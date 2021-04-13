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Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр

Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр

Отсутствие реакции со стороны правительства на скандальные расходы на содержание членов наблюдательного совета "Укрзализныци" автоматически делает их соучастниками.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если они знают о многочисленных фактах коррупции и злоупотреблениях в "Укрзализниыце", но не реагируют на них - это значит, что они являются участниками этих схем. И должны нести тогда уж полную ответственность сами", - сказал Омелян.

По его мнению, правительство должно провести специальное заседание по ситуации в УЗ и в срочном порядке найти решение многочисленных проблем компании, в частности остановить действие коррупционных схем, из-за которых Укрзализныця находится в катастрофическом состоянии.

"С января, когда начала работу Временная следственная комиссия ВР, надеялись, что она заслушает не только наблюдательный совет, но и правление, и правоохранительные органы, а также основные компании, которые пользуются услугами Укрзализныци, чтобы решить проблемы, которые встают перед всеми. Этого сделано не было. Просто был отправлен в отставку менеджмент. А все остальные фигуранты остаются на своих местах. Правительство вообще не занимается вопросами компании, на которой процветают коррупционные схемы, злоупотребления и неэффективное управление", - подчеркнул Омелян.

Автор: 

Кабмин (14034) Укрзализныця (2760) Омелян Владимир (712)


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Топ комментарии
+7
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 684
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13.04.2021 20:25 Ответить
+3
когда єто клоуны "несли ответственность"?
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13.04.2021 20:23 Ответить
+3
А сереженьку еще и публично побрить. Это всенепременно.
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13.04.2021 20:26 Ответить
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когда єто клоуны "несли ответственность"?
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13.04.2021 20:23 Ответить
Як тількі стают екс,то відразу власна думка з"являється ,нетерпимість до корупціі,жага до боротьби з корупцією !!!))
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13.04.2021 20:31 Ответить
Київська таможня необосновано завишує платежі, бо коммусь треба перевиконати план, це вже реальність, огидно. Да, коли були схеми, то откати йшли чиновникам, але по чесним інвойсам завишувати це вже капець. Бізнес вбивають на корню.
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13.04.2021 20:23 Ответить
Вы цены на все видели при том, что бакс относительно стабилен? Коррупционный налог в действии.
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13.04.2021 20:27 Ответить
Я все бачу і курс евро, який теж не стабільний, є інвойс та оплата в валюті, які можуть бути питання, а ставати порушником бо таможня цього хоче, це теж не варіант.
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13.04.2021 20:30 Ответить
Каких ещё реформ тебе надо?
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13.04.2021 20:24 Ответить
Як що сам підрозділ створює корупціонерів то він і сам є корупційним,просто там хтось краде більше а хтось менше.А злодію завжди нелюбиться коли в нього крадуть тим більше без його відома.
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13.04.2021 20:25 Ответить
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 684
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13.04.2021 20:25 Ответить
ЖурнаГлисти ,не меньш небезпечні потвори ,за кремлівських гнид !!!)))
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13.04.2021 20:35 Ответить
А сереженьку еще и публично побрить. Это всенепременно.
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13.04.2021 20:26 Ответить
Омельян Гиперлупович просто завидует, сам то из той же когорты, только от корыта отодвинули
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13.04.2021 20:27 Ответить
То отож ,за що сумлінного працівника образили !!)))
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13.04.2021 20:33 Ответить
Лєща на кукан??
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13.04.2021 20:33 Ответить
Тобто пересадити?
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13.04.2021 20:38 Ответить
Можливі і варіанти...))
Гільотина, кострище, трибунал ітп...шютка...
😁
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13.04.2021 20:42 Ответить
Набсовет и уволили мененжмен, который косо посмотрел на завышенные их зряплаты! Остальное прихлебателей случайных не волнует...
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13.04.2021 20:40 Ответить
Нет судов - нет коррупции
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13.04.2021 20:42 Ответить
Застава...і гуляй !!!!))
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13.04.2021 20:43 Ответить
"В СССР секса нет!" !!!!))))
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13.04.2021 20:44 Ответить
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 5936
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13.04.2021 20:45 Ответить
"Их бин партизанен!" !!!)))
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13.04.2021 20:48 Ответить
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 975
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13.04.2021 20:47 Ответить
а за перевозку вагонов в убыток кабмин - расстрелять.
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14.04.2021 01:44 Ответить
 
 