демонстративно и стягивают войска к нашим кордонам. Очередная консерва вскрылась.
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14.04.2021 11:32 Ответить
з таким інститутом майбутнього в України майбутнього немає! хай вони своєю "стратегією" підітруться!
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14.04.2021 11:43 Ответить
да гнать этих аналитиков! Вода в Крым!!!Это все рвыно что с насильником договариваться об использовании вазелина , и ему удобнее и жертве тоже!
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14.04.2021 11:49 Ответить
Бла-бла-бла.
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14.04.2021 12:13 Ответить
Що за гівно? Неправильна назва "Український інститут майбутнього МОСКОВЩИНИ"! Суки!
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14.04.2021 12:33 Ответить
в Украинском институте будущего отнесли стремление разыграть "украинскую карту" для внутренней аудитории перед выборами в Госдуму; заставить Украину открыть доступ к Северо-Крымскому каналу, вести переговоры с террористами ОРДЛО; одержать быструю военную победу над ВСУ в кратчайшие сроки с последующим захватом части территории или без него____________ не стоит делать окончательных выводов и говорить надо думать что... я считаю вот эту статью более значимой чем все что читал до этого: https://censor.net/ru/n3259505
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14.04.2021 12:53 Ответить
прошу прощения, почему то не та ссылка отобразилась... - вот эту имел ввиду:- https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-********-donbas-krym/31202750.html
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14.04.2021 12:56 Ответить
да, сейчас большая надежда на США и радует то что "Геркулесы" разгружаются..., F-16 видел у себя над головой и не один...
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14.04.2021 13:00 Ответить
А де той епічєскій інстітут був в минулому?
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14.04.2021 13:35 Ответить
"аналітики" "інституту майбутнього" тулять "стратегію" капітуляції
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14.04.2021 14:37 Ответить
ПАНЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ!

Посилайте нахрєн Макрона, "інститут майбутнього" і інших нашіптувачів про воду в Крим.
І разом з ними всіх хто оповідає, що соціально-політична ситуація, після цього, буде контрольована. Не розраховуйте, що буде, як з отим дитячим садком, що розмальовував вам двері і стіни в Одміністрації. Не буде. Терпець вже уривається.

ВОДА ДЛЯ ОКУПАНТІВ - ЦЕ ДЕРЖАВНА ЗРАДА,

Державна зрада суттєво крутіша за історію з "вагнерівцями". Відпетлять не вийде.

макронів і різноманітних романенків слати нафіг з їхніми пропозиціями (для романенків посилання бажано супроводжувати добрим стусаном)

НІ КАПІТУЛЯЦІЇ!
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14.04.2021 15:26 Ответить
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