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В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море

В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море

Из резервного фонда правительства РФ в 2021 году выделят 70 млн рублей для реализации программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод.

Об этом говорится в документе, опубликованном 13 апреля на портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 70 млн рублей для предоставления субсидии акционерному обществу "Росгеология" на финансовое обеспечение реализации комплексной программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря, имея в виду предоставление отчета Роснедрам по результатам выполнения первого этапа геологоразведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых отложениях в границах акватории Азовского моря", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, геологоразведочные мероприятия должны быть проведены до 1 февраля 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников готов поставлять воду в оккупированный Крым через Красный Крест в случае гуманитарной катастрофы: "Цистернами, бочками, как угодно"

Напомним, в марте Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма. Работы могут начать уже в апреле, сейчас ведутся проектные работы.

Автор: 

Азовское море (1605) Крым (26421) россия (96125) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+11
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 2442
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13.04.2021 20:42 Ответить
+7
У 2021 році Росія витратить 70 млн рублів на пошук джерел питної води в Азовському морі - Цензор.НЕТ 9167
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13.04.2021 21:40 Ответить
+6
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 7587 За 70 млн. р.тільки опріснювач ОВ2021.
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13.04.2021 20:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Крапля в морі...
🤣
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13.04.2021 20:36 Ответить
нічого, все наше керівництво та союзнички вже очканули!
схоже буде вимога почати качати воду в Крим!
всі ці фінанси - для розпилу та пошуку якоїсь альтернативи
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13.04.2021 20:38 Ответить
Не думаю, навіть не передбачаю...))
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13.04.2021 20:45 Ответить
що саме? наявність вимоги? а я певен що буде!

те що українці будуть намагатися не дати воду - так і буде! будуть намагатися!

виникне повторення ситуації з бряцанням зброєю, якщо українці не дадуть воду? виникне! але тепер ******** будуть поводити себе ще більш нахабно і безцеремонно!!

схоже у байдена немає помічників в котрих працює голова - байден підставив не тіки тих своїх союзників по Європі, які виказали підтримку Україні він показав всьому світові, що американці - нікчеми. Наступного разу ***** навіть не буде враховувати такий елемент як байден зі своїми американцями!
Балтійським країнам - ппц
Німеччині готувати цеглу - відбудовати стіну в Берліні
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13.04.2021 20:52 Ответить
Навіть і думки не Маю- пацакам водичку давати!
Каналізацію- будьласка!
Ніяка влада на відкриття каналу не піде-киздець вже повний їй буде!!
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13.04.2021 20:56 Ответить
а, як байден скаже - давати?
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13.04.2021 21:22 Ответить
То будуть тягнути з Кубані водопровод.
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13.04.2021 21:34 Ответить
отже, байдена проігнорують, а до тебе прислухаються?
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13.04.2021 21:58 Ответить
Та ні. Миттєво фрас трафить кацапську курву, і вода залишиться в Дніпрі!
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13.04.2021 22:01 Ответить
байден вже поспілкувався з путіним
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13.04.2021 22:05 Ответить
взагалі-то, поки що не має данних на яких можна було б покластися, щоб оцінити зміст бесіди!
бо Байден міг так само сказати *****, що воно - *****! і якщо не зверне свій мотлох то отримає по рогах
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13.04.2021 22:31 Ответить
даних, щоб ми тут на цензорі оцінювали, не буде
та рф наголошуватиме, що байден сам подзвонив
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13.04.2021 22:39 Ответить
природньо що москалі будуть робити все залежне, щоб це виглядало як перемога *****
проте Байден міг зателефонувати з погрозами
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13.04.2021 22:41 Ответить
А Ви як вважаєтє??
Щоб запитати - треба висловити свою думку?Нэ ?
!
А так подібне до провокації...))
Пальто перефарбували ?
))
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13.04.2021 21:53 Ответить
"путін-кіллєр" не вадить байдену з тим спілкуватись...
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13.04.2021 22:09 Ответить
Ну тоді нехай кацапи тягнуть трубопровід від Аляски до Криму...
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13.04.2021 22:10 Ответить
і байдену тут нема чого робити
нєфіг пхати свого носа в україно-російські стосунки...ти самотужки їх відлагодиш
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13.04.2021 22:19 Ответить
Злив байден Україну своїми перемовинами з вбивцею, підстава))
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13.04.2021 20:56 Ответить
ні, байден просто засцав! його можна зрозуміти - він хоче мирно дожити свій вік!
але, головне ти не очкуй, приходь в Україну! ми чекаємо
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13.04.2021 20:58 Ответить
та я з України.
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13.04.2021 21:01 Ответить
чудово! тоді обов'язково пересічемося!
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13.04.2021 21:02 Ответить
ну тоді до зустрічі!))
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13.04.2021 21:07 Ответить
Ти Байдена зі сцискливим нарколигою "пісюаністом" не плутай. вам "путь один. в рассею матушку".
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13.04.2021 21:37 Ответить
нам?
ти переоцінюєшь свої розумові здібності
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13.04.2021 22:12 Ответить
Ой, не 3.14зди!!!
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13.04.2021 21:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/467159 Ты знаешь, что канал, сегодня, заполнен на 2/3, начиная 30-ти км от Джанкоя? Но потери воды в нем 70%, он полностью рассохся. Реконструировать его (канал) не собираются, параллельно трубопровод укладывают. Канал - уже прошлое.
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14.04.2021 06:51 Ответить
Рома , а ти знаєш , что в северном Крьіму , откуда воду качают на Керч - вода в скважинах опустилась более чем на десять метров . И ее химичиский состав не соответствует гостам питьевой вод і . И , что перспективьі развития сельского хозяйства равняются нулю .
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14.04.2021 08:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/486319 Это идиотизм, выращивать рис в Крыму, как при СССР было. Там воды по щиколотку надо, рис проще купить.
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14.04.2021 08:49 Ответить
Колись совецкій союз повертав річки і ручейки вспять . Арал тому підтвердження .
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13.04.2021 20:58 Ответить
Такки так, Шановний Пане!
Ще добре пам'ятаю ті часи- пабєдім Природу!!
)))
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13.04.2021 21:04 Ответить
меліорація україни, з метою збільшення площ орних земель, привела до обміління та зникнення річок і, як наслідом, до малосніжних зим...в результаті вологи для збільшених площ с/г угідь не вистачає...
тобто не лише повернули ріки, а "ввігнали їх у землю"
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13.04.2021 21:27 Ответить
мало...понты! не жлобитесь!)))
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13.04.2021 20:37 Ответить
1 млн $??? Це просто пограбують народонаселення кацапів на всю суму.
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13.04.2021 20:38 Ответить
То что найдут не сомневаюсь, Геническ например полностью артезианской водой запитан. Вопрос много ли её там?
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13.04.2021 20:39 Ответить
Больше чем в Керчи и Симферополе.
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13.04.2021 21:40 Ответить
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 3685
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13.04.2021 20:39 Ответить
https://twitter.com/Mikhail_Bakh

https://twitter.com/Mikhail_Bakh Михаил Бах



В ответ на официальный запрос о погашении кредита Куба ответила телеграммой: сосите тростниковый сахар тчк
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13.04.2021 20:43 Ответить
И многократно молиться святой Халве...
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13.04.2021 22:12 Ответить
а чего так мало?
давайте ПОБОЛЬШЕ!!!
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13.04.2021 20:40 Ответить
З таким "вялічієм" і так "мєлочітся", позорники!
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13.04.2021 20:55 Ответить
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 2442
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13.04.2021 20:42 Ответить
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 9883
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13.04.2021 20:43 Ответить
Перегонний з мочі краще підійде....))
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13.04.2021 20:47 Ответить
За 70 миллионов могу показать где вода.
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13.04.2021 20:44 Ответить
Проси більше, бо "дерев*яний" вже впав, можеш прогадати.
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13.04.2021 20:58 Ответить
не густо...это по 35 рубликов на каждого крысчанина?може дешевле в супермаркете водой затариться?
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13.04.2021 20:44 Ответить
Только моча!
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13.04.2021 20:46 Ответить
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 2843
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13.04.2021 20:47 Ответить
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 7587 За 70 млн. р.тільки опріснювач ОВ2021.
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13.04.2021 20:48 Ответить
В Азовськом море , там нех шукать . Там пресной воды нема . Крымчане , поищите ещё в скважинах , может там ещё будет питьевая . В противном случае , - только цистернами из росии по мосту , - больше никак .
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13.04.2021 20:48 Ответить
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 8072
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13.04.2021 20:49 Ответить
В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море - Цензор.НЕТ 5847
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13.04.2021 20:49 Ответить
Судя по всему. Звонок Байдена - УБИЙЦЕ ( или последующих переговоров между ними) поменяет "позицию" Украины в сторону "гуманитарной" подачи воды в Крым. ( что не раз вбрасывалось в СМИ). В общем этого не долго ждать, лето не за горами., . Так что все тайное станет явным. И это будет первым пунктом по сути полной капитуляции Украины. Возможно это и есть главная задача военного шантажа Кремля - вода в Крым и связанное с этим гражданское противостояние внутри Украины , Майдан, война всех против всех. Потому что большинство граждан Украины воспримет подачу воды в Крым ( как бы это не объясняли) прямой изменой и предательством.( Точно как и принятие условий Кремля по ОРДЛО.)
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13.04.2021 20:51 Ответить
так, і нажаль теперь *****, його банда, та вся рсукая салдатня - не будуть ні нащо зважати а почнуть нас вбивати одразу без зогляду на світ та "мірового поліцейського"
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13.04.2021 20:57 Ответить
Ффукі воду шукають в лужі)))
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13.04.2021 20:51 Ответить
на Марс пусть ещё слетают..
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13.04.2021 20:58 Ответить
Вся история России это история тупого ослиного упрямства... вопреки очевидности разумности.. Петр 1 и война со Швецией упрямство Петра и желание получить на халяву дармовых рабов крестьян Украины и также уничтожить какие либо проявления вольности вот тот самый пример... не лезь бы Петр 1 в Украину давно бы состоялась Украина при Мазепе а что плохого то... Швеция выделяла нам безвозвратный кредит огромный выделяла на Черное море плотников и спецов и моряков для закладки Украиной 10 первых больших кораблей способных нанести огромные потери на море...комплектовать команды для этих кораблей организовать производство пищалей орудий и много иного... помогать Украине в дипломатических контактах с иными странами... а нет.. сами в дерьме и Украину ту да же Катька 2 ну то вообще зашквар... запретить язык украинцев.. как зловредный для Империи во как... проститутка размышляла о вреде и полезности...далее застой все что появлялось в Украине тут же присваивалось Россией и Империй знаковые люди музыканты писатели художники политики философы ученые инженеры с Украины насильственно ассимилировались в Империи... те кто смел возражать попадали в солдаты как Шевченко или просто были убиты на дуэлях или по доносу сгнивали на каторгах в подвалах казематов Петропавловской крепости... дальше застой стагнация.. пришла Революция и вот парадокс Ленин дарит свободу Финляндии.... а Украина- которая воспользовалась же Декретами самого Ленина вдруг по мнению Ленина предала Россию Ленин хоть не лукавил он четко пояснил зачем ему Украина кто будет кормить Россию если только Украина способна вырастить хлеб и выход к Черному морю для России.. но когда пришел позорный Брест Литовский мир он кинул Кайзеру Украину как кость которая оплачивала 60% долгов царской России за всю империю Германии по кредитам царя и его семьи... после того как Советы очухались предательством был заманен Махно который предоставил Красным 80% военной мощи именно его армия Махно взяла Сиваш и вошла в Крым после победы в Крыму чекисты начали зверства первые зверства массовые расстрелы тех кто не уплыл в Турцию и поверил красным 2 недели пулеметы всех крошили в крошку примерно было убито от 40 до 80 тысяч или даже более того.... потом убили Махно его армию раскроили и перестреляли.. Договор был порван в клочья а ведь по Договору Ленин гарантировал Махно создание в Крыму независимой свободной республики.. увы увы... и так до сегодняшнего дня.... по мнению кацапов или мы их кормим защищаем или нас не должно существовать априори вне орбиты влияния России...
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13.04.2021 21:01 Ответить
" ...потом убили Махно" (С)

Нестор Махно скончался 6 июля 1934 года в парижской больнице для бедняков
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14.04.2021 06:13 Ответить
А как-же манёвры?
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13.04.2021 21:04 Ответить
Смерть кацапам!
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13.04.2021 21:04 Ответить
А що??? Озвучили для жОПи прейскурант. Ми потрапимо а ви нам її знайдіть! З доставкою в Крим!впевнений що знайдуть
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13.04.2021 21:24 Ответить
Може я щось забув з фізики... Морська вода має більшу щільність. Наче ж так? А те, що має більшу щільність знаходиться нижче бо є важчим. Ну наче ж так...
Якщо я не все забув з фізики, то на який глибині солі морської води будуть затримані повністю і вода стане прісною?
Ще в мене питання: а чого ж до цього ніхто в Криму не зробив скважину під кутом з півострову на дно Азовського моря? Друге питання: чому в тіх скважинах, що вже є, вода поступово стає солоною?
Мабуть я не ту фізику вчив... Виправте мене, будьте ласкаві
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13.04.2021 21:25 Ответить
Это - меньше миллиона долларов. За такие деньги можно только хороший видеоряд про изыскания снять.
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13.04.2021 21:27 Ответить
У 2021 році Росія витратить 70 млн рублів на пошук джерел питної води в Азовському морі - Цензор.НЕТ 9167
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13.04.2021 21:40 Ответить
....
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13.04.2021 21:47 Ответить
В тех унитазах что вы сняли,должно было остаться немного воды.
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13.04.2021 22:04 Ответить
Я могу НЕ НАЙТИ эту воду
за 5% от выделенной суммы
мацкали!!
подумайте какая экономия!!
При этом во время поисков ни один пьяный мацколь
не утонет в бушующих водах Азова
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13.04.2021 22:09 Ответить
когда мокшанские танки ****** из Крыма, через мост к себе -
окажется что они своими гусеницами стояли на скважинах, с питьевой водой
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13.04.2021 22:16 Ответить
Срочно надо проложить канализационную трубу под Азовским морем. Пускай кацапы сверлят, пока не найдут...
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13.04.2021 22:56 Ответить
Це річка Дон.
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14.04.2021 00:06 Ответить
убийце шаг один - до петли... если сам не повесится, то другие это сделают за нево...
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14.04.2021 04:57 Ответить
"В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море..."

Дебіли! Там пиво потрібно шукати а не воду!
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14.04.2021 07:06 Ответить
пилите, Шура, они золотые (с)
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14.04.2021 08:27 Ответить
 
 