Вирастюк: За "слуг народа" не голосовал, их работу оцениваю "на удовлетворительно, возможно, на 4"
Победитель промежуточных выборов в парламент Василий Вирастюк, баллотировавшийся от "Слуги народа", признался, что не голосовал за эту партию в 2019 году.
Об этом он сказал в интервью информационному агентству "Украинские новости", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Вирастюка, он вообще не голосовал на парламентских выборах в 2019 году, поскольку "не успел".
"Честно, я не успел проголосовать, потому что у нас были дела по Федерации стронгменов, мы просто не успели приехать из Одессы", - отметил он.
В то же время Вирастюк заявил, что сейчас он "в команде президента" и "поддерживает его направление". При этом он сообщил, что "еще не думал" о вступлении в партию "Слуга народа".
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Оценивая работу фракции "слуг народа" в течение 2 лет, Вирастюк заявил: "Если по 5-балльной системе, то скажу, что удовлетворительно, возможно, даже на 4".
Стронгмен также высказал мнение, что победить на довыборах в ВР ему больше помогла "узнаваемость", а не бренд "Слуги народа".
"Я был достаточно известным человеком и до выборов, и не только на Прикарпатье, но и в любом регионе Украины. Где бы ни появился, сразу люди подходят, просят автограф, хотят вместе сфотографироваться. Поэтому в этом случае этот момент мне помог", - считает Вирастюк.
Что касается пребывания в парламенте, то он допускает возможность работы в комитете ВР по вопросам бюджета, чтобы "находить средства" для проекта по созданию реабилитационных центров для ветеранов.
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Отвечая на вопрос, надолго ли он идет в политику, или же это "одноразовая акция", Вирастюк не исключил, что, возможно, "будет и второй срок", ведь "вкус приходит во время еды".
"Иду ли я на один срок, буду ли рассматривать и дальнейшую работу в Верховной Раде? Это все зависит от того, как сложится работа. Есть цель - создать и запустить работу этих реабилитационных центров. То есть зависит от того, получится ли это сделать за 3 года депутатства. Если получится, если найдутся люди, которым будешь доверять, и они смогут продолжить это дело, может быть, это будет один срок, а, возможно, это будет и второй срок. Не хочу говорить такие вещи заранее, еще рано это делать. Могу сказать как и все: "Вкус приходит во время еды", - сказал силач.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Учился в Ивано-Франковской СШ №4, затем с 1989 по 1992 г. в Ивано-Франковском техникуме физической культуры. В 1992 году обучался в ДОСААФ, где получил профессиональные водительские права категорий B и C.
самый жирный комитет по выплатам в конверте. говорит-если получиться влезть в комитет то будет второй срок, "аппетит приходит во время еды".
Спочивай Вася в мирі в одному ряду з сєпарами, корупціонерами, шахраями, кретинами, українофобами і *********.
Амінь!
Это же явный НОЛЬ С МИНУСОМ!
ГАРНИЙ БУВ СПОРТСМЕН, ЛЕГЕНДА, А ТЕПЕР ПРОСТО ПОЛІТИЧНА ДУПА
Вы, Александр, сделали мой день сегодня!
- Зеленский лучше, чем Порошенко
- Чем лучше?!
- Чем Порошенко!)
логіки нуль.
я голосовал против Порошенко.
як і 73 відсотки виборців.
БО БАРИГА ПЕТРО ПРОСТО ЗАЇ..АВ.
Новими учасниками, у порівнянні з квітнем минулого року, стали п'ятий президент України Петро Порошенко та депутат Вадим Новинський.
Статки Петра Порошенка Forbes оцінює в $1,6 млрд. Зокрема, до його активів належать компанія Roshen ($1,1 млрд) та грошові активи ($0,2 млрд).
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,ПОРОШЕНКО ФОРМАЛЬНО ПЕРЕПИСАВ "РОШЕН" на синочка..
апропо.. прибутки досі ЦЕЙ ГЛИТАЙ отримує через "сліпий траст"..ХОЧ З ІНШОЮ НАЗВОЮ..