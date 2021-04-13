"В 2021 году Россия потратит 70 млн рублей на поиск источников питьевой воды в Азовском море..."

Из резервного фонда правительства РФ в 2021 году выделят 70 млн рублей для реализации программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод.

Об этом говорится в документе, опубликованном 13 апреля на портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 70 млн рублей для предоставления субсидии акционерному обществу "Росгеология" на финансовое обеспечение реализации комплексной программы геологоразведочных работ в акватории Азовского моря, имея в виду предоставление отчета Роснедрам по результатам выполнения первого этапа геологоразведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых отложениях в границах акватории Азовского моря", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, геологоразведочные мероприятия должны быть проведены до 1 февраля 2022 года.

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Напомним, в марте Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма. Работы могут начать уже в апреле, сейчас ведутся проектные работы.