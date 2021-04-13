В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море
Из резервного фонда правительства РФ в 2021 году выделят 70 млн рублей для реализации программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод.
Об этом говорится в документе, опубликованном 13 апреля на портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 70 млн рублей для предоставления субсидии акционерному обществу "Росгеология" на финансовое обеспечение реализации комплексной программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря, имея в виду предоставление отчета Роснедрам по результатам выполнения первого этапа геологоразведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых отложениях в границах акватории Азовского моря", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, геологоразведочные мероприятия должны быть проведены до 1 февраля 2022 года.
Напомним, в марте Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма. Работы могут начать уже в апреле, сейчас ведутся проектные работы.
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🤣
схоже буде вимога почати качати воду в Крим!
всі ці фінанси - для розпилу та пошуку якоїсь альтернативи
те що українці будуть намагатися не дати воду - так і буде! будуть намагатися!
виникне повторення ситуації з бряцанням зброєю, якщо українці не дадуть воду? виникне! але тепер ******** будуть поводити себе ще більш нахабно і безцеремонно!!
схоже у байдена немає помічників в котрих працює голова - байден підставив не тіки тих своїх союзників по Європі, які виказали підтримку Україні він показав всьому світові, що американці - нікчеми. Наступного разу ***** навіть не буде враховувати такий елемент як байден зі своїми американцями!
Балтійським країнам - ппц
Німеччині готувати цеглу - відбудовати стіну в Берліні
Каналізацію- будьласка!
Ніяка влада на відкриття каналу не піде-киздець вже повний їй буде!!
бо Байден міг так само сказати *****, що воно - *****! і якщо не зверне свій мотлох то отримає по рогах
та рф наголошуватиме, що байден сам подзвонив
проте Байден міг зателефонувати з погрозами
Щоб запитати - треба висловити свою думку?Нэ ?
!
А так подібне до провокації...))
Пальто перефарбували ?
))
нєфіг пхати свого носа в україно-російські стосунки...ти самотужки їх відлагодиш
але, головне ти не очкуй, приходь в Україну! ми чекаємо
ти переоцінюєшь свої розумові здібності
Ще добре пам'ятаю ті часи- пабєдім Природу!!
)))
тобто не лише повернули ріки, а "ввігнали їх у землю"
https://twitter.com/Mikhail_Bakh Михаил Бах
В ответ на официальный запрос о погашении кредита Куба ответила телеграммой: сосите тростниковый сахар тчк
давайте ПОБОЛЬШЕ!!!
Нестор Махно скончался 6 июля 1934 года в парижской больнице для бедняков
Якщо я не все забув з фізики, то на який глибині солі морської води будуть затримані повністю і вода стане прісною?
Ще в мене питання: а чого ж до цього ніхто в Криму не зробив скважину під кутом з півострову на дно Азовського моря? Друге питання: чому в тіх скважинах, що вже є, вода поступово стає солоною?
Мабуть я не ту фізику вчив... Виправте мене, будьте ласкаві
за 5% от выделенной суммы
мацкали!!
подумайте какая экономия!!
При этом во время поисков ни один пьяный мацколь
не утонет в бушующих водах Азова
окажется что они своими гусеницами стояли на скважинах, с питьевой водой
Дебіли! Там пиво потрібно шукати а не воду!