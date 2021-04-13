Прощание с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием состоится 16 апреля в Черновцах

В пятницу, 16 апреля, в Черновцах в гарнизонном храме Рождества Пресвятой Богородицы и св. Антония в 10:00 начнется похоронное богослужение по Алексею Мамчию, старшему солдату, старшему водителю зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Черновцов.

Воин погиб сегодня, 13 апреля, в районе населенного пункта Майорское Донецкой области от смертельных осколочных ранений полученных в результате взрыва противопехотной мины, сброшенной с беспилотного летательного аппарата наемников РФ.

После богослужения в 11:30 на Центральной площади начнется церемония прощания. Похоронят Алексея Мамчия на Почетной аллее Центрального кладбища.

15 апреля во второй половине дня тело погибшего военнослужащего привезут в Гарнизонный храм, в котором в 19:00 состоится панихида по погибшему.

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