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Вирастюк: За "слуг народа" не голосовал, их работу оцениваю "на удовлетворительно, возможно, на 4"

Вирастюк: За

Победитель промежуточных выборов в парламент Василий Вирастюк, баллотировавшийся от "Слуги народа", признался, что не голосовал за эту партию в 2019 году.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству "Украинские новости", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Вирастюка, он вообще не голосовал на парламентских выборах в 2019 году, поскольку "не успел".

"Честно, я не успел проголосовать, потому что у нас были дела по Федерации стронгменов, мы просто не успели приехать из Одессы", - отметил он.

В то же время Вирастюк заявил, что сейчас он "в команде президента" и "поддерживает его направление". При этом он сообщил, что "еще не думал" о вступлении в партию "Слуга народа".

Читайте на Цензор.НЕТ: На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

Оценивая работу фракции "слуг народа" в течение 2 лет, Вирастюк заявил: "Если по 5-балльной системе, то скажу, что удовлетворительно, возможно, даже на 4".

Стронгмен также высказал мнение, что победить на довыборах в ВР ему больше помогла "узнаваемость", а не бренд "Слуги народа".

"Я был достаточно известным человеком и до выборов, и не только на Прикарпатье, но и в любом регионе Украины. Где бы ни появился, сразу люди подходят, просят автограф, хотят вместе сфотографироваться. Поэтому в этом случае этот момент мне помог", - считает Вирастюк.

Что касается пребывания в парламенте, то он допускает возможность работы в комитете ВР по вопросам бюджета, чтобы "находить средства" для проекта по созданию реабилитационных центров для ветеранов.

Также на Цензор.НЕТ: Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, надолго ли он идет в политику, или же это "одноразовая акция", Вирастюк не исключил, что, возможно, "будет и второй срок", ведь "вкус приходит во время еды".

"Иду ли я на один срок, буду ли рассматривать и дальнейшую работу в Верховной Раде? Это все зависит от того, как сложится работа. Есть цель - создать и запустить работу этих реабилитационных центров. То есть зависит от того, получится ли это сделать за 3 года депутатства. Если получится, если найдутся люди, которым будешь доверять, и они смогут продолжить это дело, может быть, это будет один срок, а, возможно, это будет и второй срок. Не хочу говорить такие вещи заранее, еще рано это делать. Могу сказать как и все: "Вкус приходит во время еды", - сказал силач.

Автор: 

Вирастюк Василий (82) выборы (24759) Ивано-Франковская область (927) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+30
Думал мышцой, сказал мышцой.
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13.04.2021 22:42 Ответить
+24
Ну теперь ты подмочил свою репутацию, спутавшись со "слугами".
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13.04.2021 22:43 Ответить
+22
Бюджетом хочет заниматься. Ну а шо, вполне квалифицированный специалист.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Учился в Ивано-Франковской СШ №4, затем с 1989 по 1992 г. в Ивано-Франковском техникуме физической культуры. В 1992 году обучался в ДОСААФ, где получил профессиональные водительские права категорий B и C.
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13.04.2021 22:45 Ответить
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Думал мышцой, сказал мышцой.
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13.04.2021 22:42 Ответить
Ну теперь ты подмочил свою репутацию, спутавшись со "слугами".
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13.04.2021 22:43 Ответить
Довго та ретельно доведеться відмиватися, від зеленого смердючого лайна !!!))))
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13.04.2021 22:50 Ответить
Від сої довше, життя не вистачить.
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13.04.2021 23:04 Ответить
Фахово тямишь в лайні,зачьот !!!)))
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13.04.2021 23:19 Ответить
Та то ж алєнь сохатий, у нього роги стирчать в усі сторони 🤣
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14.04.2021 04:37 Ответить
Перепрошую, пане Лукаш. Ви часом не родич тієї лукаш що була міністром юстиції при двічі несудимому лєгітімному зекові?Ваші дописи щось наводять на думку що ви з тієї когорти.
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14.04.2021 00:01 Ответить
І саме тому мабуть Зе набрав собі у команду екс-порохоботів Лєщенка, Наєма, Рябошапку, Данилюка, Немчинова, Арестовича і тд і тп...
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14.04.2021 00:15 Ответить
ну после такой избирательной кампании стал еще более узнаваемым
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13.04.2021 22:43 Ответить
Великогабаритний віслючок !!!)))
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13.04.2021 22:55 Ответить
Кесарю кесарево, но понимает ли это кесарь?
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13.04.2021 23:42 Ответить
есчэ одно разочарование лизэ у тэ гнилэ болото
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13.04.2021 22:43 Ответить
всегда уважал этого типа, теперь как-то никак от слова вообще.
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13.04.2021 22:45 Ответить
Бюджетом хочет заниматься. Ну а шо, вполне квалифицированный специалист.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Учился в Ивано-Франковской СШ №4, затем с 1989 по 1992 г. в Ивано-Франковском техникуме физической культуры. В 1992 году обучался в ДОСААФ, где получил профессиональные водительские права категорий B и C.
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13.04.2021 22:45 Ответить
Неделя обучения в Трускавце в отеле Ахметова приравнивается к двум высшим образованиям в сфере финансов...таковы реалии...
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13.04.2021 22:49 Ответить
Ну якщо Трускавець ,то Гарвард з Оксфордом відпочивають !!!)))
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13.04.2021 22:52 Ответить
Ну тут ви загнули. Чи може ви так жартуєте? Бо вже новітньою історією України доведено, що після трускавецького лікнепу на виході одні неуки.
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14.04.2021 00:06 Ответить
Адам Сміт з полонини !!!)))
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13.04.2021 22:51 Ответить
Собственно, полное соответствие обитателям партии СН, так, что..., зря наговариваете))
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14.04.2021 05:56 Ответить
он допускает возможность работы в комитете ВР по вопросам бюджета, чтобы "находить средства"...

самый жирный комитет по выплатам в конверте. говорит-если получиться влезть в комитет то будет второй срок, "аппетит приходит во время еды".
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14.04.2021 11:49 Ответить
Хз, якого біса туди пішов... А саме головне- нахіба? Ця країна приречена, бо покоління тюремного блатняка різко змінюється адептами "какаяразніца", а у майбутньому на неї чекає покоління " граждан Зємлі".
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13.04.2021 22:48 Ответить
Оце і у мене таке питання, якого дідька пертися в ту віртуальну партію. Невже "заробітків" на виступрах в "Кварталі" і "Дизель-шоу" не вистачало. Там і рота розкривати не потрібно були, сиди або стій і тільки витріщай очі чи роби "морду дубом".
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14.04.2021 06:56 Ответить
Сказал, что он вообще не при делах.. Просто хочет быть поближе к бюджету.
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13.04.2021 22:50 Ответить
прогиб защитан ...
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13.04.2021 22:52 Ответить
ага.. и пошёл им служить, как и люся - только ради процветания страны и на благо народа, по зову сердца, бескорыстно и совершенно безвозмездно, назло всяким олигархам-кровопийцам и, ни разу, с ними не связан... охотно верю)))
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13.04.2021 22:55 Ответить
"Бездвоздмездно,то есть даром!" !!!)))
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13.04.2021 23:01 Ответить
И кто вашим свинарником управляет? Китайцы? Учишь китайский лаптеногий или рузская челюсть не позволяет? Китайцы ведь спрашивать будут!
Вірастюк: За "Слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю "на задовільно, можливо, на 4" - Цензор.НЕТ 5839
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13.04.2021 23:07 Ответить
Сразу взяли людину та макнули у зеленое гамно... он волонтер, много помогал армии, не все так однозначно...
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13.04.2021 23:01 Ответить
Той прикро ,що так рідко обгадився !!!)))
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13.04.2021 23:02 Ответить
Ну не макнули, дядя сильный, силой его не макнешь. Самм мало подумал, вот и вляпался..
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13.04.2021 23:11 Ответить
Ну сказав все чесно.
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13.04.2021 23:05 Ответить
Кстати бабла видно и не хватало. Вид спорта Вирастюка не олимпийский там бабла мало. Тем более годы!
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13.04.2021 23:09 Ответить
От і не стало у нас відомого на весь світ сторнгмена, котрим ми пишалися.
Спочивай Вася в мирі в одному ряду з сєпарами, корупціонерами, шахраями, кретинами, українофобами і *********.
Амінь!
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13.04.2021 23:08 Ответить
перевод, свое благосостояние при слугах оценивал на 4, после избрания рассчитываю на 4 тысячи.
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13.04.2021 23:10 Ответить
йой, він більше одно речення може сказать! Дізєль Шоу, не дооцінили ви його.
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13.04.2021 23:11 Ответить
Все спортсмены умственно не сильны.....
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13.04.2021 23:12 Ответить
Голова,це пристрій для споживання їжи !!!))))
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13.04.2021 23:25 Ответить
нахера работать , если есть зеговноеорьіто ?
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13.04.2021 23:38 Ответить
зеговнокорьіто
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13.04.2021 23:39 Ответить
Он оценивает "работу" зеленых как удовлетворительную или на 4. КАК??
Это же явный НОЛЬ С МИНУСОМ!
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14.04.2021 00:09 Ответить
В то же время Вирастюк заявил, что сейчас он "в команде президента" и "поддерживает его направление". При этом он сообщил, что "еще не думал" о вступлении в партию "Слуга народа". Источник: https://censor.net/ru/n3259530

ГАРНИЙ БУВ СПОРТСМЕН, ЛЕГЕНДА, А ТЕПЕР ПРОСТО ПОЛІТИЧНА ДУПА
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14.04.2021 00:15 Ответить
Зашквар можна зменшити,якщо Киву відлупцює Бужанським.))
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14.04.2021 00:35 Ответить
раньше уважал Вирастюка... оказывается оно такое же придурковатое как квартальные слуги сатаны.
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14.04.2021 00:40 Ответить
я тоже уважал. пока он на сцену не полез.
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14.04.2021 08:16 Ответить
Просто нашел спонсора для занятий спортом.
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14.04.2021 06:08 Ответить
Вася может и не совсем умный человек,но те,кто за него проголосовал,откровенные дебилы.
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14.04.2021 06:42 Ответить
Так "слуги" единственные кто работает, а не лозунги кидает. Не все конечно. Но в других фракциях вообще ничего не делают.
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14.04.2021 07:32 Ответить
Вірастюк: За "слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю на "задовільно", можливо, на 4 - Цензор.НЕТ 583
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14.04.2021 08:15 Ответить


Вы, Александр, сделали мой день сегодня!
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14.04.2021 09:02 Ответить
я за него не голосовал - я голосовал против Порошенко.
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14.04.2021 08:14 Ответить
как в том анекдоте, да)
- Зеленский лучше, чем Порошенко
- Чем лучше?!
- Чем Порошенко!)
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14.04.2021 09:04 Ответить
Водночас Вірастюк заявив, що зараз він "у команді президента" і "підтримує його напрямок". При цьому він повідомив, що "ще не думав" про вступ до партії "Слуга народу".
логіки нуль.


я голосовал против Порошенко.
 як і 73 відсотки виборців.
БО БАРИГА ПЕТРО ПРОСТО ЗАЇ..АВ.
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14.04.2021 08:21 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-56392247 Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів. Майже для всіх 2020 рік був вдалим

Новими учасниками, у порівнянні з квітнем минулого року, стали п'ятий президент України Петро Порошенко та депутат Вадим Новинський.
Статки Петра Порошенка Forbes оцінює в $1,6 млрд. Зокрема, до його активів належать компанія Roshen ($1,1 млрд) та грошові активи ($0,2 млрд).

ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,ПОРОШЕНКО ФОРМАЛЬНО ПЕРЕПИСАВ "РОШЕН" на синочка..
апропо.. прибутки досі ЦЕЙ ГЛИТАЙ отримує через "сліпий траст"..ХОЧ З ІНШОЮ НАЗВОЮ..
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14.04.2021 08:26 Ответить
Мне кажетсья, что быдланы будут голосовать против Порошенко и после его ухода в мир иной. Я никогда не был сторонником этого человека, но из ненависти к Петру проголосовать за скомороха, это уже предел долбое...зма.
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14.04.2021 08:43 Ответить
Я таке українське слово одоробло. Що означає сильна здорова людина. Але тупа
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14.04.2021 08:44 Ответить
censor.net превратился в барыжную помойку порохоботов.
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14.04.2021 08:52 Ответить
Знаешь как говорят "Бытие определяет сознание". Не было бы этого клоуна, то и порохоботов было бы меньше)
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14.04.2021 09:00 Ответить
Ганьба Надвірній. Вірастюку це казати марно - він ганьби не відчуває, він навіть слова такого не знає...
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14.04.2021 09:05 Ответить
Дядя сильный но тупой.
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14.04.2021 11:06 Ответить
 
 