РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13093 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
1 512 6

Резников на заседании комитета Европарламента по иностранным делам призвал усилить санкции против РФ и остановить "Северный поток-2"

Резников на заседании комитета Европарламента по иностранным делам призвал усилить санкции против РФ и остановить

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции призвал ЕС ввести новые санкции против России и заблокировать проект "Северный поток-2".

Об этом он сказал сегодня, 13 апреля, во время онлайн-заседания комитета Европарламента по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию российских войск на наших границах… Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий", - заявил Резников.

По его мнению, несмотря на агрессивные действия возле украинской границы, РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину, однако Москва может пойти на такой шаг, если увидит слабую позицию Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкие экологи обжаловали в суде разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии, - посол Мельник

"Если Россия увидит чёткую позицию Европы, то на разрастание войны не будет шанса, мы сможем вернуться за стол переговоров и достичь желаемого мира. Чтобы защитить Европу от этой войны, надо на опережение усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Стоит навсегда понять, что проект "Северный поток-2" - это не бизнес, а российское энергетическое оружие против Европы", - сказал вице-премьер.

Автор: 

Европарламент (1808) санкции (11445) Северный поток (1458) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
13.04.2021 21:24 Ответить
Понятно, что Макрон лег под кремль и озвучивает его хотелки.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:39 Ответить
как ***** Бандюковича за 3 ляма купило , чтобы отказался от ЕС , макрица жабоед оказался трусом, запуганным рашистами
показать весь комментарий
13.04.2021 21:36 Ответить
Ну так, стрельнуть себе в ногу, чтобы Украине понравится.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:07 Ответить
Ты сейчас о чем?
показать весь комментарий
13.04.2021 22:23 Ответить
О санкциях, которые крайне нужны ЕС. Еще прикалывает тезис о СП-2 -как оружии шантажа. Типа, будут угрожать, что отключат, поэтому надо сразу не включать)))
показать весь комментарий
14.04.2021 07:10 Ответить
 
 