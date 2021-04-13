Суд 14 апреля приступит к рассмотрению дела о недостоверном декларировании Тупицким, - НАПК
Голосеевский районный суд планирует рассмотреть дело о недостоверном декларировании отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого 14 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).
"Дело о декларировании недостоверных сведений будет рассмотрено в среду, 14 апреля: 14:00 - Александр Тупицкий, бывший судья Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
Всего суды за текущую неделю планируют рассмотреть дела по 22 протоколам, составленным НАПК. В частности, будут рассматривать дела о нарушении требований относительно совместительства и совмещения бывшим заместителем министра культуры, молодежи и спорта Владимиром Шумилиным, о нарушениях порядка представления финансовой отчетности 4 политическими партиями.
Также состоятся четыре заседания суда о нарушении порядка представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда на местных выборах.
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.
29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.
27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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1. подача воды в Крым
2. закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум
3. кредит ЕС в размере 3 млрд. евро
Систему менять надо а не место в "оркестре" дэдушки Крылова!!
🤣
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 13 КВІТНЯ, 2021
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці Тимошенко Євгенії.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на https://public.nazk.gov.ua/documents/c4459cbf-2e33-47f5-8363-802f3bfd158a декларацію Тимошенко
Відповідне повідомлення про зміни у майнову стані нардепка подала ще 6 квітня.
У ньому йдеться, що кошти позичені на придбання рухомого майна.
Ще раніше політик вказувала у декларації, що отримала понад 148 мільйонів гривень компенсації у США через політичні репресії 2011-2014 років.