Вирастюк: За "слуг народа" не голосовал, их работу оцениваю "на удовлетворительно, возможно, на 4"

Победитель промежуточных выборов в парламент Василий Вирастюк, баллотировавшийся от "Слуги народа", признался, что не голосовал за эту партию в 2019 году.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству "Украинские новости", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Вирастюка, он вообще не голосовал на парламентских выборах в 2019 году, поскольку "не успел".

"Честно, я не успел проголосовать, потому что у нас были дела по Федерации стронгменов, мы просто не успели приехать из Одессы", - отметил он.

В то же время Вирастюк заявил, что сейчас он "в команде президента" и "поддерживает его направление". При этом он сообщил, что "еще не думал" о вступлении в партию "Слуга народа".

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Оценивая работу фракции "слуг народа" в течение 2 лет, Вирастюк заявил: "Если по 5-балльной системе, то скажу, что удовлетворительно, возможно, даже на 4".

Стронгмен также высказал мнение, что победить на довыборах в ВР ему больше помогла "узнаваемость", а не бренд "Слуги народа".

"Я был достаточно известным человеком и до выборов, и не только на Прикарпатье, но и в любом регионе Украины. Где бы ни появился, сразу люди подходят, просят автограф, хотят вместе сфотографироваться. Поэтому в этом случае этот момент мне помог", - считает Вирастюк.

Что касается пребывания в парламенте, то он допускает возможность работы в комитете ВР по вопросам бюджета, чтобы "находить средства" для проекта по созданию реабилитационных центров для ветеранов.

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Отвечая на вопрос, надолго ли он идет в политику, или же это "одноразовая акция", Вирастюк не исключил, что, возможно, "будет и второй срок", ведь "вкус приходит во время еды".

"Иду ли я на один срок, буду ли рассматривать и дальнейшую работу в Верховной Раде? Это все зависит от того, как сложится работа. Есть цель - создать и запустить работу этих реабилитационных центров. То есть зависит от того, получится ли это сделать за 3 года депутатства. Если получится, если найдутся люди, которым будешь доверять, и они смогут продолжить это дело, может быть, это будет один срок, а, возможно, это будет и второй срок. Не хочу говорить такие вещи заранее, еще рано это делать. Могу сказать как и все: "Вкус приходит во время еды", - сказал силач.