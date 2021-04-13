Резников на заседании комитета Европарламента по иностранным делам призвал усилить санкции против РФ и остановить "Северный поток-2"

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции призвал ЕС ввести новые санкции против России и заблокировать проект "Северный поток-2".

Об этом он сказал сегодня, 13 апреля, во время онлайн-заседания комитета Европарламента по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию российских войск на наших границах… Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий", - заявил Резников.

По его мнению, несмотря на агрессивные действия возле украинской границы, РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину, однако Москва может пойти на такой шаг, если увидит слабую позицию Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкие экологи обжаловали в суде разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии, - посол Мельник

"Если Россия увидит чёткую позицию Европы, то на разрастание войны не будет шанса, мы сможем вернуться за стол переговоров и достичь желаемого мира. Чтобы защитить Европу от этой войны, надо на опережение усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Стоит навсегда понять, что проект "Северный поток-2" - это не бизнес, а российское энергетическое оружие против Европы", - сказал вице-премьер.