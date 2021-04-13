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Прощание с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием состоится 16 апреля в Черновцах

Прощание с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием состоится 16 апреля в Черновцах

В пятницу, 16 апреля, в Черновцах в гарнизонном храме Рождества Пресвятой Богородицы и св. Антония в 10:00 начнется похоронное богослужение по Алексею Мамчию, старшему солдату, старшему водителю зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Черновцов.

Воин погиб сегодня, 13 апреля, в районе населенного пункта Майорское Донецкой области от смертельных осколочных ранений полученных в результате взрыва противопехотной мины, сброшенной с беспилотного летательного аппарата наемников РФ.

После богослужения в 11:30 на Центральной площади начнется церемония прощания. Похоронят Алексея Мамчия на Почетной аллее Центрального кладбища.

15 апреля во второй половине дня тело погибшего военнослужащего привезут в Гарнизонный храм, в котором в 19:00 состоится панихида по погибшему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в зоне ООС от сброшенной с беспилотника мины погиб воин 10-й ОГШБр Алексей Мамчий, - Черновицкая ОГА. ФОТО

Автор: 

похороны (1534) Черновцы (677) потери (4428) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206) операция Объединенных сил (6766)


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Прощание с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием состоится 16 апреля в Черновцах - Цензор.НЕТ 3427
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13.04.2021 21:44 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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13.04.2021 21:47 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Прощание с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием состоится 16 апреля в Черновцах - Цензор.НЕТ 7840
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13.04.2021 21:51 Ответить
Кто то млны ворует, а кого то через день и не вспомнят....
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13.04.2021 22:09 Ответить
 
 