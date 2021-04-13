Россияне в ТКГ не поднимали вопрос о гибели ребенка в Александровском, - Арестович
На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы 13 апреля российская сторона в не поднимала вопрос гибели ребенка и ранения женщины в оккупированном поселке Александровское Донецкой области.
Об этом "Новостям Донбасса" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Они ничего не говорят (о гибели ребенка. - Ред.). Они хотят усовершенствовать механизм дополнительного контроля режима прекращения огня", - сказал он.
По его словам, Украина не против усовершенствования механизмов контроля над перемирием, но РФ "пытается сделать так, чтобы легализовать "ДНР/ЛНР"". В частности, предлагая совместное патрулирование украинских военных и наемников РФ. "Этого не будет", - отметил Арестович.
На вопрос о том, присутствовали ли российские следователи на месте трагедии в Александровском в связи с открытием уголовного дела Следственным комитетом РФ, Арестович ответил: "Мы не задаем российской стороне такие вопросы о том, что могут делать российские следователи на украинской территории. Мы спрашиваем ОБСЕ. Они были на месте, но поскольку место было зачищено, установить причину и характер взрыва ОБСЕ не удалось. Похоже, что кто-то там очень сильно постарался, чтобы у ОБСЕ ничего не получилось".
В связи с этим, украинская сторона пришла к выводу, что ребенок подорвался на боеприпасе, который он либо нашел, либо тот был подброшен во двор.
"Россиянам срочно понадобился "распятый мальчик", чтобы оправдать информационную истерику о якобы наступлении украинской армии на Донбасс. Наша позиция четкая - не было бы там российских войск, не было и гибели наших детей и еще 13 тысяч человек, которые там погибли по их вине", - подытожил Арестович.
Напомним, Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО. Ребенок погиб, а его бабушка была ранена в результате взрыва 2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, что примерно в 14 километрах от линии соприкосновения.
В Киеве заявляют, что беспилотник ВСУ не мог сбросить боеприпас, так как на вооружении ВСУ отсутствуют БПЛА, способные пролететь такое расстояние от линии соприкосновения до поселка. СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, который стал причиной гибели ребенка.
Наемники РФ блокируют работу миссии в районе Александровского, препятствуя пропуску в поселок.
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...Война будет нелинейной в такой степени, что, вполне возможно, в ней будет отсутствовать поддающиеся идентификации поле боя и линии фронта. Различия между "гражданскими" и "военными", вероятно, исчезнут...
Такие средства призваны предотвратить развернутый Москвой информационный террор, проведение информационно-психологических операций с использованием кибератак, социальных сетей и средств массовой информации. И, возможно, еще более важно: предотвратить череду убийств, которые российские спецслужбы организовывают для запугивания граждан своей страны и иностранных государств, включая Украину.
Это удивительно разветвленный и крайне сложный спектр задач, который вынуждает сконцентрироваться на развитии контрразведки, разведок и специальных информационных структур. Понимая, что война России против Украины продемонстрировала отсутствие четкой линии фронта, мы должны создать на фундаменте имеющихся структур многоуровневую систему сдерживания. Которая, в том числе, будет готова к реагированию на опережение. - В. Горбулин https://tverezo.info/post/126580
Убит гражданин Украины, в результате провокации, которую провели кацапы и их прихвостни.
А вы свиньи, как всегда засунули языки в жопу и идете по пути наименьшего сопротивления.
Холуи проклятые.
Настоящие хохлы!
Група підтримки України в Палаті представників США, куди входять конгресмени з обох партій, оприлюднила заяву щодо накопичення російських військ на кордоні з Україною. Із зверненням виступили конгресмени Марсі Каптур, Майк Квіґлі та Браян Фіцпатрік.
"Ми глибоко стурбовані накопиченням російських сил в окупованих регіонах України та поруч із ними. Ми рішуче засуджуємо незаконну війну Росії проти України, яка призвела до смертей понад 14 тисяч невинних людей, і продовжує підривати трансатлантичну безпеку", - йдеться в заяві.
Конгресмени наголосили, що пишаються збільшенням безпекової допомоги Україні з 250 до 275 мільйонів доларів у 2021 фіскальному році, а також ухваленням законодавства з обов'язковими санкціями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
"Ми погоджуємось з адміністрацією, що Кремль має зіткнутись із серйозними наслідками, якщо і далі посилюватимке напругу та свою агресію проти України. Ми маємо і надалі збільшувати ціну російської тривалої агресії через посилення санкцій та закінчення будівництва "Північний потік-2". Захисники свободи з усього світу стоять поряд із українськими союзниками", - додали у своїй заяві конгресмени.
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен https://ukrainian.voanews.com/a/blinken-kuleba-brussel/5851369.html запевнив у "непохитній підтримці" суверенітету та територіальної цілісності України з боку США на зустрічі у Брюсселі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
А президент США Джо Байден https://ukrainian.voanews.com/a/biden-putin-call/5851417.html провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, у якій висловив занепокоєння через накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною і закликав Росію до деескалації напруги.https://ukrainian.voanews.com/a/ukrainian-caucus-statement/5851678.html
А то якось хвилююсь за психічне здоров'я пропагандонів...
А що в їхніх нових методичках кажуть? Нє, ну просто цікаво... А то хлопчика в трусіках вже стидається його "мама"... Шо ж тут буде?
Было бы ооочень здорово, если бы за каждый выстрел, провокацию наши устраивали на КПП игру в бюрократию, типа проверяем (пропускаем) десяток человек в день, ооочень тсчательно, а при смерти хоть одного бойца вообще на неделю блокировка до выяснения...
А то лезем к гопникам с миролюбием..
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Kavkaz Center
@newkc14
·https://twitter.com/newkc14/status/1382053998828646400 1 ч
Ряд источников сообщают, что отдельные российские подразделения из состава сконцентрированных на границе Украины, передислоцированы на оккупированные территории Донбасса